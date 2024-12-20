В Екатеринбурге в больнице отравились 11 детей

У 11 детей в кардиоотделении больницы Екатеринбурга выявили признаки отравления

Tекст: Мария Иванова

В Екатеринбурге у 11 детей, находящихся на лечении в кардиологическом отделении Детской городской клинической больницы №11, выявлены признаки пищевого отравления, передает ТАСС.

По данным областной прокуратуры, симптомы, такие как рвота и диарея, были выявлены после вечернего приема пищи 19 декабря.

В настоящее время все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Медицинское учреждение принимает меры для предотвращения распространения инфекции, включая проведение дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Прокуратура Верх-Исетского района города Екатеринбурга начала проверку по факту пищевого отравления. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося.

Ранее в Архангельской областной детской больнице заподозрили кишечную инфекцию у более чем 20 детей, в связи с чем прокуратура начала проверку.

Вспышка кишечной инфекции также произошла на омской базе отдыха «Сказка», где пострадали 25 человек, из которых 17, включая четверых детей, были госпитализированы.

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