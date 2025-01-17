В Казани из детского центра госпитализировали 12 человек с признаками отравления

В Казани 11 детей и один взрослый попали в больницу с подозрением на кишечное отравление

Tекст: Вера Басилая

В Казани 12 человек, включая 11 детей и одного взрослого, доставлены в больницу с подозрением на кишечное отравление из детского оздоровительного центра «Дуслык», передает ТАСС.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Татарстана, состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное. Все пострадавшие находятся под постоянным наблюдением медицинских специалистов, им предоставляется необходимая медицинская помощь.

В СУ СК по Татарстану сообщили, что после инцидента возбуждено уголовное дело. Оно связано с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В пресс-службе уточнили, что школьники в возрасте 16-17 лет были доставлены в больницу с различными симптомами недомогания.

Ранее в Рамонском районе Воронежской области 14 человек были госпитализированы с подозрением на отравление после посещения корпоративной столовой.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Владельца базы отдыха в Тобольске задержали после отравления детей хлором.

В июне было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после отравления 14 детей в парк-отеле в подмосковной Истре.

