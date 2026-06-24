Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
Песков исключил участие БРИКС как посредника по Украине
Песков заявил об отсутствии договоренностей по переговорам России с Украиной
В Кремле не видят возможности для БРИКС выступать посредником в диалоге между Москвой и Киевом, однако ценят готовность стран объединения содействовать урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что конкретных договоренностей о переговорах с украинской стороной в настоящий момент не существует, передает РИА «Новости».
Он также усомнился в необходимости привлечения третьей стороны для диалога между Россией и Европой.
«Будем ли мы нуждаться потом в посредниках, сейчас, наверное, вряд ли кто-то сможет спрогнозировать», – отметил официальный представитель Кремля.
Говоря о роли БРИКС, Песков подчеркнул, что объединение не может выступать посредником в переговорном процессе, поскольку не является формальной организацией. При этом Москва признательна странам-участницам за их декларации о готовности способствовать мирному урегулированию ситуации на Украине.
В конце мая представитель Кремля исключил возможность посредничества Европы в украинском конфликте.
Президент России Владимир Путин заявил, что Киев прервал переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине.