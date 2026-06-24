Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
Песков заявил о невозможности отказа от нефти и газа
Альтернативная энергетика не сумеет к середине столетия полностью заменить нефть и газ для обеспечения растущих технологических потребностей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Примаковские чтения» выразил уверенность в сохранении значимости традиционной энергетики, передает ТАСС.
«Действительно, технологии будут развиваться, действительно, они будут так или иначе влиять на весь уклад жизни, но мне кажется, что в любом случае альтернативные источники энергии не смогут обеспечить такой быстрый рост технологий», – сказал Песков.
Песков уточнил, что развитие искусственного интеллекта и обработка гигантских объемов данных требуют колоссальных энергозатрат. По его мнению, такую генерацию способны обеспечить исключительно традиционные углеводороды, и эта ситуация сохранится на ближайшие 25 или даже 50 лет.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин охарактеризовал мировой «зеленый» переход в энергетике экономической иллюзией.
Президент России Владимир Путин отметил огромные потребности искусственного интеллекта в электроэнергии.
Путин назвал невозможным полный отказ человечества от традиционных углеводородов в ближайшие десятилетия.