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Захарова пригласила посетить Дагестан
Глава пресс-службы МИД Мария Захарова отметила уникальное культурное многообразие и гостеприимство жителей Дагестана, пригласив всех посетить республику.
Официальный представитель МИД Мария Захарова пригласила всех посетить Дагестан, подчеркнув гармоничное сосуществование культур различных народов, передает РИА «Новости».
По ее словам, в Дагестане наблюдается уникальная синергия этносов, национальностей и религиозных групп, что делает регион не просто перекрестком культур, а местом, где они сохраняются и взаимодействуют.
Захарова подчеркнула, что история, культура и гостеприимство жителей Махачкалы делают этот город символом единства всего многонационального Дагестана. Она отметила: «Я думаю, что это еще одна из ярчайших граней Кавказа. Здесь прошлое гармонично переплетается с будущим и являет в себе как раз ту самую историческую память, которую сейчас все так тщательно охраняют, а она здесь везде: и в камне, и в архитектуре, и в природе».
Захарова также сообщила, что 6 июня в культурном центре ГлавУпДК при МИД пройдет презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциалов Дагестана. В ее рамках будет представлена экспозиция, демонстрирующая достижения региона в социально-экономическом развитии и культурном многообразии.
Она добавила, что на мероприятие приглашены представители дипломатического корпуса, деловых кругов и журналисты. В рамках события ожидаются выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Дагестана Сергея Меликова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил правительству утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Турпоток в Дагестан ежегодно увеличивается на 15% и в 2024 году достиг 1,9 млн туристов. Мария Захарова заявила, что россиянам стоит лучше узнать свою страну, поскольку внутренний туризм только начинает раскрывать свой потенциал.