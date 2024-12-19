На омской базе отдыха «Сказка» отравились 25 человек

Tекст: Ольга Иванова

Вспышка кишечной инфекции зафиксирована на базе отдыха «Сказка» в Омске, сообщает ТАСС. В результате инцидента пострадали 25 человек, из которых 17 госпитализированы. Среди пострадавших четыре ребенка.

Согласно информации министерства здравоохранения Омской области, 12 человек были доставлены в больницы накануне бригадами скорой помощи, остальные 13 человек обратились за медицинской помощью самостоятельно. На данный момент все госпитализированные находятся в стационарах Омска.

По данным пресс-службы, взрослые пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Двое из детей в состоянии средней тяжести, а оставшиеся двое – в удовлетворительном. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске произошло массовое отравление учеников одной из школ. Ранее сообщалось, что на Камчатке сальмонеллу нашли в блинах, приготовленных для школьников. Также в Сургуте в кардиоцентре отравились продуктами более 90 пациентов.