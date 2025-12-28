Tекст: Валерия Городецкая

Бойцам ВС России здесь противостояли подразделения 102-й отдельной бригады теробороны, а также 33-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Уровень дезертирства высок на всех направлениях, однако есть характерные отличия. На Запорожском и Днепропетровском направлениях чаще происходят случаи оставления позиций, то есть, по сути, саботаж поставленной боевой задачи, что в том числе является причиной ослабления украинской обороны. Особенно наглядно данная ситуация проявилась под Гуляйполем, где позиции покидали целые подразделения», – приводит агентство слова собеседника.

Кроме того, источник отметил, что на Херсонском направлении чаще фиксируются случаи оставления частей, когда военнослужащие покидают пункты временной дислокации и не возвращаются. По его данным, подобные самовольные уходы в ВСУ происходят на всех этапах службы – как во время прохождения «учебки», так и на передовых позициях.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание в пункте управления войсками спецоперации, где заслушал доклады по освобождению Гуляйполя и Димитрова.

Путин назвал освобождение Гуляйполя значимым успехом и подчеркнул открытие новых возможностей для наступления.