Парламент Таджикистана ратифицировал договор о границе с соседями

Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана рассмотрели и ратифицировали соглашение о точке стыка госграниц с Киргизией и Узбекистаном, передает ТАСС. Ратификация последовала за мартовской встречей президентов трех стран, где был подписан этот договор, официально завершивший процесс определения общих границ.

Президент Эмомали Рахмон назвал договор историческим, выразив уверенность, что новая линия станет границей вечной дружбы, добрососедства и партнерства. До этого момента вопрос о некоторых участках границ между республиками оставался неурегулированным и вызывал напряженность.

В советский период границы между республиками были условно административными и юридически не были закреплены. Протяженность таджикско-узбекской границы превышает 1330 км, с Киргизией – около 980 км, граница между Киргизией и Узбекистаном тянется на 1380 км.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Узбекистан и Киргизия договорились совместно использовать пограничный родник. Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали договор о стыке границ трех стран и заключили Худжандскую декларацию о вечной дружбе. Киргизия утвердила закон о государственной границе с Таджикистаном.