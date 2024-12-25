Число отравившихся в омском санатории возросло до 42 человек

В омском санатории «Сказка» отравились 42 человека, 16 госпитализированы

Tекст: Мария Иванова

Число отравившихся в санатории «Сказка» под Омском возросло до 42 человек, сообщает ТАСС. Старший помощник руководителя следственного управления СК по Омской области Лариса Болдинова подчеркнула, что ранее было известно о 35 пострадавших, 16 человек были госпитализированы.

Случаи отравления связаны со вспышкой кишечной инфекции, произошедшей 18 декабря на базе отдыха «Сказка» в санаторно-курортной зоне «Чернолучье».

Первоначально за медицинской помощью обратились 25 человек. В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения санитарного законодательства в ресторане санатория.

Также у пяти сотрудников выявлен норовирус, а в готовых блюдах была найдена кишечная палочка и фальсифицированный сыр. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Эксперты продолжают выяснять точное количество пострадавших, их диагнозы и причины заболевания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тобольске владелец базы отдыха был задержан после отравления 16 детей хлором в бассейне, ему предъявлено обвинение в предоставлении небезопасных услуг.

Накануне в Екатеринбурге после новогоднего утренника девять младенцев были доставлены в больницу с симптомами норовирусной инфекции второго типа, включая рвоту и повышенную температуру.

Ранее в кардиологическом отделении больницы Екатеринбурга у 11 детей обнаружили признаки пищевого отравления после вечернего приема пищи.