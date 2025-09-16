Российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов ВСУ в Новопетровском

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов вооруженных сил Украины в районе Новопетровского, что обеспечило продвижение основных российских сил, передает ТАСС.

Витор рассказл бой произошел в тот момент, когда его группа из двух человек двигалась вместе с разведкой.

«У меня группа двигалась – два человека, разведгруппа. Противник не ожидал, что там мы уже оказались. Навстречу моим бойцам шло шестеро, завязалась перестрелка, один был ранен, один боец всех шестерых ликвидировал», – рассказал командир роты.

По его словам, благодаря этой операции российским войскам удалось закрепиться на новых позициях в населенном пункте и развить успех наступления.

