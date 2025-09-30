Сальдо рассказал, как жители Херсонской области относятся к воссоединению

Tекст: Ирма Каплан

«Никто не жалеет о своем выборе, наоборот, каждый день мы видим подтверждение, что решение вернуться в Россию было правильным. Это ощущается в разговорах с людьми, на встречах в муниципалитетах, в том, как дети с гордостью поднимают российский флаг в школах», – сказал он РИА «Новости».

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России проводились с 23 по 27 сентября 2022 года. В Херсонской области, согласно итогам обработки бюллетеней, за присоединение к России проголосовали 87,05% участников. После официального объявления результатов президент России Владимир Путин выступил в Кремле и подписал договоры о принятии новых регионов в состав страны.

Под контролем России находится 76% территории Херсонской области, в то время как часть правобережья Днепра, включая город Херсон, удерживают украинские войска.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в День воссоединения с Россией новых регионов Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей президент Владимир Путин отметил, что те, кто принял в 2022 году судьбоносное решение, теперь отстаивают со всеми гражданами страны коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру.