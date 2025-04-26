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Узбекистан и Киргизия договорились совместно использовать пограничный родник
Узбекистан и Киргизия утвердили основные условия совместного использования родника Чашма на границе, обеспечив свободный доступ к воде для жителей обеих стран.
Совместное заседание правительственных делегаций Узбекистана и Киргизии по вопросам границы прошло в Ташкенте, передает РИА «Новости». Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и замглавы киргизского кабмина Камчыбек Ташиев согласовали описание прохождения границы, оставив родник Чашма на территории Киргизии с условиями совместного использования.
В сообщении подчеркивается, что гражданам Узбекистана обеспечат свободный доступ к роднику, а узбекская сторона сможет использовать две трети формируемого объема воды. Киргизия должна согласовывать любые действия, способные повлиять на объем и качество воды, с Узбекистаном.
Договоренность предусматривает скорое подписание соглашения о совместном использовании Чашмы, а также утверждение договора о конкретном участке границы между странами, уточнили в узбекистанском кабмине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали договор о стыке границ трех стран в Худжанде, а также заключили Худжандскую декларацию о вечной дружбе.