Tекст: Дмитрий Зубарев

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за последние семь дней предотвратила 309 террористических атак украинских БПЛА, сообщает ТАСС. По официальной информации, над Донецком и Макеевкой были уничтожены 196 дронов, а над Горловкой – 113.

В сообщении подчеркивается, что возле электроподстанции в Куйбышевском районе Донецка был перехвачен украинский беспилотник «Чаклун», оснащенный боевым зарядом и системой самоликвидации. В Макеевке Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на распределительный энергоузел с использованием чешского ударного дрона FP-1.

Власти указали, что Горловка вновь подвергалась массированным налетам беспилотников FPV с самодельными взрывными устройствами. Несмотря на густой туман, что затрудняло визуальное управление летательными аппаратами, дроны направлялись в сторону города, однако все были успешно перехвачены.

