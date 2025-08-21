  • Новость часаРоссийские войска освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Посол Украины в Польше «зоологически» оскорбил своих сограждан
    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине
    Вэнс рассказал о шутке над Зеленским в Белом доме
    Россиянка впервые в истории стала капитаном атомного ледокола
    Долгов осудил планы Киева пересмотреть границы Донбасса
    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    Израильская армия начала операцию по захвату Газы
    Госдума выступила против работы релокантов в госструктурах
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    47 комментариев
    21 августа 2025, 13:14 • Новости дня

    «Калашников» отправил пулемет РПЛ-7 на войсковую апробацию

    «Калашников» отправил на испытания новейший пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» отправил на войсковые испытания ручной пулемет РПЛ-7 калибра 7,62 мм с ленточным питанием, разработанный под задачи штурмовых подразделений.

    Концерн «Калашников» отправил на войсковую апробацию новейший ручной пулемет РПЛ-7 калибром 7,62 мм с ленточным питанием, сообщает Telegram-канал концерна.

    Разработка заняла минимальное время, а конструкция устройства адаптирована под конкретные задачи заказчика.

    РПЛ-7 сконструирован на основе 5,45-мм пулемета РПЛ-20 с учетом современных требований. Производитель уточняет, что основные достоинства новой модели – это компактность, малый вес и возможность нести большой боекомплект. Длинная планка Пикатинни позволяет использовать широкий спектр прицелов и других аксессуаров.

    Пулемет использует патрон 7,62 на 39 мм, обладающий высокой останавливающей способностью и низким рикошетирующим действием. Такой боеприпас широко распространен за рубежом, что, по мнению концерна, повысит экспортный потенциал РПЛ-7. Оружие оснащено лентой на 80 патронов и пятью мягкими патронными коробками, что делает конструкцию более удобной для использования.

    Масса пулемета составляет 5,5 кг без боекомплекта, длина не превышает 1100 мм, а длина ствола – 415 мм. Несъемный ствол позволяет произвести до 400 выстрелов подряд без риска критического перегрева, что превосходит показатели аналогов. Пулемет комплектуется телескопическим прикладом, прибором малошумной стрельбы, съемными сошками и передней рукояткой переноса огня.

    Ранее в четверг сообщалось, что концерн «Калашников» начал поставки новых усиленных бронешлемов Бр2.

    В России презентовали новые автоматы АК-15К и АК-15СК.

    Концерн «Калашников» выполнил план производства за полгода.

    20 августа 2025, 21:43 • Новости дня
    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США

    National Interest: Фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США

    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Фрегат «Адмирал Амелько», приписанный к Тихоокеанскому флоту усиливает военно-морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе и не только укрепляет морскую оборону, но и подчеркивает приверженность России военно-морским инновациям в многополярном мире, пишет NI.

    «Фрегат «Адмирал Амелько» Военно-морского флота (ВМФ) России не дает стратегам из Соединенных Штатов спать по ночам. <...> «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал, оптимизированный для демонстрации силы в спорных водах», – пишет военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт в статье для издания National Interest (NI).

    В статье эксперт отмечает, как модернизация фрегата отвечает современным угрозам и предусматривает повышение огневой мощи. Несмотря на сложности из-за санкций, с которыми столкнулся проект, теперь на борту фрегата используется отечественная комбинированная дизель-газотурбинная установка (CODAG) М55Р производства НПО «Сатурн». Именно такие усовершенствования делают «Адмирала Амелько» более мощным оружием по сравнению с его предшественниками, пишет Вайхерт.

    «Новые возможности позволяют фрегату эффективно поражать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные цели. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средства противодействия, такие как комплекс 5П-42 «Филин», дополнительно повышают живучесть. По сути, «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал», – подчеркивает автор материала.

    Вайхерт указывает на то, как Россия адаптирует кораблестроение в режиме санкций, заявляя, что страна разработала отечественные альтернативы, обеспечив непрерывность программ по строительству и модернизации кораблей.

    «К 2027 году планируется построить 10 кораблей этого класса, и эти фрегаты должны составить основу надводного флота России», – подытожил эксперт.

    Как писала в 2021 году газета ВЗГЛЯД, стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.

    В августе 2025 года главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил о предстоящем строительстве пары новейших фрегатов, которые войдут в следующую госпрограмму вооружений.

    Комментарии (16)
    20 августа 2025, 04:42 • Новости дня
    Бессент рассказал о «наценке Трампа» при перепродаже оружия Украине
    Бессент рассказал о «наценке Трампа» при перепродаже оружия Украине
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    США продают оружие европейским странам, которое те будут перепродавать Украине с наценкой в 10%, рассказал министр финансов Скотт Бессент.

    «Я думаю, что президент Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, и президент Трамп берет 10%-ную надбавку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», – цитирует сказанное Бессентом в интервью Fox News болгарский портал Fakti.

    Американский министр так ответил на вопрос журналиста, будут ли американские налогоплательщики платить за воздушную защиту, которую США предоставляют  европейским странам на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина обязалась приобрести американское оружие на сумму 100 млрд долларов в рамках соглашения о гарантиях безопасности, сообщает Financial Times. До этого США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия на Украину.

    Аэропорт Люблина на востоке Польши стал основным хабом для поставок западного вооружения на Украину.

    Комментарии (4)
    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    Комментарии (3)
    19 августа 2025, 16:10 • Новости дня
    Трамп признал, что Россия и СССР были правы насчет НАТО

    Трамп заявил о правоте СССР и России в недопуске НАТО к своим границам

    Трамп признал, что Россия и СССР были правы насчет НАТО
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отметил позицию СССР и России, которые выступали против присутствия НАТО у своих границ, и поддержал их мнение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что позиция СССР и России по вопросу расширения НАТО была обоснованной, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Fox News Трамп подчеркнул, что Россия и Советский Союз еще до президентства Владимира Путина неоднократно выражали несогласие с появлением НАТО у собственных границ.

    По словам Трампа, «Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы». Он отметил, что подобная позиция сохранялась у Москвы на протяжении десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не считает возможным возврат Крыма. Он также отметил, что присоединение Украины к НАТО невозможно.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении России на Украину не соответствуют действительности.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 08:34 • Новости дня
    ОАК передала войскам новую партию истребителей Су-35С
    ОАК передала войскам новую партию истребителей Су-35С
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские Военно-космические силы пополнили парк современными многофункциональными истребителями Су-35С, обладающими высокой эффективностью и передовой электроникой, сообщили в Ростехе.

    Объединенная авиастроительная корпорация передала в войска очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++, передает Telegram-канал Ростеха.

    Отмечается, что эти самолеты способны выполнять широкий круг задач, включая сопровождение авиационной техники и прикрытие наземных объектов. Летчики ВКС поблагодарили производителей за надежность и современность истребителей.

    Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко подчеркнул, что авиационные заводы корпорации продолжают поддерживать высокий темп производства в рамках гособоронзаказа. «Су-35С – один из самых высокоэффективных боевых самолетов в мире, он вооружен управляемыми ракетами класса «воздух–воздух» и «воздух–поверхность» большой дальности. А также имеет на борту систему радиоэлектронного противодействия и обороны и другую передовую электронику, делающую истребитель настоящей грозой для противника», – заявил Евтушенко.

    Сообщается, что в этом году в войска уже были поставлены несколько партий Су-35С, а новые машины находятся в стадии производства для следующих поставок. Су-35С считается переходным звеном к авиакомплексам пятого поколения. Самолет оснащен двигателями с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги, что существенно улучшает его маневренность и летно-технические характеристики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны новую партию истребителей Су-35С. Комсомольский-на-Амуре авиазавод ранее передал Минобороны партию истребителей Су-35С. Украинские ВВС признали беспомощность истребителей F-16 перед Су-35.

    Комментарии (5)
    19 августа 2025, 23:55 • Новости дня
    Bloomberg узнало о готовности 10 стран направить войска на Украину
    Bloomberg узнало о готовности 10 стран направить войска на Украину
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    После того, как саммит в Белом доме в понедельник показал приверженность США гарантиям безопасности Украины, европейские лидеры надеются воспользоваться предложением американского лидера Дональда Трампа и укрепить позиции Киева в преддверии возможной встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

    «По словам людей, знакомых с вопросом, встреча европейских чиновников во вторник была посвящена плану отправки британских и французских войск на Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и расположение военного контингента. Около 10 стран готовы направить войска в пострадавшую от войны страну», – передает Bloomberg.

    Пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован на этой неделе, когда лидеры заручатся поддержкой президента Трампа в отношении плана, который предполагает отправку европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения, сообщает агентство.

    Европейские военные чиновники встретятся с американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы конкретизировать «надежные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил обеспечения безопасности, если военные действия закончатся, говорится в заявлении британского правительства.

    В этих переговорах примут участие высшее военное командование НАТО в Европе, а также главы оборонных ведомств государств-членов, сообщили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики заявили, что Киев может получить гарантии безопасности после достижения мира с Россией. Представители Европы назвали достижение мира основным условием предоставления Украине гарантий безопасности. А Владимир Зеленский отказался от требования перемирия.

    Комментарии (5)
    19 августа 2025, 20:50 • Новости дня
    Белый дом признал отдаление мира на Украине из-за Байдена

    Белый дом заявил о негативном влиянии политики Байдена на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула роль администрации Джо Байдена в затягивании конфликта на Украине, отметив некомпетентность прежней политики.

    Заявление Кэролайн Ливитт прозвучало на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

    Представитель Белого дома отметила, что именно слабость и некомпетентность бывшей администрации США, а также политика бесконечного финансирования Украины за счет американских налогоплательщиков стали причиной затянувшегося конфликта. В ее выступлении прозвучала фраза: «Нельзя отрицать тот факт, что политика Байдена отдалила нас от мира».

    Ливитт добавила, что финансирование продолжалось вне зависимости от затрат, времени и потерь среди людей. Во время брифинга за спиной пресс-секретаря на экране были показаны снимки Владимира Путина и Дональда Трампа со встречи на Аляске 15 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ уже называют встречу лидеров России и США на Аляске «большой победой для Владимира Путина». Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошли на военной базе на Аляске в ночь на 16 августа по московскому времени.

    На встрече была продемонстрирована принципиальная разница в подходах администрации Трампа и Байдена к российскому руководству. Владимир Путин на пресс-конференции подтвердил невозможность конфликта на Украине, если бы Дональд Трамп был президентом США в 2022 году.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 18:04 • Новости дня
    Пентагон решил создать флот морских беспилотников

    Reuters сообщил о создании США флота морских беспилотников против Китая

    Пентагон решил создать флот морских беспилотников
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные активно тестируют надводные и воздушные беспилотные аппараты, предназначенные для автономных операций в случае конфликта вокруг Тайваня.

    Пентагон разрабатывает флот морских беспилотных аппаратов на случай вооруженного конфликта с Китаем, сообщает Reuters.

    По данным агентства, испытания прототипов прошли у побережья Калифорнии, где один беспилотник вышел из строя из-за ошибки программного обеспечения, а другой катер при столкновении перелетел через палубу. Разработкой занимаются Saronic и BlackSea Technologies.

    Несколько недель назад катер BlackSea неожиданно включил двигатели и перевернул буксировавшее его вспомогательное судно. По словам источников агентства, причиной инцидентов стали ошибки программного обеспечения в сочетании с человеческим фактором.

    Пентагон намерен создать рои морских и воздушных беспилотников для противодействия военной операции Китая против Тайваня. Ожидается, что американские катера будут стоить несколько миллионов долларов и обладать автономностью, не требуя постоянного управления человеком.

    Для сравнения, украинские беспилотные катера на Черном море стоят около 250 тыс. долларов, но ВМС США рассчитывают получить более технологичный вариант.

    По данным агентства, программа сталкивается с трудностями: уволен руководитель закупок морских беспилотников, приостановлен контракт на 20 млн долларов с L3Harris, разрабатывавшей программное обеспечение.

    В то же время с BlackSea уже заключены контракты на 160 млн долларов – компания выпускает для флота несколько десятков разведывательных беспилотников в месяц. Saronic не заключила контракт на закупки, однако получила 20 млн долларов на разработку прототипов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тайвань получил первую партию американских боевых дронов Altius-600M, которые могут находиться в воздухе до четырех часов. Тихоокеанский флот провел учения по отражению атак морских дронов и беспилотников в прибрежных районах Приморья и Камчатки.

    Комментарии (4)
    18 августа 2025, 14:40 • Новости дня
    Срок службы дронов ВСУ резко сократился до минимума

    Tекст: Денис Тельманов

    Использование тяжелых украинских гексакоптеров сильно ограничилось из-за массового их уничтожения за короткое время после взлета, сообщил украинский военный, аэроразведчик Александр Карпюк с позывным «Серж Марко».

    Информацию о резком сокращении срока службы украинских дронов типа тяжелого гексакоптера «Баба-яга» передает ТАСС.

    По словам аэроразведчика ВСУ Александра Карпюка, ранее такие дроны могли совершать до 100 вылетов, теперь показатель составляет максимум 15 вылетов на Покровском направлении.

    «Срок жизни одной «Бабы-Яги» по количеству вылетов значительно сократился. Если раньше некоторые «Бабы-Яги» совершали по 100 вылетов, то сейчас 10-15 вылетов на этом направлении – это уже неплохо», – сказал Карпюк.

    Он отметил, что количество дронов у ВСУ сокращается, а на оставшиеся аппараты ведется настоящая «охота».

    Дроны типа «Баба-Яга» часто уничтожаются прямо на площадке или в течение 7-10 минут после взлета.

    Карпюк добавил, что аналогичные трудности испытывают FPV-дроны и БПЛА Mavic.

    Ранее десятки офицеров ВСУ указывали изданию «BBC Украина», что армия Украины сталкивается с острой нехваткой беспилотников и боеприпасов к ним.

    Также сообщалось о проблемах с противодействием российским беспилотникам из-за нехватки необходимых средств.

    Парламентарий Юрий Камельчук рассказывал о переоборудовании гражданских самолетов пулеметами для борьбы с дронами.

    Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат упоминал о возможности использовать для этих целей легкомоторные самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Григоровки расчеты БПЛА и артиллерии группировки «Юг» ликвидировали две позиции украинских беспилотников «Баба-яга».

    Специалисты испытательного центра беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили украинские гексакоптеры «Баба Яга» с помощью воздушных таранов.

    Ивановские десантники за неделю уничтожили более 60 разведывательных и ударных беспилотников ВСУ с помощью дронов-перехватчиков над Часовым Яром в ДНР.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 21:46 • Новости дня
    Автомобиль подорвался на трассе под Белгородом

    Мирные жители получили ранения при подрыве машины в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве под Белгородом пострадали мужчина и женщина, оба находятся под наблюдением врачей.

    Два человека получили ранения в Краснояружском районе Белгородской области, передает ТАСС. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, инцидент произошел на участке автодороги Колотиловка – Репяховка, где автомобиль подорвался на взрывном устройстве.

    «Два мирных жителя получили ранения в Краснояружском районе. На участке автодороги Колотиловка – Репяховка автомобиль подорвался на взрывном устройстве», – сообщил глава региона.

    Медики диагностировали у мужчины баротравму. Женщина, по предварительным данным, получила ушиб поясничной области, ее транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. О состоянии пострадавших врачи продолжают сообщать подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник атаковал коммерческий объект в поселке Ракитное Белгородской области, в результате чего пострадали четыре человека.

    В Казинке и районе Устинки Белгородской области в результате атак беспилотников получили ранения женщина и мужчина, были повреждены здания и автомобиль.

    В Ракитянском районе Белгородской области из-за атак украинских беспилотников пострадали двое мужчин, один из которых получил минно-взрывную травму.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 07:19 • Новости дня
    Ростех сообщил о создании нового разведывательно-огневого контура армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внедрение танков в разведывательно-огневой контур позволило российской армии повысить оперативность и точность поражения целей с помощью современных систем, сообщили в Ростехе.

    Танки в российской армии стали ключевым элементом нового разведывательно-огневого контура, заняв по дальности поражения целей место между противотанковыми ракетными комплексами и ствольной артиллерией, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение госкорпорации «Ростех». Такое применение танков стало возможным благодаря интеграции с беспилотными летательными аппаратами и совершенствованию систем управления огнем.

    В Ростехе отметили: «Сегодня танки применяются как универсальное огневое средство. Они успешно выполняют боевые задачи как на переднем крае, так и с закрытых позиций». Специалисты пояснили, что современные российские танки при взаимодействии с беспилотниками отличаются высокой оперативностью, что достигается за счет точных орудий и качественной системы управления.

    По данным госкорпорации, иногда танкам достаточно двух–трех выстрелов для прямого поражения цели, особенно при работе с корректировкой дронов. В Ростехе сообщили также, что известны случаи, когда танки с закрытых позиций поражали цели на расстоянии до 12 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация «Ростех» заявила о превосходстве танка Т-90 над западными танками Leopard. «Рособоронэкспорт» отметил высокий авторитет танка Т-90МС в странах Африки и Азии. Завод «Уралвагонзавод» назвал Т-90М уникальным на мировом рынке танков.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 13:35 • Новости дня
    Индия включила вооружение России в новую систему ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия рассчитывает, что ее вооружение, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, войдет в состав новой масштабной системы ПВО, которую разрабатывают в Индии, заявил временный поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин.

    По его словам, российское вооружение может стать составной частью новой масштабной системы противовоздушной обороны Индии, передает ТАСС.

    Бабушкин напомнил, что зенитно-ракетный комплекс С-400 прошел успешные боевые испытания в ходе операции «Синдур», и подчеркнул: «Это вооружение естественным образом уже является частью индийских систем противовоздушной обороны. Поэтому мы исходим из понимания, что когда дело доходит до совершенствования этих систем, российское оборудование будет частью этого процесса».

    Он отметил готовность России поддерживать Индию в развитии системы ПВО и назвал Москву ведущим партнером Нью-Дели в сфере укрепления оборонного потенциала. Дипломат добавил, что стороны значительно расширили программу совместного производства различного – в том числе сложного – оборудования, включая создание реактивных двигателей для истребителей. Он выразил уверенность, что это лишь один из этапов дальнейшего сотрудничества.

    Бабушкин заявил также, что энергетическое сотрудничество России и Индии будет развиваться вопреки западным санкциям. «Мы уверены, что энергетическое сотрудничество между Индией и Россией продолжится, несмотря на внешнее давление», – отметил дипломат, подчеркнув, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для индийской экономики.

    Временный поверенный также высказал мнение, что санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции и неуважения национальных интересов. Он подчеркнул, что Россия и страны БРИКС не вводят ограничительных мер, в отличие от Запада. По его словам, даже новый, восемнадцатый пакет санкций от Евросоюза не окажет серьезного влияния на экспорт российской нефти, поскольку за последние годы Москва смогла снизить свою зависимость от европейских услуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия проявила интерес к закупке российских зенитных ракетных комплексов С-500. Индия решила закупить у России танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия заключили контракты на поставку военной техники на общую сумму около 80 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 07:32 • Новости дня
    Китай пообещал представить беспилотник-невидимку FH-97 на параде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время военного парада в центре Пекина планируется представить новейший китайский ударный беспилотник-невидимку FH-97, обладающий возможностью кооперации с пилотируемой авиацией, пишет издание South China Morning Post.

    Китай может впервые представить широкой публике новейший беспилотник-невидимку FH-97 на военном параде в Пекине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post. Парад состоится 3 сентября на площади Тяньаньмэнь и будет приурочен к 80-летию Победы во Второй мировой войне.

    По данным издания, на репетициях парада уже были замечены фотографии нового дрона. «Народно-освободительная армия Китая, вероятно, продемонстрирует новый тип усовершенствованного ударного беспилотника-невидимки на параде», – отмечает газета.

    FH-97 называют потенциально первым в стране боеспособным беспилотником-невидимкой, способным работать в связке с пилотируемыми самолетами. Журналисты подчеркивают, что официальный дебют модели может сделать Китай первой державой, располагающей подобным дроном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Reuters рассказало о поставках в Россию двигателей для дронов из Китая. Китай представил дрон, который способен вертикально садиться на хвост.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 17:16 • Новости дня
    Мужчина пострадал при атаке беспилотника на автомобиль в Белгороде

    В Белгородской области мужчина получил травмы из-за удара беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара вражеского беспилотника по легковому автомобилю возле села Нечаевка в Белгородской области ранен мужчина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Инцидент произошел возле села Нечаевка Белгородского района, передает РИА «Новости». В результате удара вражеского беспилотника по легковому автомобилю мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшего доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, вся необходимая помощь оказывается. Также повреждения получил сам автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник атаковал коммерческий объект в поселке Ракитное Белгородской области, где пострадали четыре человека.

    Сотрудники ФСБ осмотрели сбитый украинский беспилотник над Смоленской АЭС и зафиксировали его детали на фотографиях.

    Движение шести пассажирских поездов компании ФПК оказалось нарушено после падения обломков беспилотника на станции Лиски в Воронежской области.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 07:32 • Новости дня
    Стало известно о растущем интересе к российским дронам Supercam

    Иностранные заказчики проявили интерес к разведывательным дронам Supercam S350

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские беспилотники Supercam вызвали интерес у стран постсоветского пространства, Персидского залива и Юго-Восточной Азии, демонстрируя растущий экспортный потенциал, сообщил официальный представитель группы компаний (ГК) «Беспилотные системы».

    Страны постсоветского пространства, государства Персидского залива и Юго-Восточной Азии проявляют интерес к российским беспилотникам Supercam, передает ТАСС. Официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» отметил, что продукция предлагается, в первую очередь, странам-членам ОДКБ для обеспечения унифицированного вооружения и техники, что важно для совместных оборонных маневров.

    «Интерес к беспилотникам марки Supercam у зарубежных заказчиков имеется, но называть конкретные страны и стадии переговоров, как вы понимаете, мы сейчас не можем», – сообщил представитель компании. Он подчеркнул, что наибольшее внимание уделяется продвижению флагманского разведывательного комплекса Supercam S350.

    Основным международным партнером компании остается Белоруссия. Представитель «Беспилотных систем» пояснил, что для белорусских военных всегда предлагаются самые передовые разработки, а сотрудничество в рамках Союзного государства позволяет оперативно реагировать на все запросы и предложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания решила представить новые беспилотники Supercam на форуме в Сколково. Модель Supercam S350М оснастили защитой от FPV-дронов. Конвертоплан Supercam впервые презентовали на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 11:57 • Новости дня
    Минобороны: Ту-95МС провели полет над Японским морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили продолжительный плановый полет над нейтральными водами Японского моря с сопровождением истребителей Су-35С и Су-30СМ, сообщали в Минобороны.

    Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации провели плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщает Минобороны России.

    Продолжительность полета составила более шести часов. В сопровождении участвовали экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России.

    В министерстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают подобные вылеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. В ведомстве добавили, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истребитель F-15 ВВС Японии приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российские Ту-95МС провели полет над Баренцевым и Норвежским морями. Ту-95МС также совершили плановый полет над Охотским и Японским морями.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки
    Зеленский отказался рассматривать Китай в качестве гаранта безопасности Украины
    Финляндия отказалась отправлять военных на Украину
    ОАК передала войскам новую партию истребителей Су-35С
    Трамп намерен ввести уголовное наказание за сожжение флага США
    Национальный мессенджер Max включили в список обязательной предустановки
    Археологи обнаружили древнейшую печать князя Ярослава Мудрого

    Почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти

    Индия странно себя ведет. Сначала она резко сокращает закупки российской нефти, что под давлением США выглядит как победа Вашингтона. Однако накануне Дели так же неожиданно возобновляет импорт нашей нефти. Реальная причина непоследовательных действий Индии может быть не в страхе перед США, а в другом. Подробности

    Перейти в раздел

    Гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями

    Дипломатические баталии вокруг гарантий безопасности для Украины продолжаются. В то время как Европа настаивает на вводе своего контингента, Россия требует, чтобы итоговые соглашения учитывали и ее интересы в области национальной обороны. По мнению экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Посол Украины в Польше «зоологически» оскорбил своих сограждан

    Украинский дипломат объяснил ценность страны для НАТО умением «убивать русских». С таким заявлением выступил посол страны в Польше Василий Боднар. Он добавил, что сейчас Киеву было бы достаточно лишь приглашения в альянс. В то же время президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украина не станет частью НАТО. По мнению экспертов, скандальное высказывание Боднара выглядит издевательством в первую очередь над самими украинцами, а не русскими или поляками. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации