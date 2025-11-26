АТОР сообщила о продаже новогоднего тура за 2,32 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самый дорогой новогодний тур был продан за 2,32 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Клиент приобрел поездку с проживанием в 10-местной вилле для семьи из шести человек в Эсто-Садке с 29 декабря по 9 января. Второе место заняло бронирование отеля в Красной Поляне для двух туристов стоимостью 2,18 млн рублей.

Третьим по стоимости стал тур туда же за 1,56 млн рублей, рассчитанный на семью из трех взрослых и двух детей на период с 1 по 10 января 2026 года, включающий завтраки. Четвертое место – еще один вариант для семьи на Красной Поляне стоимостью 1,28 млн рублей, рассчитанный на десять дней для троих взрослых и одного ребенка. Пятерку замыкает тур в Кисловодск с лечением и новогодним банкетом за 1,12 млн рублей для троих человек.

Интерес россиян к зарубежным новогодним турам в 2024 году вырос в среднем на 60%, отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, прирост спроса во многом обусловлен снижением цен по сравнению с прошлым годом: подешевели туры в Турцию, ОАЭ, Египет и Таиланд, а повышение цен в декабре оказалось несильным.

Египет занял второе место среди популярных массовых направлений на Новый год, уступив только Таиланду. В Дальневосточных и сибирских регионах туристы чаще выбирают Китай. В пятерку популярных зарубежных направлений входят Таиланд (24% продаж), Египет (23%), ОАЭ (19%), Вьетнам (8%) и Турция (7%).

Средняя стоимость двухнедельных туров за границу на двоих с перелетом составляет от 150 тыс. до 450 тыс. рублей Путевка в Таиланд обходится в 350-450 тыс. рублей, в Египет – 250-300 тыс., ОАЭ – 300-400 тыс., Вьетнам – 380-440 тыс., Турция – 150-260 тыс. рублей.

