Командир с позывным Крава уничтожил 20 бойцов ВСУ
Командир штурмовой роты с позывным Крава рассказал о боевой операции, в ходе которой его группа уничтожила около 20 противников и захватила восемь пленных.
О результатах успешной боевой операции рассказал сам Крава, видео его рассказа находится в распоряжении ТАСС.
По словам офицера, первый орден Мужества он получил в начале 2024 года за выполнение боевой задачи в районе лесополос у Новомихайловки, где с группой уничтожил около 20 бойцов противника и взял восемь пленных. «Удержали опорный пункт, после чего провели ротацию и смело откатились в наш исходный район», – заявил командир.
Вторую награду он получил за штурм и удержание другого опорного пункта уже в районе Константиновки. Крава уточнил, что вместе с бойцом по прозвищу Палка скрытно подошли со стороны тыла и уничтожили восемь военных противника, а их действия координировал командир роты с помощью беспилотника.
Крава родом из села Константиновка в Амурской области, учился в Амурском кадетском корпусе, затем окончил ДВОКУ и стал лейтенантом. В 2024 году прибыл в штурмовой отряд, принимал участие в диверсионных операциях, а сейчас командует штурмовой ротой.
