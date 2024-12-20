Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.0 комментариев
В Екатеринбурге в больнице отравились 11 детей
У 11 детей в кардиоотделении больницы Екатеринбурга выявили признаки отравления
В кардиологическом отделении больницы Екатеринбурга 11 детей обнаружили признаки пищевого отравления после вечернего приема пищи.
В Екатеринбурге у 11 детей, находящихся на лечении в кардиологическом отделении Детской городской клинической больницы №11, выявлены признаки пищевого отравления, передает ТАСС.
По данным областной прокуратуры, симптомы, такие как рвота и диарея, были выявлены после вечернего приема пищи 19 декабря.
В настоящее время все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Медицинское учреждение принимает меры для предотвращения распространения инфекции, включая проведение дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Прокуратура Верх-Исетского района города Екатеринбурга начала проверку по факту пищевого отравления. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося.
Ранее в Архангельской областной детской больнице заподозрили кишечную инфекцию у более чем 20 детей, в связи с чем прокуратура начала проверку.
Вспышка кишечной инфекции также произошла на омской базе отдыха «Сказка», где пострадали 25 человек, из которых 17, включая четверых детей, были госпитализированы.
Ранее в Красноярске 23 ученика школы № 76 обратились к врачам с признаками ротавирусной инфекции после посещения школьной столовой.