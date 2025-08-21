«Калашников» отправил пулемет РПЛ-7 на войсковую апробацию

Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
«Калашников» отправил на испытания новейший пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием
Концерн «Калашников» отправил на войсковую апробацию новейший ручной пулемет РПЛ-7 калибром 7,62 мм с ленточным питанием, сообщает Telegram-канал концерна.
Разработка заняла минимальное время, а конструкция устройства адаптирована под конкретные задачи заказчика.
РПЛ-7 сконструирован на основе 5,45-мм пулемета РПЛ-20 с учетом современных требований. Производитель уточняет, что основные достоинства новой модели – это компактность, малый вес и возможность нести большой боекомплект. Длинная планка Пикатинни позволяет использовать широкий спектр прицелов и других аксессуаров.
Пулемет использует патрон 7,62 на 39 мм, обладающий высокой останавливающей способностью и низким рикошетирующим действием. Такой боеприпас широко распространен за рубежом, что, по мнению концерна, повысит экспортный потенциал РПЛ-7. Оружие оснащено лентой на 80 патронов и пятью мягкими патронными коробками, что делает конструкцию более удобной для использования.
Масса пулемета составляет 5,5 кг без боекомплекта, длина не превышает 1100 мм, а длина ствола – 415 мм. Несъемный ствол позволяет произвести до 400 выстрелов подряд без риска критического перегрева, что превосходит показатели аналогов. Пулемет комплектуется телескопическим прикладом, прибором малошумной стрельбы, съемными сошками и передней рукояткой переноса огня.
