Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.0 комментариев
Арабская коалиция перехватила запущенные в Саудовскую Аравию дроны
Арабская коалиция уничтожила четыре беспилотника хуситов
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила о перехвате и уничтожении четырех беспилотников, которые были направлены в сторону королевства.
«Коалиция Саудовской Аравии заявляет, что она перехватила и уничтожила четыре дрона, выпущенных в сторону Саудовской Аравии», – говорится в сообщении агентства Reuters.
По данным агентства, беспилотники были уничтожены в Медине и на востоке страны, передает РИА «Новости».
В августе после четырехлетнего затишья активизировались военные действия между хуситами и Саудовской Аравией. Это произошло после того, как хуситы стали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, которую поддерживает Эр-Рияд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии. Саудовская Аравия отменила «Давос в пустыне» из-за атак хуситов. Кроме того, при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.