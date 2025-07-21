В России одобрены новые кредитные каникулы по ипотеке

Кабмин одобрил кредитные каникулы при рождении ребенка

Tекст: Валерия Городецкая

Поправки предлагается внести в закон «О потребительском кредите (займе)», передает ТАСС. Документ предусматривает право заемщика на ипотеку получить льготный период для приостановки выплат.

Глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что при рождении или усыновлении первого ребенка нужно подтвердить снижение дохода более чем на 20% и наличие ежемесячных выплат по кредиту выше 40% дохода. Для второго и последующих детей достаточно самого факта их появления в семье.

Срок льгот составляет до шести месяцев при рождении или усыновлении первого ребенка, и до 18 месяцев – при рождении или усыновлении второго и последующих. Законопроект расширяет гарантии для семей с детьми и, по оценке Груздева, позволит гражданам чувствовать себя более защищенно при пополнении семьи.

Минфин отмечает, что сейчас 39% россиян не планируют заводить детей из-за финансовых сложностей и жилищного вопроса. Поправки призваны поддержать семьи и повысить их уверенность в будущем.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о недостаточности принятых мер по поддержке рождаемости.