В школе на Камчатке отравились 35 человек

Число госпитализированных после отравления в школе на Камчатке достигло 35 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Число госпитализированных из-за отравления в школе №1 города Елизово на Камчатке увеличилось до 35, передает РИА «Новости». Среди пострадавших 34 ребёнка и один педагог. Главный врач Елизовской районной больницы Кирилл Серенко отметил, что, хотя число госпитализированных растет, наблюдается тенденция к снижению количества новых случаев. Например, 12 октября в больницу поступили 15 человек, 13 октября – 11, а на сегодняшний день госпитализированы пока только двое.

Серенко подчеркнул, что состояние всех пациентов оценивается как стабильное и медицинское учреждение справляется с ситуацией. По словам врача, больница ожидает дальнейшего уменьшения числа обращений и госпитализаций. Причиной отравления, по данным управления Роспотребнадзора по Камчатке, могла стать сальмонелла. В связи с произошедшим, следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ из-за оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Якутии после отравления 30 детей в спортивной школе возбудили уголовное дело. В Туве в одной из школ отравились 45 человек, что также вызвало серьезные опасения за здоровье детей. В Красноярском крае директор школы случайно отравил учеников на уроке химии, что стало причиной экстренного обращения в больницы.