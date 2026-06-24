Песков исключил участие БРИКС как посредника по Украине

Песков заявил об отсутствии договоренностей по переговорам России с Украиной

Tекст: Вера Басилая

Песков сообщил, что конкретных договоренностей о переговорах с украинской стороной в настоящий момент не существует, передает РИА «Новости».

Он также усомнился в необходимости привлечения третьей стороны для диалога между Россией и Европой.

«Будем ли мы нуждаться потом в посредниках, сейчас, наверное, вряд ли кто-то сможет спрогнозировать», – отметил официальный представитель Кремля.

Говоря о роли БРИКС, Песков подчеркнул, что объединение не может выступать посредником в переговорном процессе, поскольку не является формальной организацией. При этом Москва признательна странам-участницам за их декларации о готовности способствовать мирному урегулированию ситуации на Украине.

В конце мая представитель Кремля исключил возможность посредничества Европы в украинском конфликте.

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев прервал переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине.