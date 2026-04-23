  • Новость часаОбломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Самаре
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия
    Песков назвал условия возможной встречи Путина и Зеленского
    НАТО опубликовало расход ракет Tomahawk и Patriot в иранской операции
    Эксперт: Музыка Прокофьева пропитана духом Донбасса
    Эксперт объяснил наращивание украинских войск на белорусской границе
    Иранские катера отработали блокировку Ормузского пролива
    Песков объяснил остановку транзита казахской нефти в Германию по «Дружбе»
    Лавров о реакции Берлина на адреса заводов дронов: На немцах шапка сгорела
    На Красной площади начали монтировать трибуны к параду Победы
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает, и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времён из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    12 комментариев
    23 апреля 2026, 07:58 • Новости дня

    Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила 106 долларов впервые с апреля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE превышала $106 за баррель впервые с 7 апреля 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE превысила 106 долларов за баррель впервые с 7 апреля 2026 года, передает ТАСС. В моменте ночью цена поднималась до 106,15 доллара, что на 4,16% выше последнего закрытия торгов. Позже, к 7:00 по московскому времени, рост замедлился, и Brent торговалась по 103,42 доллара за баррель, что на 1,48% выше предыдущего значения.

    В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года увеличилась на 1,76% и составила 94,6 доллара за баррель. Движение котировок отражает динамику мирового рынка и ожидания по спросу и предложениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 108 долларов за баррель.

    Двадцать первого апреля котировки достигли 101 доллара за баррель.

    На следующий день цена поднялась выше 102 долларов.

    21 апреля 2026, 13:22 • Новости дня
    Кремль назвал условие возобновления транзита нефти по «Дружбе»

    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва готова продолжить прокачку топлива в Венгрию и Словакию при условии прекращения политического шантажа и разблокировки транзитных магистралей соседним государством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Российская Федерация сохраняет технологическую возможность для передачи нефти европейским потребителям, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос упирается исключительно в действия украинской стороны.

    «Российская сторона остается готовой в технологическом плане, мы имеем договорные обязательства с Венгрией. Но после того, как начался шантаж киевского режима, эти поставки были остановлены», – заявил представитель Кремля.

    Государственный деятель добавил, что перспективы дальнейших поставок полностью зависят от Киева. Транзит энергоносителей возобновится сразу после открытия трубы и полного отказа от подобной недружественной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сохранить контрмеры против Украины до возобновления поставок нефти.

    Позже источники агентства Bloomberg анонсировали запуск прокачки сырья по трубопроводу 21 апреля.

    Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока подтвердил вероятное возобновление транспортировки энергоносителей во вторник.

    Комментарии (14)
    22 апреля 2026, 08:35 • Новости дня
    Казахстан сообщил о невозможности транзита нефти по «Дружбе» в Германию
    @ Patrick Pleul/DPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба» в мае, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

    Аккенженов уточнил: «По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было. На май у нас транзит через Атырау – Самара по направлению нефтепровода «Дружба» и далее на завод в Шведт у нас ноль», передает ТАСС.

    Он отметил, что российская сторона по неофициальным каналам заявила о технической невозможности прокачки казахстанской нефти по «Дружбе». Министр предположил, что это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

    В связи с ситуацией Казахстан намерен перераспределить объемы поставок нефти на другие направления.

    Ранее Reuters сообщило, что поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    Комментарии (5)
    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии
    @ Szilard Koszticsak/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Петер Мадьяр, лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса», сообщил на пресс-конференции, что министром иностранных дел нового правительства станет Анита Орбан.

    «Министром иностранных дел правительства »Тисы« будет Анита Орбан, которая приняла предложение», – заявил Мадьяр, передает РИА «Новости».

    Орбан является советником «Тисы» по внешней политике, а в 2010-2015 годах работала в МИД, где занималась вопросами энергетической безопасности. Ожидается, что сменив на посту главу МИД Петера Сийярто, она будет противодействовать поставкам в Венгрию российских нефти и газа.

    51-летняя Орбан родом из небольшого города Береттьюйфалу, где проживает около 14 тысяч человек. В одном из недавних выступлений она охарактеризовала себя как «типичную девушку из глубинки».

    После окончания Университета Корвина в Будапеште она продолжила обучение и работала в США, затем заняла должность посла по особым поручениям в венгерском МИД, а позже трудилась в лондонском офисе телекоммуникационного гиганта Vodafone. В дипломатическом ведомстве Орбан курировала вопросы энергетической безопасности, уделяя особое внимание снижению зависимости Венгрии от российских нефти и газа.

    Напомним, на прошедших выборах в венгерский парламент оппозиционная партия уверенно обошла правящий альянс, получив подавляющее большинство мандатов. Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр анонсировал формирование нового правительства.

    Комментарии (4)
    22 апреля 2026, 14:36 • Новости дня
    Юшков оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе»

    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    На данный момент Казахстан является единственным поставщиком нефти по трубопроводу «Дружба». Тем не менее Астана отправляет в Германию относительно небольшие объемы энергоресурсов, что делает их остановку некритичной для ФРГ, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае.

    «Сообщения об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе» выглядят довольно странно и вызывают множество вопросов. От кого исходит эта инициатива? Что послужило поводом к такому возможному решению?» – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в последнее время Украина неоднократно атаковала порт Усть-Луга, а также объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, через которые в том числе и Астана экспортирует свои энергоресурсы. «В такой ситуации, казалось бы, Казахстан должен заказать у России большую прокачку по «Дружбе» в Германию», – рассуждает собеседник.

    В то же время Киев перекрыл южную ветку нефтепровода. Это приводит к удорожанию прокачки казахстанской нефти по центральной ветке (инфраструктура разделяется на две артерии в Белорусии). «Экономическая логика следующая: чем меньше по трубе вы качаете, тем дороже прокачивать каждую тонну нефти», – пояснил эксперт.

    «Получается, что когда Украина заблокировала поставки в Венгрию и Словакию, то системой пользовался де-факто только Казахстан. Возможно, встал вопрос о повышении тарифа на прокачку в сторону Германии. В таких условиях Астана могла счесть более перспективными другие маршруты экспорта и приостановить поставки по «Дружбе», – детализировал Юшков.

    «Если предположить, что дела обстоят именно таким образом, стоит дождаться также заявлений из Берлина. Насколько Германии важно сохранить эти объемы и готова ли страна, например, платить больше Казахстану? Вместе с тем, если бы ФРГ готова была бы по любой цене покупать казахскую нефть, то стороны бы договорились об увеличении поставок», – отметил он.

    Собеседник допустил, что Германия – в отсутствие выгодных для Берлина поставок по «Дружбе» – будет больше закупать энергоресурсов танкерами. «Казахстан же, по всей видимости, перенаправит нефть на экспорт через, например, Усть-Лугу. То есть для России транзитные объемы не снизятся», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго Ерлана Аккенженова. По его словам, российская сторона показала Казахстану планируемый показатель поставок на второй квартал — «по всем трем месяцам ноль».

    «Российская сторона, опять-таки по неофициальным источникам, заявляет о неимении технической возможности по прокачке казахстанской нефти. Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре, я делаю такое допущение», – сказал министр.

    Аккенженов сообщил, что Казахстан не ожидает снижения добычи нефти, отметил чиновник. По его словам, Астана имеет возможность перераспределить весь объем углеводородов по другим маршрутам – система Каспийского трубопроводного консорциума, Усть-Луга, Китай.

    Накануне про майскую приостановку транзита со ссылкой на источники писало агентство Reuters. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения. Он отметил, что по этому вопросу нужно обращаться в соответствующие российские компании.

    Агентство отмечало, что экспорт нефти из Казахстана в Германию по российскому трубопроводу составил около 43 тыс. баррелей в день в 2025 году, что на 44% больше, чем в 2024 году. Полное прекращение транзита приведет к потере примерно 17% из 12 млн метрических тонн нефти в год, перерабатываемых немецким нефтеперерабатывающим заводом PCK.

    Напомним, Венгрия и Словакия с 27 января не получают российскую нефть по «Дружбе» из-за блокировки со стороны Украины. Россия технологически готова к возобновлению транзита, отмечал Песков. «Все зависит от киевского режима: откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж», – подчеркивал он.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в этой связи обращался к Владимиру Зеленскому с требованием разблокировать транзит и отказаться от политики давления на европейские страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 09:42 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели после нарушения перемирия в Ормузском проливе
    @ Damian Dovarganes/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась после блокировки движения танкеров через Ормузский пролив на фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

    Котировки американской нефти подскочили на 6,4%, достигнув 87,88 доллара за баррель, передает Associated Press. Стоимость эталонной марки Brent также показала уверенный рост, увеличившись на 6,5% – до 96,25 доллара за баррель.

    Ситуация на рынке обострилась после того, как Тегеран отказался от планов открыть пролив для коммерческого судоходства. Это произошло в ответ на заявление главы Белого дома о сохранении блокады иранских портов силами ВМС США.

    В выходные Корпус стражей исламской революции обстрелял несколько судов, а американская сторона сообщила о захвате иранского сухогруза.

    Продолжающийся уже восемь недель конфликт спровоцировал один из самых серьезных энергетических кризисов за последние десятилетия. Больше всего пострадали страны Азии и Европы, зависящие от ближневосточной нефти. «Но цены, вероятно, достигли пика, и они начнут снижаться», – заявил министр энергетики США Крис Райт.

    Эксперты предупреждают, что длительное закрытие пролива может привести к дальнейшему росту цен. Даже в случае достижения соглашения на восстановление нормальных объемов поставок и снижение стоимости топлива могут уйти месяцы из-за скопления танкеров и поврежденной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные запланировали полную морскую блокаду Ирана. Президент США пригрозил возобновлением боевых действий.

    Комментарии (2)
    22 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    @ Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы казахстанской нефти, которые ранее направлялись в Германию по трубопроводу «Дружба», с 1 мая 2026 года будут перенаправлены на другие логистические маршруты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по «Дружбе» раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», – заявил Новак журналистам, передает ТАСС.

    Вице-премьер уточнил, что вопросами перенаправления нефти занимаются Министерство энергетики России и компания «Транснефть». По его словам, все необходимые уведомления по изменению маршрута уже переданы соответствующим сторонам.

    Накануне агентство Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    Комментарии (2)
    22 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    Более десяти стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители более десяти государств обратились к США с просьбой продлить действие временной лицензии на покупку российской нефти, сообщил министр финансов США Скотт Бессент, выступая на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

    По словам Бессента, страны, которые находятся в наиболее уязвимом положении и испытывают острую нехватку энергоресурсов, обратились к Вашингтону с просьбой продлить разрешение на импорт российской нефти, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что речь идет о продлении всего на 30 дней.

    На прошлой неделе власти США продлили разрешение на продажу российской нефти до 16 мая.

    Ранее Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент – запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде.

    Комментарии (13)
    22 апреля 2026, 20:18 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 102 доллара за баррель
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent обновила максимумы с середины апреля, она поднялась выше 102 долларов, следует из данных торгов

    В ходе вечерней торговой сессии в среду глобальные цены на углеводороды увеличились примерно на 4%, передает РИА «Новости». По состоянию на 18:43 по московскому времени июньские фьючерсы на марку Brent подорожали на 3,58% по сравнению с предыдущим закрытием. Их цена достигла 102,01 доллара за баррель.

    Подобная повышательная динамика зафиксирована на сырьевом рынке впервые с 13 апреля. Одновременно с этим июньские контракты на американскую легкую нефть WTI также показали позитивную тенденцию. Они выросли в цене на 3,84%, поднявшись до уровня 93,11 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 101 доллар за баррель.

    В конце марта котировки этой марки достигали 100 долларов за баррель.

    В середине того же месяца цена актива поднималась выше 115 долларов.

    Комментарии (5)
    22 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    В ФРГ предупредили о прекращении транзита казахстанской нефти по «Дружбе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор) было проинформировано о прекращении с 1 мая транзита казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию, заявил представитель германского регулятора Фите Вульфф.

    Федеральное сетевое агентство ФРГ было проинформировано о том, что транзит казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию прекратится с 1 мая 2026 года, передает ТАСС.

    Представитель регулятора Фите Вульфф пояснил, что соответствующее уведомление поступило от компании Rosneft Deutschland, управляющей НПЗ PCK в Шведте.

    Вульфф уточнил, что решение о прекращении транзита принято в соответствии с указанием Министерства энергетики России. Прекращение затронет поставки казахстанской нефти, поступающей через территорию России к нефтеперерабатывающему заводу PCK в Германии.

    По словам представителя агентства, прекращение поставок не приведет к угрозе снабжения нефтепродуктами в Германии даже при возможном снижении производственных мощностей на НПЗ PCK.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов получил неофициальную информацию о невозможности транспортировки нефти в мае.

    Агентство Reuters анонсировало прекращение поставок казахстанского сырья в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая.

    Комментарии (3)
    21 апреля 2026, 23:56 • Новости дня
    Цена нефти Brent поднялась выше 101 доллара за баррель

    Tекст: Вера Басилая

    На лондонской бирже ICE зафиксировали рост котировок нефти Brent до 101 доллара за баррель, что является максимумом с 13 апреля 2026 года.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE впервые с 13 апреля 2026 года превысила 101 доллар за баррель, передает ТАСС.

    Согласно данным торгов на 22:42 по московскому времени, нефть Brent подорожала на 2,05% и достигла стоимости 100 долларов 50 центов за баррель.

    К 22:52 по московскому времени Brent ускорила рост и торговалась уже на уровне 101 доллар 2 копейки за баррель, что на 2,58% выше предыдущих показателей.

    Одновременно фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года выросли на 2,83% до отметки 92 доллара 21 копейку за баррель.

    В конце марта стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 108 долларов за баррель.

    Ранее президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения от Тегерана согласованного «единого предложения» по урегулированию ситуации.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая, пишет Reuters.

    Об этом агентству Reuters рассказали три источника в отрасли, пожелавшие остаться анонимными. По их данным, скорректированный график экспорта уже направлен Казахстану и Германии. Такое решение создает дополнительные риски для топливного рынка Германии, учитывая нестабильность поставок из стран Ближнего Востока из-за войны с Ираном, отмечается в материале. Германия уже столкнулась с энергетическим кризисом после разрыва многолетних связей с Россией на фоне спецоперации на Украине.

    По информации агентства, в 2025 году экспорт казахстанской нефти в Германию по «Дружбе» составил 2,146 млн тонн, что примерно соответствует 43 тыс. баррелей в сутки и превышает показатели 2024 года на 44%. За первый квартал 2026 года поставки достигли 730 тыс. тонн.

    Полное прекращение транзита приведет к потере около 17% от объема нефти, перерабатываемого одним из крупнейших немецких предприятий – нефтеперерабатывающим заводом PCK в городе Шведт. Именно топливо с этого завода обеспечивает 9 из 10 автомобилей в Берлине и Бранденбурге, отмечают источники.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    В 2024 году Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 23:40 • Новости дня
    Венгрия объявила о вероятном возобновлении транзита нефти Украиной по «Дружбе»

    @ CBC TV Azerbaijan/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Транспортировка энергоносителей из России по трубопроводу «Дружба» возобновится Украиной, вероятно, в полдень 21 апреля, сообщил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

    «Сегодня я был в Брюсселе, где обсуждал, помимо прочего, возобновление работы нефтепровода «Дружба». Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что украинская сторона объявит о возобновлении работы трубопровода примерно в полдень во вторник», – приводит слова министра ТАСС.

    После официального заявления Киева оператор магистрали свяжется с энергетической компанией MOL, которая обеспечивает российским сырьем нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, сообщил он. В последнее время предприятие использовало нефть из государственных стратегических резервов по согласованию с правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что Украина во вторник планирует запустить прокачку нефти по «Дружбе». Bloomberg также сообщало, что Будапешт может разблокировать помощь Киеву на заседании послов стран Евросоюза.

    Экономист Иван Лизан отметил, что новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине.

    Комментарии (4)
    22 апреля 2026, 11:49 • Новости дня
    Словакия: Поставки нефти по «Дружбе» возобновятся утром в четверг
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», ранее остановленный украинской стороной, должен возобновиться в четверг утром, сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова.

    Восстановление прокачки сырья по нефтепроводу ожидается 23 апреля, передает РИА «Новости». Министр экономики Словакии Дениса Сакова подчеркнула, что процесс уже запущен.

    «Восстановление поставок в Словакию ожидается завтра, 23 апреля, утром», – сообщила глава ведомства. По ее словам, украинская сторона начала наполнение трубопровода со стороны Белоруссии еще в среду утром.

    Напомним, Украина прекратила транзит российской нефти в Словакию и Венгрию 27 января. Киев объяснил это решение повреждениями инфраструктуры. Однако власти Словакии уверены в исправности трубопровода и называют действия украинской стороны политически мотивированным шантажом.

    В среду венгерская компания MOL сообщила о завершении ремонта на украинском участке трубопровода «Дружба». Из-за нехватки сырья власти Словакии ввели в стране кризисную ситуацию.

    Комментарии (2)
    21 апреля 2026, 12:50 • Новости дня
    Песков прокомментировал слухи об остановке транзита нефти из Казахстана в ФРГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское руководство пока не располагает данными о возможном прекращении поставок сырья из Казахстана на немецкую территорию по трубопроводу «Дружба» с 1 мая.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать публикации прессы о вероятной блокировке прокачки казахстанского энергоносителя, передает ТАСС.

    Ранее появились слухи о том, что Москва якобы может перекрыть трубопровод в немецком направлении.

    «Этого я не знаю, это нужно в наши соответствующие компании обращаться, мы попробуем уточнить ситуацию. Здесь я пока не готов вам что-то ответить», – подчеркнул пресс-секретарь президента в ходе регулярного брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию. Итальянская компания Eni начала поставки казахстанского сырья по трубопроводу «Дружба». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля подтвержденных данных о приостановке прокачки.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 14:03 • Новости дня
    ЕК заявила о переговорах с Украиной и Венгрией по запуску нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе сообщил, что ведомство находится в контакте с Украиной и Венгрией для упрощения перезапуска нефтепровода «Дружба».

    «Еврокомиссия тщательно следит за ситуацией и находится в контакте с обеими сторонами, чтобы упростить перезапуск нефтепровода «Дружба», – заявил Джилл, передает ТАСС.

    Он отказался подтвердить возможность возобновления поставок уже в понедельник и не прокомментировал, осуществлялись ли Еврокомиссией выплаты Киеву за ремонт трубопровода. По словам Джилла, ему нечего добавить по этой теме.

    Джилл также подчеркнул, что Еврокомиссия, в преддверии неформального саммита ЕС 23-24 апреля, призывает страны выполнить обязательства по финансированию Украины. Он сообщил, что 17-18 апреля высокопоставленная делегация Еврокомиссии посетила Будапешт для переговоров с Петером Мадьяром, обсуждая в том числе разблокирование 17 млрд евро европейских фондов для Венгрии. Это первый случай начала официального диалога с европейским политическим лидером до его вступления в должность.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский продолжит распространять ложные сведения о якобы имеющем место повреждении трубопровода «Дружба».

    В марте Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».

    Комментарии (0)
    Главное
    В результате атаки дрона в Новокуйбышевске погиб человек
    Россия получила приглашение на саммит G20 в США
    Командир элитного батальона ВСУ сбежал в Германию
    Названы лидеры и аутсайдеры российской экономики
    В Риге раскрыли причину антироссийских заявлений Вайкуле
    Дагестанского «Дональда Трампа» оштрафовали за оскорбление россиян
    Конюхов назвал лучшие книги для чтения в путешествиях

    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия

    Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынок. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения за с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Череда смертей американских ученых вернула США к спекуляциям по поводу НЛО

    ФБР, НАСА и даже лично президент США Дональд Трамп обеспокоены чередой загадочных смертей и исчезновений американских ученых. Среди этих людей ядерные физики и военные, имевшие доступ к секретным сведениям об НЛО. Действительно ли все эти случаи что-то объединяет – и почему они привлекли такое внимание? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации