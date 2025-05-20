В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.0 комментариев
СБ России: Африку на встрече по безопасности в Москве представят 45 делегаций
На международном форуме по вопросам безопасности в Москве в мае 2025 года ожидается участие 45 африканских делегаций, включая представителей Африканского союза, сообщили в аппарате Совета безопасности (СБ) России.
В Совете безопасности России сообщили, что большинство африканских государств подтвердили свое участие в тринадцатой встрече высоких представителей по вопросам безопасности. Мероприятие пройдет в Москве с 27 по 29 мая 2025 года на площадке Национального центра «Россия», передает ТАСС.
В работе форума примут участие 45 делегаций из более чем 40 стран Африки, а также представители международных организаций, в числе которых Африканский союз и Межправительственная организация по развитию (ИГАД). Форум пройдет под председательством секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.