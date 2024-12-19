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На омской базе отдыха «Сказка» отравились 25 человек
Вспышка кишечной инфекции произошла на омской базе отдыха «Сказка», где пострадали 25 человек, 17 из них, включая четверых детей, были госпитализированы.
Вспышка кишечной инфекции зафиксирована на базе отдыха «Сказка» в Омске, сообщает ТАСС. В результате инцидента пострадали 25 человек, из которых 17 госпитализированы. Среди пострадавших четыре ребенка.
Согласно информации министерства здравоохранения Омской области, 12 человек были доставлены в больницы накануне бригадами скорой помощи, остальные 13 человек обратились за медицинской помощью самостоятельно. На данный момент все госпитализированные находятся в стационарах Омска.
По данным пресс-службы, взрослые пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Двое из детей в состоянии средней тяжести, а оставшиеся двое – в удовлетворительном. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске произошло массовое отравление учеников одной из школ. Ранее сообщалось, что на Камчатке сальмонеллу нашли в блинах, приготовленных для школьников. Также в Сургуте в кардиоцентре отравились продуктами более 90 пациентов.