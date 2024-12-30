Под Воронежем отравились посетители корпоративной столовой

После отравления в корпоративной столовой под Воронежем госпитализированы 14 человек

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, 14 человек в Рамонском районе Воронежской области были доставлены в медучреждения после отравления в корпоративной столовой. Из них 13 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, а один госпитализирован в реанимацию в тяжелом стабильном состоянии с положительной динамикой.



По информации регионального Минздрава, все пострадавшие получают необходимое лечение. Специалисты Роспотребнадзора ведут санитарно-эпидемиологическое расследование, включая отбор проб для лабораторных исследований. «По окончании расследования будут сделаны выводы о причине заболевания», – сказал представитель ведомства.

В настоящее время власти региона продолжают работу над выяснением причин и обстоятельств произошедшего, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и обеспечить безопасность сотрудников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в омском санатории «Сказка» число пострадавших увеличилось до 42 человек, из которых 16 были госпитализированы, причиной отравления могли стать нарушения санитарных норм.

В Тобольске владелец базы отдыха был задержан после отравления 16 детей хлором в бассейне, ему предъявлено обвинение в предоставлении небезопасных услуг.

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