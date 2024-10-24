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Сальмонеллу нашли в блинах для камчатских школьников
Сальмонеллу обнаружили в яичной смеси для блинов в школе на Камчатке
В Петропавловске-Камчатском в яичной смеси, используемой для изготовления блинов, нашли сальмонеллу, что стало причиной массового отравления школьников города Елизово.
Как передает ТАСС, в яичной смеси, из которой готовили блины в школе города Елизово на Камчатке, обнаружили сальмонеллу. После завтрака в школе №1 ухудшилось самочувствие у детей, госпитализация потребовалась 36 ученикам.
Ребята сообщили, что на завтрак ели блинчики с ветчиной и сыром. В связи с этим возбужденно уголовное дело по факту предоставления небезопасных услуг по питанию школьников. Школу закрыли на карантин до 18 октября.
«Проведены исследования продукции, которая могла привести к отравлению школьников. В результате была обнаружена сальмонелла в яичной смеси, которая использовалась для изготовления блинов АО «Петропавловский хлебокомбинат», – говорится в сообщении Россельхознадзора.
Установлено, что хлебокомбинат не оформляет производственные ветеринарные сопроводительные документы на меланж. Для приготовления блинов используется яичная смесь собственного производства. Меланж изготовляется из яиц, поступающих от птицефабрики «Алмаз» в Новосибирской области. За допущенные нарушения законодательства хлебокомбинату было объявлено предостережение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число госпитализированных с отравлением в школе №1 города Елизово на Камчатке достигло 35 человек, включая 34 детей и одного педагога, при этом следствие подозревает сальмонеллу в качестве причины инцидента.
При этом в Якутии возбудили уголовное дело после отравления 30 детей в спортивной школе, что вызвало массовое обращение детей в больницы.
Кроме того, вспышка кишечной инфекции произошла в городе Баксан в Кабардино-Балкарии, в больницы с признаками заболевания обратились более 200 человек, среди госпитализированных 56 – дети.
В августе власти Калининградской области взяли на контроль ситуацию с острой кишечной инфекцией у 32 детей в детском лагере «Огонек» в курортном Светлогорске, следственные органы начали проверку. За медицинской помощью в лагере обратились 32 человека, пятеро оказались в больнице.