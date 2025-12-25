Участник «Время героев» Бровкин возглавил дирекцию спецпроектов «Корпорация Туризм.РФ»

Tекст: Ольга Иванова

Андрей Бровкин, отмеченный двумя орденами Мужества и участник второго потока программы «Время героев», назначен директором дирекции по специальным проектам АО «Корпорация Туризм.РФ», сообщается на сайте «Время героев». Новая должность предполагает развитие российских туристических инициатив с помощью цифровых решений и современных инструментов.

Бровкин отметил, что программа «Время героев» подготовила его к новым достижениям благодаря сильной команде и наставничеству: «На новой должности продолжим вместе с коллегами переводить лучшие идеи в реальные проекты с помощью цифровых решений и современных инструментов развития территорий». Он выразил уверенность, что синтез инноваций и локальных инициатив поможет вывести российский туризм на следующий уровень.

Наставником Бровкина выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который подчеркнул, что развитие внутреннего туризма – стратегически важная задача. По мнению Чернышенко, назначение Бровкина подтверждает успешную работу программы и иллюстрирует, как руководство такими проектами доверяют людям, доказавшим свою любовь к стране делом.

Андрей Бровкин родом из Ульяновска, он был награжден двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, а также медалью Суворова.

Ранее уже более 70 выпускников программы «Время героев» получили новые назначения, среди которых – полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Новые назначения в рамках программы продолжаются.