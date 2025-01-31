Захарова сказала, что стоит посмотреть туристам в России

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе брифинга Захарова, отвечая на вопрос о туристических направлениях, отметила, что внутренний туризм в России только начинает открывать свои возможности, передает ТАСС.

По ее словам, несмотря на наличие порядка 100 государств с безвизовым въездом для россиян, многие не знают свою страну и ее туристические возможности. Она подчеркнула, что россиянам стоит определиться с интересами – историческими, экологическими, гастрономическими, чтобы выбрать направление для путешествия по родным краям.

Захарова привела примеры, подчеркнув привлекательность таких направлений, как Дагестан, Камчатка, Мурманск, Подмосковье, Тула и Торжок. Она также выразила личную привязанность к Петербургу, отмечая, что с каждым визитом влюбляется в город все больше. «Вижу, какое огромное количество иностранных туристов приезжает в Москву и столбенеет от вида столицы, настолько это красиво», – отметила она.

Захарова также упомянула о своем ожидании завершения реставрационных работ в усадьбе Покровское-Стрешнево и выразила желание посетить Саранск и Мордовию. Однако она выразила обеспокоенность ситуацией с танкерами в Черном море и подчеркнула, что власти предоставляют информацию о последствиях и подготовке курортов к новому сезону. Она рекомендовала использовать материалы сайта «Спасай море» и пользоваться только проверенными данными.

Ранее сообщалось, что туристы стали вдвое чаще арендовать жилье на российских курортах в 2024 году.

Глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным отмечал, что турпоток в Дагестан ежегодно увеличивается на 15%, в 2024 году он достиг 1,9 млн туристов.