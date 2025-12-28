  • Новость часаСвет, вода и тепло пропали в нескольких районах Киева
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На Украине перетряхивают «слуг» Зеленского
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    Удары возмездия ВС России вызвали тревогу на восточном фланге НАТО
    Военный эксперт Кнутов объяснил массированный удар возмездия по Украине
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ
    Путин: Наступление в Запорожской области идет на плечах противника
    Лавров назвал ЕС главным препятствием к миру на Украине
    Захарова прокомментировала видео празднования Рождества на Украине
    Гроссмейстер Карлсен бурно отреагировал на проигрыш россиянину Артемьеву
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети застревают в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    23 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    5 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    3 комментария
    28 декабря 2025, 08:10 • Новости дня

    ВСУ дезертировали целыми подразделениями в ходе боев у Гуляйполя

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе Гуляйполя Запорожской области зафиксированы массовые случаи дезертирства среди военнослужащих ВСУ, крупными группами они покидали позиции.

    Бойцам ВС России здесь противостояли подразделения 102-й отдельной бригады теробороны, а также 33-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

    «Уровень дезертирства высок на всех направлениях, однако есть характерные отличия. На Запорожском и Днепропетровском направлениях чаще происходят случаи оставления позиций, то есть, по сути, саботаж поставленной боевой задачи, что в том числе является причиной ослабления украинской обороны. Особенно наглядно данная ситуация проявилась под Гуляйполем, где позиции покидали целые подразделения», – приводит агентство слова собеседника.

    Кроме того, источник отметил, что на Херсонском направлении чаще фиксируются случаи оставления частей, когда военнослужащие покидают пункты временной дислокации и не возвращаются. По его данным, подобные самовольные уходы в ВСУ происходят на всех этапах службы – как во время прохождения «учебки», так и на передовых позициях.

    Накануне президент России Владимир Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где заслушал доклады по освобождению Гуляйполя и Димитрова.

    Путин назвал освобождение Гуляйполя значимым успехом и подчеркнул открытие новых возможностей для наступления.

    27 декабря 2025, 20:06 • Новости дня
    Politico: Удары возмездия ВС России вызвали тревогу на восточном фланге НАТО
    Politico: Удары возмездия ВС России вызвали тревогу на восточном фланге НАТО
    @ Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары возмездия России по украинским объектам вызвали сильную обеспокоенность среди восточноевропейских стран Североатлантического альянса накануне переговоров Владимира Зеленского и президента США Дональда Трамп, сообщает Politico.

    Издание Politico подчеркнуло, что российские авиаудары на Украине повысили уровень тревоги среди членов альянса, передает РИА «Новости». Отмечается, что массированные удары произошли всего за сутки до того, как Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны встретиться для обсуждения нового мирного плана.

    В Польше военное командование подняло в воздух свои самолеты из-за активности российских сил близ украинской границы. Представители польских вооруженных сил подтвердили, что подобная мера была реализована в ответ на развитие ситуации в регионе.

    Ранее в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК Украины.

    Комментарии (8)
    27 декабря 2025, 20:45 • Новости дня
    Путин поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова

    Путин поблагодарил освободивших Димитров бойцов за эффективность и смекалку

    Tекст: Мария Иванова

    Во время совещания на одном из командных пунктов спецоперации президент России Владимир Путин отметил профессионализм и находчивость военнослужащих 5-й мотострелковой бригады, освободивших Димитров (Мирноград).

    Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих 5-й мотострелковой бригады за эффективную работу и проявленную смекалку при освобождении города Димитров в ДНР, передает ТАСС.

    «Спасибо, ребята, вам большое за эту боевую эффективную очень работу и за результат», – обратился президент к участникам операции во время совещания на одном из командных пунктов СВО. Он отдельно отметил мужество, героизм, а также грамотное управление войсками.

    «Поздравляю <…> всех наших бойцов и офицеров, которые проявили не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками, и очень своевременное принятие необходимых решений», – подчеркнул он.

    «Знаю – и начальник Генерального штаба докладывал: проявили, что называется, смекалку и мужество. Спасибо вам большое!» – добавил президент.

    В рамках встречи Путин по видеосвязи заслушал доклады командиров освобождавшей Димитров бригады.

    К разговору был подключен полковник Рамиль Фасхутдинов, который сообщил о текущей ситуации в городе и ходе штурма. Позже присоединился и старший лейтенант Владимир Сененко, один из первых вошедших в Димитров, что, по словам Путина, также важно для объективной картины происходящего.

    Президент подчеркнул: «Что касается Димитрова – это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики».

    По словам главы государства, позиция, занятая российскими военными, позволяет продвигаться к выполнению поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин посетил один из пунктов управления войск спецоперации.

    Президент России ранее, в ходе «Итогов года», дал подробный комментарий о ситуации на фронте.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 21:11 • Новости дня
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Темпы продвижения российских войск в Донбассе фактически свели к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с территории региона, заявил президент России Владимир Путин на совещании на одном из командных пунктов СВО.

    Продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий, передает ТАСС. Владимир Путин отметил на совещании, что по темпам, наблюдаемым на линии боевого соприкосновения, вывод подразделений ВСУ фактически утратил значимость для России.

    «И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», – заявил президент.

    Путин обратил внимание, что западные эксперты рекомендуют киевскому руководству принять достойные предложения по прекращению конфликта. Он отметил, что эти условия обеспечивают долгосрочную безопасность и экономическое восстановление Украины наряду с возможностью восстановления отношений с Россией.

    27 декабря Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где заслушал доклады по освобождению Гуляйполя и Димитрова. Президент поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил о контроле над половиной городской застройки Константиновки.

    На данный момент вооруженные силы России осуществляют давление на формирования ВСУ и ведут наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области.

    Комментарии (7)
    27 декабря 2025, 21:47 • Новости дня
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С начала 2026 года в России увеличится МРОТ и вступит в силу целый ряд реформ, включая ежегодный призыв в армию и новые правила социальной поддержки.

    С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые законы и поправки. Минимальный размер оплаты труда повысят до 27 093 рублей, а самозанятым предложат участвовать в эксперименте по добровольным взносам на социальное страхование, что даст право на оплачиваемый больничный, передает ТАСС.

    Федеральная налоговая служба получит возможность оценивать финансовое состояние компаний и ИП на основе новых критериев. Банком России расширен перечень признаков мошеннических операций с шести до 12 .

    Коснутся изменения и армии: стартует круглогодичный призыв, в течение года будут проходить медкомиссия, профессиональный отбор и заседания призывной комиссии. Пенсии по старости проиндексируют на 7,6%, а период ухода за ребенком до полутора лет полностью включат в страховой стаж для каждого ребенка без ограничений по количеству лет.

    Будет сохранен период выплаты накопительной пенсии – 270 месяцев (22,5 года). Для семей с невысокими доходами вводится новая налоговая выплата – возврат части уплаченного НДФЛ за прошедший год, рассчитывать ее будет ФНС исходя из доходов всей семьи. Регионы получат дополнительные средства на лечение граждан с тяжелыми хроническими и редкими заболеваниями.

    Гостиницы разрешат принимать водительские удостоверения как документ для регистрации. Вступит в силу новый классификатор профессий: 5 597 профессий рабочих и 4 338 должностей служащих, в перелике появятся современные направления – SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту, коуч, спа-менеджер и другие.

    Профессор Сафонов рассказал о росте страховых пенсий с января на 7,6%.

    Депутат Бессараб рассказала о росте максимальной выплаты по больничному.

    Эксперты назвали размер соцпенсии после индексации в апреле 2026 года.

    Комментарии (3)
    27 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    На Западе указали на смену позиции Макрона по России

    Профессор Дизен заявил о переходе Макрона к диалогу с Россией вопреки позиции Мерца

    На Западе указали на смену позиции Макрона по России
    @ L.Urman/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего канцлера Германии Фридриха Мерца,заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

    Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии заявил, что Эммануэль Макрон меняет риторику по отношению к Москве, дистанцируясь от более воинственной позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, передает РИА «Новости».

    Дизен отмечает: «В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии».

    Издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что официальный Берлин сдержанно отреагировал на инициативу Макрона о необходимости телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По данным немецких журналистов, канцлер Германии не считает такое предложение «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства».

    Таким образом, на фоне смены тональности Парижа усиливается различие в подходах между Францией и Германией по отношению к диалогу с Москвой. Франция демонстрирует большую осторожность и ориентацию на компромисс, в то время как ФРГ занимает более жесткую линию, отмечают зарубежные эксперты.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации.

    По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Власти Франции заняли четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (8)
    27 декабря 2025, 17:39 • Новости дня
    Подросток зарезал сверстника у школы в Туве

    В Туве подросток убил сверстника в школьном дворе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Кызыл-Мажалык в Туве 17-летний студент техникума смертельно ранил сверстника ножом на территории школы, сообщили в СУ СК региона.

    На территории школы в селе Кызыл-Мажалык Тувы подросток был убит сверстником, сообщает СУ СК по Туве.

    Трагедия произошла после конфликта между несовершеннолетними. Как уточнили в следственном управлении, подозреваемым оказался 17-летний студент первого курса Ак-Довуракского горного техникума.

    В ведомстве отметили: «По версии следствия, сегодня на территории школы между несовершеннолетними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый имевшимся при себе ножом нанес удар по телу потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте».

    Тело погибшего нашли на территории школы. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Одинцово 15-летний школьник напал с ножом на учеников и педагогов, в результате один ребенок погиб.

    За день до трагедии в Петербурге девятиклассник атаковал учительницу, нанеся ей тяжелые раны. А в ноябре в Московской области в школе подросток угрожал однокласснику ножом и нанес несколько ударов.

    Комментарии (13)
    27 декабря 2025, 21:05 • Новости дня
    Путин: Наступление в Запорожской области идет на плечах противника

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Владимир Путин отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    Президент России Владимир Путин во время визита в пункт управления объединенной группировкой войск заявил, что наступление в Запорожской области идет «на плечах противника», сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул высокие темпы продвижения соединений воинских частей группировки «Восток», добавив: «Практически, насколько я понимаю, на плечах противника все это происходит».

    Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев в докладе сообщил Путину, что подразделения с начала декабря освободили десять населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях, заняв под контроль более 210 кв. километров.

    Он отметил, что соединение 36-й армии прорвало рубеж обороны противника на западном берегу реки Гайчур и развивает наступление в сторону логистических узлов противника, а вклинение достигло более 7 километров в глубину обороны противника.

    Иванаев добавил, что 29-я армия продолжает наступление на юге Днепропетровской области и расширяет зону безопасности. Он уточнил, что уничтожение формирований противника идет по утвержденному плану, а группировка «Восток» продолжает вести наступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал освобождение Гуляйполя значимым успехом.

    В субботу министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области.

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 02:48 • Новости дня
    Зеленский прибыл в США
    Зеленский прибыл в США
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в США, сообщают украинские СМИ.

    «Зеленский прибыл в США», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    По информации пула Белого дома, президент США Дональд Трамп провел день на поле для гольфа перед воскресной встречей с Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский сообщил, что обсудил с европейскими лидерами основные документы для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Издание Hill сообщало, что Трамп преуменьшил оптимизм Зеленского по поводу предложенного мирного плана из 20 пунктов.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 21:39 • Новости дня
    Комбриг «Центра» рассказал об освобождении Димитрова в три этапа

    Комбриг «Центра» Фатхутдинов рассказал об освобождении Димитрова в три этапа

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные поэтапно завершили операцию по освобождению города Димитров (Мирноград), начав ее в начале сентября, а закончив в конце декабря, сообщил командир бригады группировки войск «Центр» Рамиль Фатхутдинов.

    Димитров был освобожден российскими войсками в три этапа, начиная с сентября 2025 года, рассказал командир бригады группировки войск «Центр» Рамиль Фатхутдинов.

    Он подчеркнул: «Подразделения бригады с 6 сентября по 26 декабря выполняли задачу по освобождению города Димитрова. Исходя из сложившейся обстановки, выполнение боевой задачи было разбито на три этапа».

    В ходе первого этапа, с 6 по 30 сентября, разведбатальон бригады внезапно прорвал оборону противника и продвинулся вглубь на один километр, что позволило создать плацдарм в Димитрове. Это обеспечило начало дальнейших операций по освобождению города, сообщает ТАСС.

    На втором этапе, с 1 октября по 2 ноября, штурмовые группы блокировали пути снабжения ВСУ, захватив лесополосы и очистную станцию на севере города. Сообщается, что такие действия позволили отрезать окруженной группировке ВСУ все сообщения с внешним миром.

    Третий этап продолжался с 23 ноября по 27 декабря. Уже к 7 декабря бригада закрепилась на важнейших позициях в центре Димитрова, а к концу декабря завершила разгром последних формирований ВСУ, окончательно освободив город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Центр» водрузили российский флаг на администрации Димитрова.

    Президент России Владимир Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где заслушал доклады по освобождению Гуляйполя и Димитрова.

    Путин поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 21:26 • Новости дня
    Путин: Россия пытается закончить начатую Киевом войну

    Tекст: Вера Басилая

    Россия пытается завершить войну, начатую Киевом, заявил президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировкой войск.

    Президент России отметил, что Москва предлагала путь самоопределения юго-востока Украины еще после переворота в 2014 году, передает ТАСС.

    «Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия. Войну. Начать войну. Мы пытаемся ее закончить. С самого начала говорили о том, что необходимо вывести войска киевского режима с этих территорий. И никаких действий боевых не будет. Их бы и не было, если бы нас тогда послушали», – заявил Путин.

    Путин напомнил о событиях 2014 года, когда, по его словам, именно госпереворот в Киеве стал отправной точкой конфликта. Россия, по словам главы государства, тогда настаивала на предоставлении жителям юго-востока Украины права на самоопределение, но этот призыв был проигнорирован Киевом.

    Путин подчеркнул, что подобное право закреплено в Уставе ООН, однако власти Украины не прислушались к российской позиции ни в 2014, ни в 2020 году. Российский лидер считает, что если бы предложения Москвы были услышаны, вооруженных столкновений можно было бы избежать.

    Президент России Владимир Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где рассматривались вопросы освобождения Гуляйполя и Димитрова.

    Путин отметил, что продвижение российских войск на Украине исключает заинтересованность Москвы в отводе формирований ВСУ.

    Вооруженные силы России осуществляют давление на формирования ВСУ и продолжают наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 20:21 • Новости дня
    Путин посетил один из пунктов управления войск спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где заслушал доклады по освобождению Гуляйполя и Димитрова, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин утром 27 декабря посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    Во время встречи Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил по обстановке в зоне проведения спецоперации на Украине.

    В ходе совещания доклады командующих касались последних изменений на линии фронта и выполнения боевых задач. Президенту доложили об освобождении городов Димитров в Донецкой Народной Республике и Гуляйполе в Запорожской области.

    Командующие группировками «Центр» и «Восток», а также подчинённые им командиры лично доложили президенту о ходе выполнения поставленных задач.

    Штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    11 декабря президенту Владимиру Путину доложили, что российские военные полностью установили контроль над Северском в ДНР.


    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 07:44 • Новости дня
    Свет, вода и тепло пропали в нескольких районах Киева
    Свет, вода и тепло пропали в нескольких районах Киева
    @ Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве в нескольких районах были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, а также отсутствие водоснабжения и отопления, сообщили очевидцы.

    Один из очевидцев сообщил, что в ряде районов «одновременно пропали свет, вода и тепло». Такая ситуация наблюдалась в Оболонском районе, а также на Шулявке, относящейся к Шевченковскому и Соломенскому районам. Жители Троещины, микрорайона Деснянского района Киева, также пожаловались на отключение электричества и отопления, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения света. В украинском Львове также наблюдаются перебои со светом. Пожар произошел на ТЭЦ-5 в Киеве после серии взрывов.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 00:47 • Новости дня
    Лавров заявил об отсутствии у Киева готовности к конструктивным переговорам
    Лавров заявил об отсутствии у Киева готовности к конструктивным переговорам
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Режим Владимира Зеленского и его европейские союзники не проявляют готовности к конструктивным переговорам по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Отмечаем, что режим Зеленского и его европейские кураторы не проявляют готовности к конструктивным переговорам», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Лавров в интервью по итогам 2025 года заявил, что киевский режим «терроризирует мирных жителей, осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры нашей страны».

    Министр указал, что российская армия прочно завладела стратегической инициативой на фронте. Он отметил, что, несмотря на попытки Киева изменить ситуацию, в настоящее время инициатива остается за российской стороной. Также Лавров обратил внимание на то, что большая часть Европы поддерживает киевский режим финансово и оружием, рассчитывая на негативные последствия санкций для экономики России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия пытается завершить войну, начатую Киевом. Он отметил, что Москва предлагала путь самоопределения для юго-востока Украины еще после переворота 2014 года. Темпы продвижения российских войск в Донбассе свели к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с территории региона, сказал он.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 02:12 • Новости дня
    Лавров назвал ЕС главным препятствием к миру на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не скрывает подготовки к войне с Россией и становится ключевым препятствием к миру на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Министр обратил внимание на недавние попытки европейских политиков передать замороженные российские валютные резервы, находящиеся в Бельгии, украинскому режиму. «Но не получилось», – сказал он.

    Лавров заявил, что Москва ценит усилия США по достижению мирного урегулирования и готова к дальнейшей работе с американскими переговорщиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что режим Владимира Зеленского и его европейские союзники не проявляют готовности к конструктивным переговорам по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    27 декабря 2025, 17:06 • Новости дня
    Алиханов рассказал о будущих продажах Ту-214

    Алиханов сообщил о первых договоренностях по продажам Ту-214

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр промышленности Антон Алиханов сообщил о достижении ряда договоренностей с потенциальными покупателями Ту-214 и росте отечественных авиационных технологий.

    Переговоры о продаже самолетов Ту-214 с разными покупателями уже дали первые договоренности, передает ТАСС. Глава Минпромторга Антон Алиханов выразил надежду, что соглашения превратятся в реальные контракты в первом квартале 2026 года. Он уточнил: «На Ту-214 есть ряд, скажем так, договоренностей. Надеюсь, что мы придем к какому-то результату – пока целимся в первый квартал следующего года».

    График производства новых Ту-214 уже установлен: к 2026 году планируется выпуск восьми самолетов, к 2027 году – 12, а с 2028 года производители должны выйти на объемы 20 воздушных судов ежегодно. Алиханов подчеркнул, что к концу 2027 года заводы достигнут нужного темпа: «Та работа, которую сейчас проводят, нас уверяет в том, что в 20 штук мы точно сможем прийти – 20 единиц ежегодно».

    Глава Минпромторга добавил, что Россия полностью импортозаместила 17 систем авиалайнера, в том числе метеолокатор и систему предупреждения столкновений в воздухе, ранее выпускавшиеся только компанией Honeywell.

    Теперь аналогичное оборудование производится в Петербурге и выведено на мировой уровень. Министр отметил, что приоритетом остается оснащение отечественных самолетов, но технологии также будут предлагаться на международном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу в Казани обновленный Ту-214 с российскими системами получил сертификат и готов к серийному выпуску. Серийное производство самолетов Ту-214 будет организовано после завершения всех запланированных технических работ к 2026 году.

    Также в субботу в Казани российские компании получили четыре новых вертолета Ми-8. Программа льготного лизинга на вертолеты будет продлена на ближайшие годы, а на казанский вертолетный завод планируется заказать более 70 вертолетов в течение трех лет.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова
    Путин провел встречу с Назарбаевым в Кремле
    Комбриг «Центра» рассказал об освобождении Димитрова в три этапа
    На Западе указали на смену позиции Макрона по России
    Бастрыкин потребовал доклад по убийству из-за зарплаты на стройке в Москве
    Военный эксперт рассказал о роли в РДК ликвидированного Капустина
    Мясников осудил поведение «антистатиночников» в праздники

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    Перейти в раздел

    На Украине перетряхивают «слуг» Зеленского

    Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило в Верховной раде преступную группу депутатов, которые голосовали за деньги. В коррупционной схеме оказались замешаны десятки человек. Обыски прошли в комитете по вопросам транспорта, возглавляемом Юрием Киселем («Слуга народа») – другом Владимира Зеленского. Как говорят эксперты, украинские силовики начали системную кампанию по ослаблению власти Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации