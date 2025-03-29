Российские туристы застряли в Мьянме из-за закрытия аэропортов

Российские туристы не смогли покинуть Мьянму после землетрясения из-за закрытия аэропортов

Tекст: Мария Иванова

Российские туристы оказались в затруднительном положении в Мандалае, передает ТАСС. Аэропорт города закрылся после землетрясения, в результате которого некоторые районы лишились электричества и интернета.

Очевидец Равиль Насретдинов рассказал, что местные жители вынуждены ночевать на улицах из-за страха оставаться в домах.

Насретдинов также сообщил, что в Мандалае ощущались повторные толчки, а уехать из города временно невозможно. Хотя теоретически доступен автобус до Янгона, длительность пути более 12 часов делает его недоступным для срочных выездов. Туристы не успели на свой автобус, и следующий рейс пока не назначен.

По его словам, в городе организован временный лагерь для местных жителей. Электричество подается нерегулярно, а интернет остается слабым. Несмотря на это, паники среди населения нет, люди приспособились к новым условиям.

Землетрясение произошло 28 марта, его магнитуда составила 8,2. Оно затронуло также Таиланд, Китай и Вьетнам. В результате бедствия число жертв превысило 1,6 тыс. человек, а многие объекты инфраструктуры, включая ЛЭП и нефтепроводы, были повреждены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по последним данным, в результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 1644 человека, более 3,4 тыс. пострадали, а 139 числятся пропавшими без вести.

На следующий день после землетрясения магнитудой 8,2, произошло новое землетрясение магнитудой 5,1.

МЧС России приступило к круглосуточной работе в районе землетрясения в Мандалае с использованием аэромобильного госпиталя и привлечением дополнительных спасателей и медиков.