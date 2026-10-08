Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Президент Израиля наградил пассажиров за спасение рейса Flydubai
Президент Израиля Герцог наградил шесть человек за спасение рейса Flydubai
Президент Израиля Ицхак Герцог вручил государственные награды за гражданский героизм шести пассажирам, предотвратившим катастрофу самолета авиакомпании Flydubai.
Шестеро израильтян, действовавших во время инцидента на борту лайнера, получили наивысшую гражданскую награду Израиля за героизм. Церемония награждения Ор Бардилова, Янива Хаюна, Шоты Мусаева, Тали Менс, Цвики Менс и Асафа Раджуана прошла в резиденции главы государства в Иерусалиме, передает РИА «Новости».
«Эти герои предотвратили ужасную авиакатастрофу, которая потрясла бы весь мир, и спасли 174 жизни. В те критические моменты, за которыми мы наблюдали в напряжении, эти люди напомнили нам о святости человеческой жизни и невероятной силе духа», – заявил президент Израиля Ицхак Герцог.
Глава государства отметил, что катастрофа была предотвращена, однако угроза глобального терроризма остается реальной и актуальной. По его словам, Израиль находится на передовой этой борьбы, в которой международному сообществу необходимо оставаться единым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что пилот-террорист Flydubai оказался выпускником британской летной школы.
Ранее сообщалось, что Израиль был готов сбить лайнер. До этого выяснилось, что второй пилот планировал таран израильского аэропорта Бен-Гурион.