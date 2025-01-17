Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.3 комментария
В Казани из детского центра госпитализировали 12 человек с признаками отравления
В Казани 11 детей и один взрослый попали в больницу с подозрением на кишечное отравление
В Казани в детском центре «Дуслык» госпитализированы 12 человек, включая 11 детей, с признаками кишечного отравления, возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.
В Казани 12 человек, включая 11 детей и одного взрослого, доставлены в больницу с подозрением на кишечное отравление из детского оздоровительного центра «Дуслык», передает ТАСС.
По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Татарстана, состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное. Все пострадавшие находятся под постоянным наблюдением медицинских специалистов, им предоставляется необходимая медицинская помощь.
В СУ СК по Татарстану сообщили, что после инцидента возбуждено уголовное дело. Оно связано с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В пресс-службе уточнили, что школьники в возрасте 16-17 лет были доставлены в больницу с различными симптомами недомогания.
Ранее в Рамонском районе Воронежской области 14 человек были госпитализированы с подозрением на отравление после посещения корпоративной столовой.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Владельца базы отдыха в Тобольске задержали после отравления детей хлором.
В июне было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после отравления 14 детей в парк-отеле в подмосковной Истре.