    Запад пробует новый шанс заставить Грузию воевать с Россией
    В Киеве назвали «психотерапевта» Зеленского
    Основатель «Википедии»: ЦРУ тайно редактирует статьи энциклопедии
    Религиовед: Женщина во главе англиканской церкви лучше священника-гея
    Кимаковский сообщил о начале боев за Северск в ДНР
    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске
    Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право в отношении активов РФ
    Минобороны сообщило о перехвате 117 украинских БПЛА за ночь
    ВСУ бежали с позиций в Сумской области в женской одежде
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    4 октября 2025, 10:15 • Новости дня

    Российский боец 17 часов удерживал украинскую разведгруппу в лесополосе

    Стрелок Балтийского батальона один сдерживал разведку ВСУ 17 часов

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение 17 часов российский военнослужащий с позывным «Рай» в одиночку противостоял 12 украинским военным, обеспечивая отход своих товарищей.

    О подвиге российского стрелка Балтийского мотострелкового батальона сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Народный фронт.

    Уточняется, что в лесополосе на линии соприкосновения боец с позывным «Рай» дал своим товарищам команду отступить из-за угрозы для группы, а сам остался прикрывать отход и удерживать позиции.

    В Народном фронте заявили: «Понимая риск для группы, он дал бойцам команду отойти, а сам остался прикрывать отход».

    За 17  часов боя российский военный сумел ликвидировать двух из 12 бойцов ВСУ, после чего захватил их вооружение и вернулся к сослуживцам. Подробности о состоянии здоровья военнослужащего не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир штурмовой роты с позывным «Крава» рассказал о боевой операции, в ходе которой его группа уничтожила около 20 противников и захватила восемь пленных.

    Российский боец описал неадекватное поведение польского наемника.


    3 октября 2025, 17:38 • Новости дня
    Экс-журналистка Первого канала Овсянникова признана иноагентом
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России включило экс-журналистку Первого канала Марину Овсянникову и кинорежиссера, сценариста Григория Амнуэля в реестр иноагентов.

    В перечень также были внесены бывший муниципальный депутат Москвы Мария Соленова и сетевой проект I News, указывается в опубликованном документе, передает ТАСС.

    Напомним, в 2022 году Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине.

    Ранее Минюст внес экс-владельца газеты «Ведомости» Кудрявцева в реестр иноагентов.

    3 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Представитель ЕК отказалась отвечать журналистам на вопросы о речи Путина на «Валдае»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Паула Пинью не смогла ответить на вопросы журналистов о речи президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай».

    «Мы не следим за выступлениями президента Путина», – сказала Пинью на брифинге, когда ее спросили о саркастических заявлениях российского лидера об НЛО над Европой, передает ТАСС.

    На уточняющий вопрос журналистов о том, почему ЕК, которая называет себя «геополитической структурой», не отслеживает ключевые выступления на геополитические темы, представитель ЕК заявила: «Мы более не комментируем это».

    В то же время Пинью прокомментировала сообщение Минобороны Бельгии о том, что 2 октября над авиабазой на границе с Германией были замечены 15 неопознанных дронов. Она отметила, что этот инцидент, по ее мнению, подтверждает необходимость реализации европейского проекта «стены дронов».

    Ранее Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в шутку пообещал больше «не отправлять дроны во Францию и Данию» и отметил, что у России нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона.

    3 октября 2025, 18:29 • Видео
    Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

    Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    4 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Бойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Скрытное передвижение российских бойцов по трубам коллектора дало возможность выбить противника с укрепленных позиций в ДНР и избежать серьезных потерь, сообщил командир подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки «Центр» с позывным «Тихий».

    Российские военные скрытно приблизились к позициям ВСУ на территории ДНР, используя трубы коллектора, и успешно выбили противника, передает РИА «Новости». «Там была сеть коллекторов, трубы. Мы передвигались внутри труб. Противник скидывал по нашему маршруту в эти трубы разрывы, маячки, датчики движения. То есть, когда мы начинали двигаться по ним, противник уже знал, что мы находимся там, и открывал по нам огонь. Мы двигались по лесополосам, противника выбили с укрепленных позиций», – рассказал «Тихий».

    Он отметил, что применение тактики скрытного передвижения по коллекторной сети позволило российским военным свести потери к минимуму. По данным командира, несмотря на попытки ВСУ заблокировать проход через трубы и установить различные средства наблюдения, российские бойцы успешно выполнили задачу и заняли укрепленные позиции противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные провели повторную операцию «Труба» в Харьковской области. Военкор отметил преимущества применения газовых труб для проникновения в Купянск. Военкор Котенок показал передвижение бойцов ВС России по газовой трубе в этом районе.

    4 октября 2025, 04:29 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске

    ВСУ ударили по дому с укрывавшимися жителями в Купянске, погибли люди

    Tекст: Денис Тельманов

    В Купянске был разрушен дом, где находились мирные жители, укрывавшиеся в подвале, все они погибли в результате удара.

    Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Купянске, где в подвале укрывались местные мирные жители, передает ТАСС.

    Российские силовые структуры сообщили, что момент атаки был зафиксирован оператором FPV-дрона, который направлялся на выполнение задачи, но был вынужден изменить маршрут из-за пожара в доме.

    По словам силовиков, «на подлете стало ясно, что противник по ним нанес удар. Дрон пришлось посадить подальше, туда отправили штурмовиков, однако подобраться к дому не дали дроны противника». В силовых структурах уточнили, что среди тех, кто находился в подвале дома, выживших не осталось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом массиве «Строитель» в Горловке зафиксировали ранение мирного жителя после обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

    В Беловском районе Курской области в результате атаки FPV-дрона на машину молодая женщина обратилась за медицинской помощью с осколочными ранениями. Владимир Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины усилили удары по гражданской инфраструктуре из-за неудач на поле боя.

    4 октября 2025, 08:13 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о начале боев за Северск в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые подразделения России приступили к боям в районе города Северск, продвинувшись в населенный пункт с восточной стороны, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские штурмовые группы начали бои за город Северск в ДНР, передает ТАСС.Кимаковский добавил, что подразделения вошли в город с восточной стороны.

    Кимаковский заявил: «Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о переброске в район Северска групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска осталось около шести километров. Кимаковский отметил, что группировка ВСУ разделена между Северском и Красным Лиманом.

    4 октября 2025, 09:15 • Новости дня
    ВСУ бежали с позиций в Сумской области в женской одежде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные, попытавшиеся избежать столкновения с российскими подразделениями, использовали женскую одежду для маскировки и поспешно покинули позиции в районе Сум, сообщили в силовых структурах.

    Украинские военнослужащие переоделись в женскую одежду и оставили позиции на сумском направлении при приближении российских войск, сообщает РИА «Новости». По словам источника агентства, мужчины, не скрывая бороды, облачились в юбки, чтобы замаскироваться под женщин и избежать боя.

    «Видели, как бородатые мужики, нацепив юбки, убегали с позиций. Такая у них маскировка: притвориться женщинами, спрятаться за юбку, только бы не принимать бой», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Юнаковкой в Сумской области начали исчезать роты и взводы ВСУ. Командование ВСУ начало перегруппировку для подготовки атаки в Сумской области. Украинские десантники отказались выходить на позиции под Сумами.

    3 октября 2025, 14:05 • Новости дня
    Министр культуры Литвы отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма

    Delfi: Министр культуры Литвы отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет портал Delfi.

    Как сообщает Delfi, во время интервью журналистка спросила, считает ли глава ведомства Крым частью России или Украины, передает ТАСС.

    «Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить, ведь мы сейчас говорим не о министерстве культуры», – ответил Адомавичюс после короткой паузы.

    На повторный вопрос министр попросил журналистку «не играть в игры». «Есть грань, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах», – подчеркнул он.

    В апреле СМИ сообщили о возможном признании Крыма российским со стороны США.

    3 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    ЕС продлил санкции против России из-за «гибридных действий»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Европейского союза продлил действие санкционного режима против России, связанного с обвинениями в «гибридных действиях», до 9 октября 2026 года.

    Речь идет о мерах, введенных 8 октября прошлого года в дополнение к существующим антироссийским пакетам, передает ТАСС.

    В рамках этого механизма применяются блокировка активов и запрет на въезд в страны Евросоюза для 47 граждан России и 15 российских организаций.

    Ранее ЕК не стала подтверждать слухи о том, что согласование нового пакета антироссийских санкций затягивается из-за споров относительно австрийского банка Raiffeisen.

    3 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин поздравил педагогов России с наступающим Днем учителя
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил учителей с предстоящим профессиональным праздником, отметив роль педагогов в сохранении уникальности и суверенитета страны.

    В обращении он подчеркнул, что именно педагоги, искренне преданные своему делу, на протяжении всех исторических эпох вели Россию вперед и служили нравственным ориентиром для поколений.

    В поздравлении президент отметил, что учителя воспитывали достойных учеников, которые впоследствии достигали значимых побед в различных сферах, включая науку, спорт и искусство.

    «Вы и ваши коллеги продолжаете великие традиции отечественной педагогики. Без всякого преувеличения сохраняете цивилизационную уникальность нашей страны, ее суверенитет, прочные позиции в сложном, быстро меняющемся мире», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в пятницу Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции. В ходе встречи с педагогами он напомнил о роли семьи в воспитании Героев России и отметил мужество героев спецоперации и их наставников.

    3 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин наградил учителей участников СВО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды учителям участников специальной военной операции.

    Учителю Ильинской средней школы Тюменской области Олегу Плесовских глава государства лично передал медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает ТАСС.

    Знаком отличия «За наставничество» отмечены Светлана Степанова из Пензенской области и ветеран организации ветеранов войны, труда и правоохранительных органов по Омской области Татьяна Тимкина. Также были вручены почетные звания работникам сферы физической культуры и образования.

    Директор спортивной школы «Бастион» из Владивостока Вячеслав Иванов получил звание «Заслуженный работник физической культуры РФ». Светлана Магера из Псковской области и Зоя Никитина из Ленинградской области удостоены звания «Заслуженный учитель России».

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с учителями бойцов СВО в «Сириусе».

    3 октября 2025, 18:59 • Новости дня
    Суд отправил миллиардера Сулейманова в СИЗО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для миллиардера Ибрагима Сулейманова сроком на два месяца.

    Он останется в СИЗО до 2 декабря по делу об убийстве, передает ТАСС.

    Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме по просьбе представителей СК. «Избрать в отношении обвиняемого Ибрагима Сулейманова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 2 декабря», – зачитал постановление судья Тимур Вахрамеев.

    По данным следствия, Сулейманов подозревается в организации двух убийств. Защита миллиардера планирует обжаловать решение суда в ближайшее время.

    Напомним, Сулейманов был задержан в Москве по подозрению в убийстве, совершенном несколько лет назад. Следствие направило в суд ходатайство о его аресте.

    3 октября 2025, 22:31 • Новости дня
    Жители Днепропетровской области пожаловались на бегство людей из региона

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Днепропетровской области массово покидают свои дома на фоне продвижения российских подразделений, сообщили украинские СМИ.

    Местная жительница-блогер через Telegram-канал издания «Страна.ua» рассказала о массовом бегстве людей из Днепропетровской области из-за продвижения российских военных. По ее словам, жители региона спешно уезжают, опасаясь оказаться в эпицентре боевых действий, при этом бросают вещи и имущество, передает RT.

    Женщина отметила, что украинские военные намеренно сдают территорию и не оказывают помощь мирным гражданам. Она указала, что подразделения Вооруженных сил России продвинулись вглубь области.

    «До моего дома (от линии соприкосновения) осталось всего 13 километров», – заявила блогер. Она считает, что ситуация в регионе сложная и ухудшается с каждым днем.

    Ранее российские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области. До этого российские военные освободили Сосновку в Днепропетровской области.

    Также было освобождено село Хорошее в том же регионе.

    Военные эксперты оценили развитие продвижения ВС России на территории ДНР и Днепропетровской области.

    3 октября 2025, 23:03 • Новости дня
    Экс-командир ВСУ признался в попытке атаки дронами по флагу в Кремле

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший командир роты ВСУ Юрий Касьянов рассказал, что именно он приказал атаковать беспилотниками флаг на одном из зданий Кремля ночью 3 мая 2023 года.

    Бывший командир подразделения ВСУ Юрий Касьянов сообщил, что именно он отдал приказ нанести удар по одному из зданий в Кремле в ночь на 3 мая 2023 года, сообщает Lenta.ru.

    В публикации на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России), Касьянов заявил, что целью атаки было сбить флаг на крыше одного из зданий Кремля, однако дроны «промахнулись на несколько метров».

    Напомним, 3 мая 2023 года ВСУ предприняли попытку атаки дронами на резиденцию президента Владимира Путина в Кремле. Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В Кремле подчеркнули, что эти действия рассматриваются как спланированная террористическая акция и покушение на президента.

    3 октября 2025, 19:23 • Новости дня
    МВД предложило расширить перечень документов на получение гражданства России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В перечень обязательных документов для получения российского гражданства хотят включить официальную справку о несудимости, оформленную «компетентным органом иностранного государства».

    МВД опубликовало проект президентского указа с изменениями в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства России, передает «Коммерсант». Документ, утвержденный в ноябре 2023 года, описывает требования к иностранцам, желающим получить российское гражданство.

    В обновленном списке обоснованных документов предлагается добавить бумажную справку о несудимости, выданную «компетентным органом» страны заявителя по местному законодательству. В справке должны быть указаны сведения о наличии или отсутствии судимости, а при наличии – перечислены совершенные преступления, форма вины и подтверждение отсутствия уголовного преследования на момент обращения.

    Справка должна быть оформлена не ранее чем за три месяца до подачи заявления о гражданстве. Общественное обсуждение изменений продлится до 18 октября.

    Ранее правительство России поддержало инициативу о запрете на получение гражданства для иностранцев, отказывающихся от принесения присяги, и предложило снизить минимальный возраст для присяги до 14 лет.

    3 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о входе российских войск в Звановку под Северском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения зашли в село Звановка возле Северска, что ускоряет формирование полукольца вокруг населенного пункта, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские военные вошли в село Звановка к югу от Северска в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    «Наши штурмовые группы вошли в село Звановка к югу от Северска. Расстояние стремительно сокращается, полукольцо сжимается», – заявил Кимаковский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о переброске к Северску групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска осталось около шести километров. Кимаковский рассказал, что группировка ВСУ была разделена между Северском и Красным Лиманом.

