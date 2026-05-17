  • Новость часаНочная атака украинских беспилотников стала самой массированной в 2026 году
    Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени
    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом
    Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС
    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский и ближневосточный конфликты
    Бут назвал причину, по которой делегация США выбросила подарки из КНР
    Бывший глава МИД Румынии призвал помириться с Россией
    Украинцы пожаловались на российский самолет-призрак Су-57
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    17 мая 2026, 09:51 • Новости дня

    Система «Купол Донбасса» перехватила 11 вражеских беспилотников за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система РЭБ «Купол Донбасса» уничтожила над ДНР 11 дронов противника за минувшие сутки, сообщили в штабе обороны региона.

    Информацию об успешном отражении воздушной атаки подтвердили в штабе обороны региона, передает ТАСС. Специалисты задействовали современные комплексы радиоэлектронной борьбы для защиты воздушного пространства.

    «За прошедшие сутки над территорией ДНР системой „Купол Донбасса“ нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 11 дронов противника», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Местных жителей настоятельно попросили соблюдать осторожность. При обнаружении упавших обломков или подозрительных предметов гражданам следует немедленно обращаться в профильные экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января система «Купол Донбасса» за неделю отразила 237 атак украинских беспилотников.

    Неделей ранее этот комплекс радиоэлектронной борьбы предотвратил 286 налетов дронов противника на объекты республики.

    В конце прошлого года данная система защиты подавила 309 вражеских летательных аппаратов за семь дней.

    16 мая 2026, 12:48 • Новости дня
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружённые силы Украины попытались скопировать российскую «Поток» под Купянском, но безуспешно.

    Вооруженные силы Украины предприняли безуспешную попытку скопировать российскую операцию «Поток» на купянском направлении, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Солдаты противника несколько ночей рыли подземный ход, однако смогли продвинуться лишь на пять метров. Вскоре конструкция обвалилась на глубине пяти-шести метров, засыпав землей находившихся там бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие проникли в тыл противника в Судже по газовой трубе.

    Осенью прошлого года штурмовые группы ВС РФ повторили подобный маневр с трубопроводом в Купянске.


    16 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Украинцы пожаловались на российский самолет-призрак Су-57

    Tекст: Мария Иванова

    Российский истребитель Су-57 уже пятую неделю методично уничтожает транспортные узлы и склады ВСУ с западной помощью, совершив около 30 успешных пусков, отмечают украинские ресурсы.

    Украинские ресурсы обратили внимание на работу неуловимого истребителя пятого поколения Су-57, отмечает канал «Военная хроника».

    Машина наносит регулярные удары по глубокому тылу вооруженных сил противника уже пятую неделю подряд. Схема действий авиации остается неизменной.

    Самолет выполняет пуски крылатых ракет из воздушного пространства Курской области и моментально покидает зону обнаружения радаров. После этого в Сумской, Черниговской и Полтавской областях взлетают на воздух важные логистические узлы. По предварительным оценкам, борт совершил более 30 успешных атак.

    Главными целями российской авиации стали железнодорожные станции и склады, через которые на Украину поступает западная военная помощь из Германии и Бельгии.

    При этом противник не может точно определить состав действующей группировки. Остается неизвестным, работает ли это один самолет-призрак или полноценное звено обновленных истребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет-разведчик SAAB 340. Военный эксперт Юрий Кнутов назвал потерю этого борта плохой новостью для украинской ПВО.

    Польские СМИ в прошлом году сообщили о массовых ударах Су-57 по позициям ВСУ.

    16 мая 2026, 13:20 • Видео
    Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

    Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    16 мая 2026, 12:25 • Новости дня
    Эксперт связал визит Герасимова на передовую с летним наступлением

    Tекст: Андрей Резчиков

    Визит начальника Генштаба Валерия Герасимова в группировку «Запад» синхронизирует управление на пике наступательной активности и демонстрирует прочность системы управления, способной гибко адаптироваться под задачи летнего наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. В ходе визита на передовые позиции подразделений группировки «Запад» Герасимов заявил о наступлении на широком фронте на запад в Харьковской области.

    «Главная задача визита начальника Генштаба Валерия Герасимова в группировку «Запад» – лично оценить потенциал направления перед фазой весенне-летней кампании», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    Эта инспекция, подчеркивает собеседник, проводилась с целью синхронизировать управление на пике наступательной активности. По словам собеседника, личное присутствие начальника Генштаба нужно для снятия «противоречий между видами и родами войск», перегруппировки сил и возможного изменения направления ударов. Все это решается только на месте, в штабе.

    «Главный сигнал противнику и западным аналитикам – Россия наращивает давление по всем направлениям. Визит Герасимова демонстрирует, что группировка «Запад» – один из ключевых приоритетов, и высшее командование ищет возможности ускорить продвижение, а не «латает дыры». Это проявление прочности системы управления, способной гибко адаптироваться под задачи летнего наступления», – добавил Кнутов.

    По мнению эксперта, можно ожидать активизации наступательных действий на данном направлении, в том числе попытки прорыва к крупным логистическим центрам. «Хотя оперативный контроль над районом находится за нашими войсками, противник сохраняет остаточное присутствие в отдельных секторах, пытаясь демонстрировать, что полностью не оставил позиции. Это объясняет сохраняющуюся непростую ситуацию на данном участке. Именно здесь группировка «Запад» ранее нанесла противнику тяжелое поражение, разбив порядка пяти бригад ВСУ, что является одной из ключевых побед, отмеченных командованием», – отметил собеседник.

    Также возможно наступление от Красного Лимана на Славянск. Спикер подчеркивает крайне важный тактический замысел: это не лобовой штурм укрепрайонов, которые создавались более десяти лет, а движение в обход.

    «Цель – блокирование и изоляция крупных населенных пунктов, что позволяет экономить жизни солдат… Успех в продвижении по созданию оперативного охвата создает неплохие шансы для выхода к Славянску. Именно тактика охватов и блокирования, хорошо зарекомендовавшая себя, сейчас становится в условиях «зеленки» приоритетной», – считает Кнутов.

    О визите начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова на передовые позиции подразделений группировки войск «Запад» сообщило в субботу Минобороны.

    На командном пункте одного из объединений Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева. Кроме того, с докладами о результатах выполнения боевых задач выступили командующие объединениями и командиры соединений.

    В завершение рабочей поездки генерал армии вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим, поблагодарив их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. По его словам, бойцы 20-й армии «Запада», завершив освобождение ЛНР, наступают на широком фронте на запад в Харьковской области.

    16 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Меркурис: Жалобы Зеленского на дроны показали масштаб ударов России
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недавние заявления Киева о ежесуточных запусках тысяч беспилотников со стороны России продемонстрировали реальный размах ответных атак Москвы и быструю перегрузку противовоздушной обороны противника, отметил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Александр Меркурис оценил масштабные удары возмездия России по украинским объектам. По его мнению, слова украинского руководства о количестве применяемых дронов раскрывают истинный масштаб ответных действий Москвы. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала, пишет РИА «Новости».

    «Сам Зеленский признает, что Россия в последние дни запускает тысячи дронов в сутки. Это показывает, что Москва действительно обладает возможностью использовать тысячи БПЛА одновременно», – отметил аналитик. Он добавил, что при столь скоординированных атаках украинская система противовоздушной обороны моментально подавляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 12 по 15 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса. Также российские военные поразили военные аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры.

    А в начале мая армия России совершила шесть групповых атак по местам хранения ударных беспилотников на Украине.

    16 мая 2026, 19:21 • Новости дня
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Беспилотник ВСУ атаковал коммуникации рядом с первым энергоблоком Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), упав без детонации вблизи критически важного объекта, сообщили в Росатоме.

    Украинский БПЛА ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС. «Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока номер один», – заявил РИА «Новости»  глава Росатома Алексей Лихачев.

    Руководитель госкорпорации отметил, что в Энергодаре выведены из строя обе автозаправочные станции. По его словам, украинские беспилотники целенаправленно атакуют грузовики и автобусы, блокируя поставки продуктов. Тактика запугивания нацелена жителей, в том числе и на сотрудников АЭС, тем самым угрожает обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС.

    «В ситуации, когда сама доставка персонала превращается в спецоперацию, когда выполнение рядовыми сотрудниками своих профессиональных обязанностей сопровождается риском потерять жизнь и здоровье, когда объекты самой станции становятся целями атак боевых дронов, – о какой безопасной эксплуатации крупнейшей в Европе АЭС может идти речь?» – цитируют Лихачева «Известия».

    Глава Росатома подчеркнул, что секретариат МАГАТЭ игнорирует ежедневные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Эскалация ситуации вокруг объекта станет главной темой на консультациях с МАГАТЭ в середине июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские войска направили БПЛА к энергоблокам Запорожской АЭС. Ранее Глава Росатома назвал выбор атомной станции в качестве цели поражения максимально безответственным шагом.

    До этого, в начале мая украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС.

    16 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ
    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотникми, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам сборки БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 353 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 146 873 беспилотника, 661 ЗРК, 29 326 танков и других бронемашин, 1 720 боевых машин РСЗО, 34 949 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 727 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины.

    Ранее они поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    16 мая 2026, 14:18 • Новости дня
    Дрон ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские войска предприняли попытку атаковать крупнейшую атомную станцию Европы, Запорожскую АЭС, направив беспилотный аппарат к ее энергоблокам, сообщили на станции.

    Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по объектам Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

    Вражеский дрон рухнул в непосредственной близости от энергоблоков, однако взрыва не последовало.

    «Вооруженные силы Украины совершили атаку на территорию Запорожской АЭС. Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал вблизи энергоблоков станции. При падении дрон не сдетонировал», – заявили представители объекта.

    Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений инфраструктуры. Персонал продолжает обслуживать станцию в штатном режиме, радиационный фон на самой площадке и прилегающих территориях остается в норме. Все технологические процессы протекают без отклонений, а параметры безопасности строго контролируются специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два сотрудника Запорожской атомной станции получили ранения во время атаки украинских беспилотников. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина назвала атаки ВСУ на Энергодар психологическим давлением на сотрудников ЗАЭС. Интенсивность ударов по городу-спутнику станции значительно возросла.

    17 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Ночная атака украинских беспилотников стала самой массированной в 2026 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночная украинская атака беспилотниками 17 мая, когда над регионами России было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА, стала самой массовой в этом году.

    В ходе последней атаки было ликвидировано 556 беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Этот налет оказался наиболее масштабным за весь текущий год.

    Согласно данным Министерства обороны, предыдущий крупный удар произошел в ночь на седьмое мая. Тогда дежурные расчеты уничтожили 347 дронов.

    Весной фиксировались и другие интенсивные нападения. В частности, 25 марта силы противовоздушной обороны сбили 389 аппаратов, а десятого марта перехватили 337 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотника рухнули на территорию аэропорта Шереметьево.

    Минобороны сообщило о ликвидации более 550 беспилотников за ночь над регионами страны.

    Силами ПВО сбили один дрон ВСУ на подлете к Москве.

    16 мая 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ около Великой Шапковки, Гороховатки, Студенока, Червоного Оскола Харьковской области, Красного Лиман, Маяков, Святогорска и Сидорово Донецкой народной республики (ДНР), говорится в канале Max Минобороны.

    Потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, бронемашина, два орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и станция контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Великой Писаревкой, Запсельем, Новой Сечью, Поповкой, Хотенью и Червоной Зарей в Сумской области.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны возле Бударкок, Волоховки, Гранова, Митрофановки и Рясного, отчитались в Минобороны.

    При этом противник потерял свыше 180 военнослужащих и бронемашину.

    Параллельно подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Артема, Константиновки, Николаевки, Ореховатки, Рай-Александровки и Тихоновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 105 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии у Василевки, Доброполья, Новофедоровки, Святогоровки, Сергеевки ДНР, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 270 военнослужащих и девять бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, об освобождении Боровой утром в субботу в ходе посещения группировки «Запад» сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Накануне российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.

    Ранее они взяли под контрль Николаевку в ДНР.

    16 мая 2026, 21:02 • Новости дня
    ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами за пять часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Над девятью областями России и Черным морем сбили 89 украинских дронов за пять часов субботы, сообщило Минобороны.

    Отечественные системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку. За пять часов субботы, в период с 15 до 20 часов, военные перехватили и ликвидировали 89 украинских летательных аппаратов, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны самолетного типа пытались атаковать территорию Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, беспилотники были сбиты над Московским регионом и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в субботу дежурные средства ПВО перехватили 76 украинских беспилотников над российскими регионами. Утром военные отразили массированную атаку 13 вражеских аппаратов самолетного типа.

    А минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 138 дронов ВСУ над 15 областями и морскими акваториями.

    16 мая 2026, 16:22 • Новости дня
    ПВО с начала дня сбила 20 украинских дронов на подлете к Москве
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Системы противовоздушной обороны успешно перехватили очередную группу БПЛА, пытавшихся атаковать столичный регион в субботу, сообщили в мэрии Москвы.

    Российские силы ПВО сбили еще три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил градоначальник.

    С учетом последних данных, с начала субботы были сбиты 20 дронов ВСУ, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство над московским регионом.

    Ранее в субботу ПВО сбила на подлете к Москве шесть беспилотников за полчаса

    До этого в субботу Собянин сообщил об уничтожении за десять минут двух летевших на Москву беспилотников.

    Еще три дрона ВСУ были ликвидированы на подлете к столице рано утром 16 мая.

    16 мая 2026, 17:58 • Новости дня
    С начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Системы противовоздушной обороны сбили 30 беспилотников на подлете к российской столице в течение субботы, об уничтожении дронов сообщили власти Москвы.

    С начала текущего дня на подлете к столице уничтожили 30 вражеских беспилотников. Из них четыре летательных аппарата успешно ликвидировали дежурные средства противовоздушной обороны Минобороны несколько минут назад, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Сейчас на местах падения обломков сбитых дронов активно работают специалисты столичных экстренных служб. Сотрудники профильных ведомств оперативно устраняют последствия инцидента и обеспечивают полную безопасность прилегающей территории.

    Ранее в субботу сообщалось, что силы ПВО сбили 20 украинских дронов на подлете к Москве. До этого мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на город беспилотников за десять минут. А рано утром 16 мая военные ликвидировали еще три аппарата ВСУ.

    17 мая 2026, 08:21 • Новости дня
    Атака беспилотников на Москву стала крупнейшей за год

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атака беспилотников противника на Москву, предпринятая с начала нынешних суток, стала самой крупной за более чем год, свидетельствуют подсчеты, сделанные на основе информации, обнародованной мэром столицы Сергеем Собяниным.

    Очередной удар противника по московскому региону оказался беспрецедентным по своим масштабам с начала прошлого года, передает ТАСС. Согласно подсчетам агентства, основанным на заявлениях мэра города Сергея Собянина, только с полуночи военные сбили 81 беспилотник.

    Всего за минувшие сутки ликвидировано более 120 летательных аппаратов, направлявшихся к столице. До этого наиболее крупная атака в 2026 году произошла 14 марта. Тогда градоначальник сообщал об уничтожении 65 вражеских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило о ликвидации более 550 беспилотников за одну ночь над регионами страны.

    На подлете к Москве силы ПВО сбили один дрон ВСУ.

    Еще шесть дронов ВСУ уничтожили на подлете к Москве.

    16 мая 2026, 21:41 • Новости дня
    Подросток погиб и десять человек ранены при атаке ВСУ на ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атак украинских беспилотников и детонации взрывоопасных предметов в Донецкой Народной Республике погиб подросток, еще десять мирных граждан получили ранения, сообщили власти региона.

    Один несовершеннолетний погиб, еще десять мирных жителей пострадали в ДНР в субботу из-за киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

    В Шахтерске при детонации взрывоопасного предмета погиб 16-летний подросток, а 13-летний ребенок получил ранения средней степени тяжести. На трассе Донецк - Горловка атака ударного беспилотника на гражданский автомобиль привела к ранению 33-летнего мужчины. В Углегорске из-за удара дрона тяжело ранена 64-летняя женщина и пострадал 50-летний мужчина.

    На автодороге Светлодарск - Дебальцево при атаке БПЛА на машину тяжелые ранения получили 46-летняя женщина и двое мужчин 66 и 34 лет. В Центрально-Городском районе Горловки сброс взрывчатки с беспилотника привел к ранению трех молодых мужчин.

    Кроме того, в городских округах Енакиево, Дебальцево и Горловка повреждены жилые дома, инфраструктура и четыре автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские беспилотники атаковали Дом культуры в центре Шахтерска, погиб мужчина. В начале мая массированные удары вражеских дронов по Горловке привели к гибели супружеской пары.

    А в конце апреля власти региона рассказали о смерти женщины из-за ракетного удара.

    16 мая 2026, 15:44 • Новости дня
    ПВО сбила за шесть часов 76 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минобороны сообщило об уничтожении 76 украинских дронов над российскими регионами за шесть часов утром и днем в субботу.

    Дежурные средства ПВО в период с 9 до 15 часов  в суботу, 16 мая перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа гад регионами России, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской областей, а также Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, системы ПВО успешно отработали по целям в Московском регионе и над акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром того же дня российские военные ликвидировали 13 вражеских аппаратов самолетного типа. А в ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили 135 украинских беспилотников.

    А 15 мая в период с 14 до 20 часов по мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

