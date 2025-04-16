Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
В Пермском крае решили проверить информацию о мойке выброшенных котлет в школе
В Пермском крае начали проверку школы после видео о якобы мытье выброшенных котлет
В Пермском крае начата проверка после видео с поваром, моющим выброшенные котлеты в школьной столовой, с целью их повторной подачи детям, сообщили в администрации Нытвенского округа.
Проверка была инициирована властями после появления видео, на котором видно, как повар в школьной столовой поселка Уральский моет выброшенные котлеты, передает РИА «Новости».
Как сообщили в местной администрации, служебная проверка по данному инциденту уже проводится управлением образования. В администрации отметили, что ранее жалоб на качество питания от детей и родителей не поступало. В связи с происшествием будет усилен контроль за качеством и безопасностью питания в школе, а также за соблюдением санитарных норм.
В феврале в школе №68 Хабаровска зафиксировали вспышку кишечной инфекции, отравились 25 детей, возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
Кроме того, в детском центре «Дуслык» в Казани госпитализировали 12 человек, включая 11 детей, с признаками кишечного отравления.