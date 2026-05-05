Володин: Госдума в мае рассмотрит новые меры по борьбе с мошенниками

Tекст: Вера Басилая

Госдума в мае рассмотрит новые меры по борьбе с мошенничеством, сообщил Вячеслав Володин в Max.

По его словам, планируется ввести маркировку международных звонков, чтобы пользователи могли видеть, если звонок поступает из-за границы.

«Новые нормы позволят дополнительно защитить граждан от действий мошенников», – подчеркнул Володин.

Среди рассматриваемых инициатив также значится введение детских сим-карт, которые позволят приобрести ребёнку защищённую сим-карту, а восстановление доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги» будет возможно только доверенными способами, чтобы обезопасить личные данные пользователей.

Володин отметил, что согласно данным МВД, за первый квартал 2026 года количество случаев мошенничества сократилось на 18,3%, дистанционных преступлений – на 22,7%. Число онлайн-краж уменьшилось на 14,1%, преступлений в сфере компьютерной информации – на 45,3%, а с использованием IT-технологий – на 29,5%.

Также зафиксировано снижение числа обращений граждан в Центробанк по вопросам финансового мошенничества, включая телефонное, на 40%.

Володин связал эти успехи с системной работой по борьбе с кибермошенничеством и напомнил, что с 2025 года Госдума приняла 11 федеральных законов в этой сфере.

Правительство России направило в Госдуму второй пакет комплексных мер по борьбе с мошенничеством.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о приоритетном рассмотрении данной инициативы в начале весенней сессии.

Ранее Володин призвал профильное министерство ускорить запуск специальных детских сим-карт.