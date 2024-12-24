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После утренника в Екатеринбурге госпитализировали девять младенцев
В Екатеринбурге после новогоднего утренника девять младенцев были доставлены в больницу с симптомами норовирусной инфекции второго типа, включая рвоту и повышенную температуру.
Девять младенцев из Екатеринбурга были госпитализированы после новогоднего утренника с признаками отравления, сообщает РИА «Новости». Мероприятие состоялось 20 декабря, его организовала группа родителей для 10- и 11-месячных детей в студии праздника. На утреннике присутствовали 24 ребенка и 27 взрослых, а питание было заказано в службе доставки.
В течение двух дней после праздника девять младенцев были доставлены в детскую городскую больницу №15 с симптомами острой кишечной инфекции, включая рвоту, жидкий стул и повышенную температуру. В результате лабораторных исследований у всех заболевших был диагностирован норовирус второго типа.
Выяснилось, что на мероприятии присутствовала мама с ребенком, которые за сутки до встречи обращались за медицинской помощью. Несмотря на состояние ребенка, женщина все же решила посетить утренник. У ее ребенка при госпитализации также была обнаружена норовирусная инфекция второго типа.
Ранее в московской школе произошло массовое отравление, в результате которого около 50 детей заболели после употребления воды из кулера, а в каждом классе как минимум у одного ученика был обнаружен норовирус.
Также сообщалось, что после посещения школьной столовой в Новочебоксарске у некоторых человек обнаружили РНК норовируса, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.