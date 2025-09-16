  • Новость часаЕС отложил новый пакет санкций против России
    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ
    Британские СМИ: Индия участием в учениях «Запад-2025» перешла красную черту
    Британия пригрозила применить силу против России
    Нетаньяху призвал готовиться к экономической изоляции Израиля
    МИД заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины
    ЕС отложил новый пакет санкций против России
    Зеленский потребовал от Трампа «четкой позиции»
    Израиль приступил к интенсивным бомбардировкам Газы
    Назван размер дефицита бюджета Украины
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    16 сентября 2025, 09:15 • Новости дня

    Российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов ВСУ в Новопетровском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе боя в Новопетровском российский боец из штурмовой группы в одиночку уничтожил шестерых противников, что обеспечило продвижение российских войск, рассказал командир штурмовой роты 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Витор.

    По его словам, российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов вооруженных сил Украины в районе Новопетровского, что обеспечило продвижение основных российских сил, передает ТАСС.

    Витор рассказл бой произошел в тот момент, когда его группа из двух человек двигалась вместе с разведкой.

    «У меня группа двигалась – два человека, разведгруппа. Противник не ожидал, что там мы уже оказались. Навстречу моим бойцам шло шестеро, завязалась перестрелка, один был ранен, один боец всех шестерых ликвидировал», – рассказал командир роты.

    По его словам, благодаря этой операции российским войскам удалось закрепиться на новых позициях в населенном пункте и развить успех наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат одержал победу в рукопашном бою над бойцом ВСУ. Штурмовик рассказал о рукопашной схватке в окопе у Александрополя. Российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки.

    15 сентября 2025, 22:07 • Новости дня
    Туск сообщил о нейтрализации летевшего над зданиями правительства Польши дрона

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Неизвестный дрон был нейтрализован сотрудниками Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер, передает ТАСС. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что задержаны двое граждан Белоруссии и полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

    Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецкая в беседе с порталом Interia подтвердила факт инцидента, а также задержание двоих белорусов. По словам Туска, действия служб позволили оперативно обезвредить угрозу.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале этой операции после консультаций по статье 4 Договора о НАТО, начавшихся 10 сентября по запросу Варшавы из-за инцидента с беспилотником.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал «пустышками» прилетевшие в страну дроны. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников не превышает 700 км.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.

    15 сентября 2025, 09:44 • Новости дня
    Российские войска вышли на восточную окраину Константиновки

    Кимаковский сообщил о входе ВС России на восточную окраину Константиновки

    Российские войска вышли на восточную окраину Константиновки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российских войск приступили к удержанию позиций в жилом секторе на восточных подступах к Константиновке, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, штурмовые группы Вооруженных сил России вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке, передает ТАСС.

    Кимаковский сообщил: «Наши штурмовые группы вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. ВСУ атаковали север Константиновки. ВС России взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.

    15 сентября 2025, 19:50 • Видео
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    15 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Ольговское в Запорожской области
    Российские войска освободили Ольговское в Запорожской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате наступления освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Великомихайловки, Гавриловки, Маломихайловки, Новониколаевки в Днепропетровской области и Новоивановки в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, два танка, бронемашину. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Степного, Варачино, Груновки и Алексеевки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Жовтневым в Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 150 военнослужащих, бронемашину и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и пять складов матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение., нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Ямполя, Шандриголово и Карповки Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, пять бронемашин и два артиллерийских орудия. Уничтожены девять станций РЭБ и девять складов боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Закотного, Платоновки, Константиновки, Северска, Александро-Калиново и Артема в ДНР.

    Противник при этом потерял до 260 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и два склада с матсредствами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Торецкого, Артемовки, Димитрова, Торского, Владимировки, Золотого Колодезя, Новоалександровки и Красноармейска в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, шесть бронемашин и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Новопетровское в Днепропетровской области, а еще освободили Сосновку в Днепропетровской области.

    15 сентября 2025, 22:13 • Новости дня
    Рубио не стал критиковать Россию после инцидента с дронами в Польше

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне инцидента с беспилотниками у польской границы госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «Украина тоже наносит удары по России».

    Рубио отметил, что удары с использованием дронов ведутся обеими сторонами «далеко от линии фронта» и направлены на ослабление противника. «Украина тоже наносит удары по России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Глава американского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что затяжной характер конфликта усложняет ситуацию и делает необходимым его скорейшее завершение. По его словам, никто в мире не сделал больше для достижения мира, чем президент США Дональд Трамп, однако окончательное соглашение должны достигнуть сами стороны конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей.

    Командование вооруженных сил Польши заявило о нарушении воздушного пространства страны некими беспилотниками. Польские власти заявили, что БПЛА якобы принадлежат российской стороне.

    Постпреда России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа.

    16 сентября 2025, 06:46 • Новости дня
    Рябков заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины

    Рябков: Нет оснований говорить о встрече в формате России, Украины и США

    Рябков заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее уже дал исчерпывающие разъяснения относительно контактов с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Уж если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика, тем более нет оснований говорить о некоем трехстороннем формате», – заявил Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива проведения саммита с участием России, США и Украины пока не продвинулась. Сам Путин указывал, что готов встретиться с главой киевского режима на финальном этапе переговоров.

    16 сентября 2025, 02:58 • Новости дня
    Украина рассердилась из-за встречи Лукашенко и Сальдо

    МИД Украины рассердился из-за встречи Лукашенко и Сальдо в Белоруссии

    Tекст: Антон Антонов

    В МИД Украины раскритиковали встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, пишет «Парламентская газета».

    В Киеве пригрозили Белоруссии новыми санкциями и международной изоляцией, пишет «Парламентская газета».

    Лукашенко провел встречу с Сальдо 15 сентября. «Вы должны знать, что мы всячески будем способствовать развитию вашей области. Настолько, насколько мы это сможем», – сказал президент Белоруссии.

    Лукашенко отметил, что внимательно следит за ситуацией на новых территориях России, особенно за Херсонской областью. Его удивляет, что несмотря на боевые действия, в регионе продолжается уборка хлеба и решаются ключевые вопросы.

    Глава Белоруссии выразил готовность сотрудничать в аграрной сфере, в том числе закупать плодоовощную продукцию из Херсонской области. Лукашенко заявил, что при наличии возможности направит специалистов для оценки потенциала поставок в регион.

    Сальдо, в свою очередь, отметил, что не чувствует себя в Белоруссии гостем, а приехал «к своим друзьям», подчеркнув историческую связь регионов. Лукашенко поддержал эту мысль: «А вы и не гость. Мы с вами советские люди, много работали в едином государстве. Это ваша земля так, как Украина и Херсонская область тоже моя земля».

    Сальдо подарил Лукашенко карту региона в составе Российской Федерации, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первая встреча Лукашенко с руководителями новых регионов России. Так, в 2023 году он провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

    15 сентября 2025, 23:38 • Новости дня
    ПВО сбила 24 украинских беспилотника над Курской областью
    ПВО сбила 24 украинских беспилотника над Курской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны за час сбили 24 украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщило Минобороны России.

    БПЛА самолетного типа были сбиты с 22.00 до 23.00 мск, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали село Головчино Грайворонского округа Белгородской области, в результате чего погибли две мирных жительницы. В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы при атаке дрона на автомобиль 25 апреля. Накануне глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что по Белгородской области за сутки дроны нанесли почти 200 ударов.

    16 сентября 2025, 08:49 • Новости дня
    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине

    Sky News: Зеленский потребовал от Трампа четкую позицию по гарантиям безопасности

    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта, сообщает Sky News.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что выдвинул Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, прежде чем завершить боевые действия, он хотел бы видеть зафиксированные договоренности, поддержанные США и европейскими партнерами.

    Он отметил, что для этого необходима четкая позиция Дональда Трампа. Киевский лидер также добавил, что, по его мнению, единственный путь к прекращению боевых действий заключается во введении определенных гарантий безопасности, причем эти гарантии должны быть реализованы до остановки конфликта.

    Зеленский подчеркнул, что такой документ и поддержка со стороны США и Европы крайне важны для урегулирования ситуации.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Киев готов рассмотреть возможность заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения при условии предоставления гарантий безопасности и присутствия европейских военных инструкторов.

    Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения безопасности Украины за счет России.

    15 сентября 2025, 13:52 • Новости дня
    Освобождение Ольговского создало карман с украинской группировкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Установление контроля над Ольговским в Запорожской области образовало карман для украинских военных в Полтавке, сообщил источник в силовых структурах России.

    Штурмовые подразделения ВС России формируют карман для украинских сил в Полтавке, сказал собеседник ТАСС.

    Также освобождение этого населенного пункта привело к рывку в сторону Успеновки, где сконцентрирована существенная группировка ВСУ, включая наемников.

    В понедельник Минобороны сообщило, что группировка «Восток» освободила населенный пункт Ольговское в Запорожской области.

    На прошедших выходных ВС России освободили Новониколаевку в Днепропетровской области.

    15 сентября 2025, 12:36 • Новости дня
    ВС России поразили используемую в интересах ВСУ транспортную инфраструктуру

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Средствами ПВО сбиты 82 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 151 беспилотник, 628 ЗРК, 25 116 танков и других бронемашин, 1591 боевая машина РСЗО, 29 590 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 811 единиц спецтехники.

    Напомним, ранее ВС России нанесли поражение пунктам управления и площадкам запуска дронов ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ. В частности, ВС России поразили израильскую радиолокационную станцию RADA ВСУ, а также уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ.

    16 сентября 2025, 03:19 • Новости дня
    Российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Ольговского

    Рогов: Российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Ольговского

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска прорвали оборону вооруженных сил Украины севернее села Ольговское в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши ребята прорвали оборону ВСУ севернее Ольговского», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

    Рогов сообщил, что под контроль российских войск перешло около 30 кв. км «по направлению к селу Новоивановка» рядом с границей с Днепропетровской областью.

    Он добавил, что благодаря этому прорыву российские подразделения выровняли линию фронта и устранили карман между Ольговским и Темировкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Ольговское в Запорожской области. Установление контроля над этим населенным пунктом образовало карман для украинских военных в Полтавке.

    15 сентября 2025, 22:43 • Новости дня
    В подконтрольном ВСУ Херсоне в пятый раз прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсоне в пятый раз за сутки раздались взрывы, а в городе и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщили украинские СМИ.

    В подконтрольном Киеву Херсоне в пятый раз за день раздались взрывы, передает ТАСС. Сообщается, что ранее в этот день еще четыре раза поступали сообщения о громких взрывах в городе.

    Известно, что в Херсоне объявлена воздушная тревога. Сирены работают также в Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

    Ранее в Киевской области произошел взрыв. Несколько поездов сменили маршруты после инцидента.

    16 сентября 2025, 03:30 • Новости дня
    Министр финансов Украины спрогнозировал дефицит бюджета на 2026 год

    Министр финансов Украины Марченко: Дефицит бюджета составит 16 млрд евро

    Министр финансов Украины спрогнозировал дефицит бюджета на 2026 год
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Дефицит государственного бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

    По словам министра, на следующий год стране потребуется больше средств, чем было выделено в 2025 году, который, в свою очередь, превысил уровни предыдущих лет, передает РИА «Новости».

    «Нам нужны деньги, на самом деле, около 16 млрд евро, и еще нужно», – сказал Марченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 7,2 млрд долларов на военные нужды только на ноябрь и декабрь. В конце июля 2025 года Украина уже увеличивала военный бюджет на 9,8 млрд долларов. Новых средств почти в три четверти от этой суммы не хватает на покрытие военных расходов в последние два месяца года.

    15 сентября 2025, 09:36 • Новости дня
    В Раде спрогнозировали исчезновение резервов для армии Украины через два года

    Депутат Рады Дмитрук заявил об острой нехватке людей для ВСУ через два года

    Tекст: Вера Басилая

    Демографический кризис на Украине достиг таких масштабов, что через два года там может не остаться людей для пополнения армии, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал материал The Atlantic, в котором сообщалось, что Украина останется вооруженным и враждебным соседом России, передает РИА «Новости».

    Он считает такое заявление несостоятельным, подчеркнув, что при текущей демографической ситуации через два года на Украине не останется людей для пополнения армии.

    Дмитрук отметил, что украинцев невозможно клонировать, а вся «вооруженность» страны обеспечивается западными поставками, которые могут прекратиться, а для их использования необходимы люди. По словам депутата, «демографическая катастрофа» на Украине становится очевидной.

    Он также прокомментировал мнение The Atlantic о потере Москвой влияния в мире и о сплоченности Европы. По его словам, «сплоченная Европа» существует только на страницах западного издания, а не в реальной политике.

    О серьезной нехватке личного состава в украинской армии ранее рассказывал взятый в плен военнослужащий ВСУ Иван Шаповал. Он отмечал, что этот дефицит очевиден для всех, кто вступает в ряды армии.

    Ранее в силовых структурах заявили о подготовке населения Украины к мобилизации женщин.

    Киев выделил 500 млн гривен на экстренную мобилизацию граждан страны.

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал насильственную мобилизацию на Украине, сопровождающуюся избиениями и смертями, позорным явлением для Европы XXI века.

    15 сентября 2025, 11:37 • Новости дня
    ВСУ перебросили полбатальона латиноамериканцев к границе ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская армия усилила свои позиции на границе ДНР и Днепропетровской области привлечением латиноамериканских наемников, сообщил пленный военнослужащий 203-го батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны Украины Алексей Петраков.

    По его словам, украинские войска перебросили к границе ДНР и Днепропетровской области полбатальона латиноамериканских наемников, передает ТАСС.

    Петраков добавил, что в их подразделении половину бойцов составляют выходцы из стран Латинской Америки. «Наш батальон прикомандирован к 110-й бригаде территориальной обороны. У нас в батальоне половина – латиноамериканцы. На линии фронта мы недавно», – заявил Петраков.

    Он также заметил, что командование относится к иностранным наемникам как к «расходному материалу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес заявил о плохом обеспечении колумбийских наемников, которые воюют на стороне ВСУ. ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за больших потерь. Санчес также указывал на невыплаты компенсаций семьям погибших колумбийских наемников.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

