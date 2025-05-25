Путин поздравил лидеров Африки с Днем Африки

Путин пообещал рост российско-африканских связей совместными усилиями

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поздравил глав государств и правительств африканских стран с Днём Африки и выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Россией и странами континента, передает РИА «Новости». В опубликованной на сайте Кремля телеграмме Путин отметил: «Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание многоплановых российско-африканских связей на благо наших народов, в интересах построения справедливого и демократического многополярного миропорядка».

Он напомнил, что 2025 год отмечен важными юбилейными датами: 80-летием окончания Второй мировой войны, созданием ООН и 65-летием принятия Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. По словам президента, разгром нацизма и крах колониализма были ключевыми событиями XX века, которые обеспечили основу для свободного и мирного развития всего человечества.

Путин подчеркнул, что за десятилетия независимости страны Африки заняли авторитетное место в мировом сообществе и добились значимых успехов в экономике и социальной сфере. Он также отметил важность многостороннего сотрудничества, которое укрепляет безопасность и стабильность на континенте, а эффективная работа Африканского союза и субрегиональных структур способствует этим процессам.

По словам президента, Россия выступает за расширение традиционно дружественных отношений с африканскими государствами. Путин напомнил, что саммиты Россия – Африка в 2019 и 2023 годах определили новые направления партнерства и помогли координировать усилия в международных делах.

Глава государства отдельно отметил эффективность нового диалогового формата – министерской конференции Форума партнёрства Россия – Африка. Очередная встреча, по его словам, планируется до конца года в одной из африканских стран, что, по мнению Путина, будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с лидером Буркина-Фасо в Кремле. Путин поблагодарил президента Зимбабве за участие в праздновании Дня Победы. Путин назвал Египет ключевым партнером России в Африке.