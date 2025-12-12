Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.0 комментариев
Центр «Наследие» получил благодарность за вклад в празднование Победы
Руководство центра «Наследие» получило благодарственное письмо за активную работу по подготовке к празднованию 80-летия Победы и сохранение памяти о Великой Отечественной войне.
Центр «Наследие» и доктор юридических наук. Андрей Спиридонов отмечены благодарностью руководителя администрации президента России Антона Вайно, сообщается на сайте организации.
Награда дана за значительный вклад в мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Деятельность центра направлена на сохранение исторической памяти и организацию общественных акций российской значимости. В апреле 2025 года при поддержке центра у Вечного огня Парка Победы в Москве прошла церемония передачи казахстанской стороне останков летчика Петра Капитоновича Оконечникова, погибшего в 1943 году на трассе «Аляска-Сибирь».
Забор останков, а также экипировки погибшего, осуществила поисковая экспедиция в Чукотском автономном округе. Погибший летчик был бортрадистом и сержантом, родился в 1924 году в Зыряновске Восточно-Казахстанской области, захоронение прошло в Казахстане.
Руководитель центра особо отметил важность общественной поддержки подобных проектов и выразил благодарность администрации президента за признание этой работы. Центр «Наследие» продолжает развивать проекты по сохранению исторической правды, воспитанию патриотизма и сохранению национальных ценностей, которые считаются важными для укрепления идентичности и памяти о героях страны.