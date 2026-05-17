Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.
Система «Купол Донбасса» перехватила 11 вражеских беспилотников за сутки
Система РЭБ «Купол Донбасса» уничтожила над ДНР 11 дронов противника за минувшие сутки, сообщили в штабе обороны региона.
Информацию об успешном отражении воздушной атаки подтвердили в штабе обороны региона, передает ТАСС. Специалисты задействовали современные комплексы радиоэлектронной борьбы для защиты воздушного пространства.
«За прошедшие сутки над территорией ДНР системой „Купол Донбасса“ нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 11 дронов противника», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Местных жителей настоятельно попросили соблюдать осторожность. При обнаружении упавших обломков или подозрительных предметов гражданам следует немедленно обращаться в профильные экстренные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января система «Купол Донбасса» за неделю отразила 237 атак украинских беспилотников.
Неделей ранее этот комплекс радиоэлектронной борьбы предотвратил 286 налетов дронов противника на объекты республики.
В конце прошлого года данная система защиты подавила 309 вражеских летательных аппаратов за семь дней.