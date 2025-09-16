Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.0 комментариев
Российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов ВСУ в Новопетровском
В ходе боя в Новопетровском российский боец из штурмовой группы в одиночку уничтожил шестерых противников, что обеспечило продвижение российских войск, рассказал командир штурмовой роты 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Витор.
По его словам, российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов вооруженных сил Украины в районе Новопетровского, что обеспечило продвижение основных российских сил, передает ТАСС.
Витор рассказл бой произошел в тот момент, когда его группа из двух человек двигалась вместе с разведкой.
«У меня группа двигалась – два человека, разведгруппа. Противник не ожидал, что там мы уже оказались. Навстречу моим бойцам шло шестеро, завязалась перестрелка, один был ранен, один боец всех шестерых ликвидировал», – рассказал командир роты.
По его словам, благодаря этой операции российским войскам удалось закрепиться на новых позициях в населенном пункте и развить успех наступления.
