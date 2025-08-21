Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
«Калашников» начал поставки новых усиленных бронешлемов Бр2
«Калашников» начал поставки усиленных бронешлемов Бр2 нового поколения
Новые усиленные бронешлемы с классом защиты Бр2 и массой около 1,35 кг поступили заказчику, они обеспечивают заметно более высокий уровень защиты.
Концерн «Калашников» начал поставки новых усиленных бронешлемов класса Бр2 для заказчика, сообщает Telegram-канал концерна.
Изделие разработано компанией «Триада-ТКО», входящей в структуру концерна.
В пресс-службе уточнили, что новинка обеспечивает «более высокий уровень защиты» по сравнению с уже используемыми полноухими бронешлемами класса Бр1, при этом сопоставима с ними по площади покрытия. Купол шлема изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, его масса составляет 1,35 килограмма при площади не менее 11,5 квадратных дециметров.
Бронешлем обладает противоосколочной стойкостью не менее 630 метров в секунду и совместим со средствами защиты слуха. Он оборудован шраудом и боковыми планками для крепления приборов ночного видения и дополнительных аксессуаров, а также оснащен комбинированной подвесной системой и поставляется с чехлами цвета «Антрацит».
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» выполнил план производства за первое полугодие 2025 года.
Ранее в России презентовали новые автоматы АК-15К и АК-15СК.
Концерн «Калашников» также показал уничтожение командного пункта ВСУ с помощью дрона СКАТ.