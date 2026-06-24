Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
Значительная часть Запорожской области обесточена из-за атак ВСУ
Минувшей ночью масштабные перебои с электроэнергией затронули Запорожскую область из-за ударов украинских войск, однако специалисты уже приступили к восстановительным работам, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«На территории Запорожской области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак противника», – отметил губернатор в своем канале на платформе Max.
По словам руководителя области, масштабные отключения затронули существенную часть территории. В настоящее время энергетики продолжают ремонт, при этом у потребителей могут наблюдаться кратковременные падения напряжения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня объекты критической инфраструктуры Запорожской области перевели на резервные источники электропитания после нарушений в работе сетей из-за атак ВСУ.
Масштабное отключение электроэнергии затронуло 14 муниципальных округов Херсонской области из-за серьезных технологических нарушений в энергосистеме Запорожской области.