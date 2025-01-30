  • Новость часаОбъявлен президент Сирии на переходный период
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Евросоюз как никогда близок к своим целям в Сербии
    Дуров объяснил успех китайского ИИ заимствованной у СССР моделью образования
    Шольц заявил, что Германию от нацизма освободили США
    Юный российский шахматист рассказал о победе над «королем шахмат» Карлсеном
    Захарова отреагировала на слова Шольца об освобождении американцами немцев от нацизма
    Словакия выразила протест послу Украины из-за заявлений Киева
    Президент Финляндии назвал условие открытия границы с Россией
    В ряде штатов США возник дефицит яиц
    Глава Louis Vuitton за день потерял 11 млрд долларов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африке нужно преодолеть свою географию

    Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины

    Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.

    15 комментариев
    30 января 2025, 00:17 • Новости дня

    Меликов сообщил о росте турпотока в Дагестан на 15% ежегодно

    Меликов доложил Путину о 1,9 млн туристов в Дагестане в 2024 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Турпоток в Дагестан ежегодно увеличивается на 15%, достигнув 1,9 млн туристов в 2024 году, отметил глава республики Сергей Меликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Поток туристов в Дагестан увеличивается примерно на 15% ежегодно, передает РИА «Новости». В 2024 году республика приняла около 1,9 млн туристов, рассказал глава Дагестана Сергей Меликов в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. «Владимир Владимирович, про туризм…: продолжаем развивать… 1,9 миллиона (туристов) в прошлом году – порядка 15% мы каждый год прирастаем», – заявил Меликов.

    По словам Меликова, в рамках государственного проекта «Пять морей и озеро Байкал» планируется создание нового морского курорта и строительство 28 гостиниц. Он подчеркнул, что акцент делается не на пятизвездочные отели, а на трех- и четырехзвездочные гостиницы, ориентированные на простых граждан. Важным элементом проекта станет всероссийский детский центр на Каспийском море.

    Каспийский прибрежный кластер, как часть президентского проекта, охватывает побережья Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов. Проект включает в себя обустройство 6,5 километров береговой полосы, создание современной набережной и спортивных зон, а также строительство инженерной и туристической инфраструктуры. Первые объекты планируется возвести в 2025 году. Это создаст около 8 тыс. новых рабочих мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на курортах Северного Кавказа не везде созданы комфортные условия для туристов и уровень сервиса нужно подтянуть. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко представил доклад о новом туристическом сезоне, в котором ожидается свыше 90 млн турпоездок, а за три летних месяца туристы совершат около 44 млн поездок по стране. Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал».


    29 января 2025, 03:44 • Новости дня
    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске

    В Красноармейске украинские войска взорвали шахту компании «Метинвест»

    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске
    @ Alexander Rekun/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска взорвали угольную шахту, принадлежавшую олигарху Ренату Ахметову, что угрожает металлургической промышленности страны.

    Украинские войска подорвали крупнейшую шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске, передает РИА «Новости». По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, предприятие принадлежало компании «Метинвест» Рината Ахметова (входит в объединение, включенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Гагин отметил, что шахта обеспечивала углем металлургическую промышленность Украины и экспортировала продукцию за границу. «Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», – заявил эксперт. Он добавил, что ВСУ назвали другую причину подрыва: предотвращение использования шахты российскими силами для наступления.

    Гагин подчеркнул необходимость обследования шахты после освобождения Красноармейска. Он выразил надежду на возможность восстановления объекта и оценку остаточных ресурсов угля.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске на фоне приближения к городу российских войск. В заявлении компании отмечалось, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы. Комплекс у Покровска (украинское название Красноармейска) ранее производил около половины всего объема добычи угля «Метинвеста» на Украине. Шахтоуправление «Покровское» - единственное, на подконтрольной Киеву территории, где добывали коксующийся уголь.

    Коментарии (24)
    29 января 2025, 13:48 • Новости дня
    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском

    Эксперт Анпилогов: Потеря крупнейшей шахты под Красноармейском – серьезный удар по экономике Украины

    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская металлургия лишилась сначала качественной железной руды, а теперь теряет залежи дешевого коксующегося угля. Но Киев не считается с экономическими последствиями. Подрывом шахты под Красноармейском (Покровском) ВСУ хотели предотвратить использование инфраструктуры российскими военными и создать России дополнительные расходы на восстановление, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «Угледобывающее предприятие, подорванное ВСУ, объединяло несколько объектов возле поселка Удачное близ Красноармейска. Самая большая шахта – это шахта №1. Она же одна из самых старых, там несколько раз производилась модернизация», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, преимущество красноармейского коксующегося угля заключается в легкости его добычи. «Например, в соседней Горловке залежи сопряжены с крутопадающими, практически вертикальными слоями угля. Как следствие, их добыча обходилась дорого. Под Красноармейском залегание пластов практически горизонтальное. Это позволяет использовать механизацию, в том числе проходческие комбайны», – уточнил собеседник.

    «Таким образом, красноармейская шахта всегда были «на переднем крае» по модернизационному потенциалу, и как следствие себестоимость добычи угля оказывалась низкой», – добавил специалист. Потерю Украиной такого источника дешевого сырья Анпилогов назвал «серьезным ударом» по экономике страны. Он отметил, что на подконтрольной Киеву территории остаются месторождения угля – в том числе Львовский бассейн – но они «бедные и неудобные к отработке».  

    «Коксующийся уголь, купленный у США или Австралии, обойдется украинской стороне в полтора – два раза дороже, чем тот, который добывался на шахте под Красноармейском. Кроме того, транспортировка сырья станет непростым процессом в силу того, что перевозить его придется по Черному морю. Риски судоходства отразятся на страховых премиях», – рассуждает эксперт.

    Все это скажется на украинской металлургии, которая и так «страдает от недофинансирования», добавил аналитик. «Украина оказалась в достаточно неприятной ловушке. Ее преимуществом была дешевизна двух основных компонентов для производства чугуна в доменном процессе – это коксующийся уголь и железорудный концентрат», – напомнил Анпилогов.

    Как уточнил собеседник: самые богатые месторождения железной руды располагаются на юге Запорожской области – Киев их утратил. Залежи остаются в Полтавской области, а также в районе Кривого Рога. «Между тем, криворожские месторождения содержат большое количество серы. Ее приходится убирать дополнительными способами, чтобы соответствовать стандарту по производству большинства марок стали. А это опять-таки тянет цены вверх», – заметил эксперт.

    «Получилось, что украинская металлургия лишилась сначала самой качественной железной руды, а теперь она теряет вторую компоненту – это дешевый кокс», – подчеркнул эксперт. Таким образом, украинский металл теряет качество и становится неконкурентоспособным в условиях зависимости от импорта коксующегося угля.

    Однако Киев не считается с экономическими последствиями. Подрыв ВСУ шахты под Красноармейском носил, скорее, характер военных приготовлений, считает Анпилогов. По его мнению, речь идет об организации противником взрыва ствола шахты. Он объясняет: это «достаточно высокое индустриальное здание, эквивалентное 16- или 25-этажному дому, в зависимости от конкретного случая».

    «На этой башне можно размещать и ретрансляторы для беспилотников, и расчет ПТУР. Оттуда удобно вести наблюдение», – перечислил аналитик. На этом фоне он напомнил, что ранее украинские войска уничтожили трубы Кураховской электростанции. «То есть первая причина, по которой взорваны шахты, – военная», – подчеркнул Анпилогов.

    «Вторая причина – создать для России дополнительные расходы на восстановление. Украина продолжает использовать тактику выжженной земли. Если какой-либо объект может представлять ценность для российской стороны, то в большинстве случаев ВСУ пытаются при отступлении если не уничтожить его, то максимально вывести из строя, чтобы наступающим войскам оставались руины», – добавил эксперт.

    В случае с шахтой под Красноармейском пока рано судить о разрушениях и необходимых для восстановления добычи угля работах. «Главный вопрос – в каком состоянии находится подземная выработка, не затоплена ли она. Во многих условиях вода поступает в шахты, и могут потребоваться месяцы, а иногда и годы, чтобы осушить их. Также нужно понимать, какое состояние в части концентрации газов, например, метана. То есть это вопрос комплексной восстановительной экспертизы», – детализировал аналитик.

    Но стоит ожидать, что добыча в перспективе будет восстановлена Россией. «Как я говорил ранее, красноармейский уголь является одними из самых доступных и экономически выгодных в отработке. Более того, шахта расположена вблизи традиционного металлургического кластера. Рядом и месторождения железной руды. Кроме того, есть специалисты. Это все, что нужно для современной металлургии. А эта отрасль, как и энергетика, – одна из основ промышленного роста», – акцентировали специалист.

    «Для производства автомобилей, судов или космических кораблей нужна качественная сталь. Это то, чем вполне реально заниматься на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области – регионов, для которых промышленность всегда была традиционной отраслью», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВСУ подорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (Покровске) ДНР. Предприятие принадлежало компании «Метинвест» Рината Ахметова (входит в объединение, включенное в России в перечень террористов и экстремистов). Украинская сторона объясняет свои действия предотвращением использования шахты российскими силами для дальнейшего наступления.

    При этом произошедшее угрожает существованию металлургической промышленности Украины. «Эта шахта добывала уголь не только для украинской металлургической промышленности, но и в том числе он экспортировался в другие страны. То есть Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», – отметил военно-политический эксперт Ян Гагин в разговоре с РИА «Новости».

    По его мнению, после освобождения Красноармейска необходимо будет провести комплексное обследование территории объекта на предмет возможности его дальнейшего восстановления. «Нужно будет провести дефектовку самой шахты – что можно восстановить, можно ли использовать ее, насколько богато еще месторождение коксующегося угля, которое там осталось», – уточнил Гагин.

    В середине декабря 2024 года стало известно, что компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске на фоне приближения к городу российских войск. В заявлении предприятия отмечалось, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы.

    Шахтоуправление «Покровское» – единственное, пока еще на подконтрольной Киеву территории, где добывали коксующийся уголь. По информации украинских СМИ, в 2023 году Украина более чем на 90% обеспечивала себя углем, поставляемым именно с этой шахты. Директор компании «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявлял, что при потере ВСУ Красноармейска страна столкнется с рядом последствий, среди которых дефицит угля и как следствие сокращение производства стали.

    Напомним, наступление российской армии в Донбассе уже обернулось для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Так, ВС России установили контроль над литиевыми месторождениями в освобожденном Шевченко. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что еще может приобрести Россия в ближайшее время.

    Коментарии (7)
    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    Коментарии (4)
    29 января 2025, 01:10 • Новости дня
    Задержанных в Тунисе россиян распределили по разным тюрьмам

    Задержанные в Тунисе россияне оказались в тюрьмах Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли

    Tекст: Максим Попов

    Российских туристов, задержанных в Тунисе по неизвестным причинам, распределили по тюрьмам Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли.

    По словам брата одного из задержанных, изначально всех россиян должны были содержать в тюрьме Морнагия, однако их распределили по разным учреждениям из-за нехватки мест или по другим причинам. Сейчас они находятся в тюрьмах Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства отметил, что с ноября прошлого года его брата несколько раз перевозили из одной тюрьмы в другую. Сейчас он находится в городе Бурдж аль-Амери. Как у него там все устроено и что будет завтра, неизвестно, сказал он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, группа из 11 россиян отправилась в поселение Хайдра для посещения памятников Римской империи, но перестала выходить на связь в ноябре. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат их в тюрьме Морнагия, известной своими плохими условиями. Директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что задержанные россияне путешествовали самостоятельно, не пользуясь услугами туроператоров. В конце декабря российское посольство в Тунисе отметило, что следственные действия в отношении задержанных в стране граждан России продолжаются, однако обвинения им так и не были предъявлены.

    Коментарии (11)
    29 января 2025, 06:10 • Новости дня
    ВСУ отказались атаковать позиции российских войск в Волчанске

    Подразделения ВСУ в районе Волчанска саботировали приказы атаковать российские позиции

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ в районе Волчанска отказались выполнять приказы командования атаковать позиции российских войск, ссылаясь на нехватку ресурсов и плохие погодные условия, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Как сообщил Марочко, радиоперехваты свидетельствуют о том, что украинские военные в районе Волчанска вместо того, чтобы вести наступательные действия, предпочитают обороняться, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что из штаба сухопутных войск Украины в Волчанск уже направлена инспекционная группа для расследования случаев саботажа.

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что освобождение Двуречной в Харьковской области открывает перед российскими войсками прямую дорогу для наступления на Волчанск.

    Коментарии (3)
    29 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Госдума решила обратиться в Конгресс США и ООН по заявлению о покушении на Путина
    Госдума решила обратиться в Конгресс США и ООН по заявлению о покушении на Путина
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума приняла решение обратиться в Конгресс США и ООН с требованием расследовать слова журналиста Такера Карлсона о возможной подготовке администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина.

    В пресс-службе Госдумы пояснили, что обращение должно подчеркнуть необходимость тщательной проверки информации, озвученной Карлсоном, передает ТАСС.

    «ГД направит обращение в Конгресс США и ООН с требованием расследовать заявление Карлсона о подготовке администрацией Байдена покушения на Владимира Путина», – заявили в пресс-службе.

    Напомним, американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал расследовать эти заявления, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать это заявление.

    Коментарии (15)
    29 января 2025, 17:36 • Новости дня
    Reuters: ЕС отказался от запрета импорта СПГ из России
    Reuters: ЕС отказался от запрета импорта СПГ из России
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, пишет Reuters.

    По данным Reuters, причиной стала невозможность быстро найти альтернативные источники газа, передает ТАСС.

    Один из дипломатов, на которого ссылается агентство, отметил, что без заключения новых сделок риск остаться без газа возрастает, так как поставки ограничены не только из России, но и из США. Еврокомиссия выдвинула эту идею, однако несколько государств-членов выразили значительное несогласие, чтобы комиссия решила пока не предлагать данную меру.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе.

    Газета Financial Times писала, что Германия продолжает получать российский сжиженный природный газ через страны ЕС, скрывая его происхождение, несмотря на отказ от прямых поставок, а Politico сообщала, что Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами.

    Коментарии (11)
    29 января 2025, 01:29 • Новости дня
    Сумма требований российских телеканалов к Google достигла 1,81 дуодециллиона

    Сумма требований 17 российских телеканалов к Google составила 1,81 дуодециллиона рублей

    Сумма требований российских телеканалов к Google достигла 1,81 дуодециллиона
    @ SARAH YENESEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Сумма требований 17 российских телеканалов к Google за блокировку аккаунтов на YouTube достигла астрономических 1,81 дуодециллиона рублей, что стало следствием ежедневных штрафов, удваивающихся каждую неделю.

    Общая сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google достигла 1,81 дуодециллиона рублей. Дуодециллион представляет собой единицу с 39 нулями, что подчеркивает астрономическую величину иска. Долг сформировался к 15 января из-за неисполнения Google решения о восстановлении аккаунтов российских СМИ на YouTube, передает РБК со ссылкой на источники.

    В материале отмечается, что процесс начался в 2020 году с исков от «Царьграда» и РИА ФАН к Google LLC, Google Ireland и ООО «Гугл», которые требовали восстановить заблокированные аккаунты. В 2021 году суд вынес решение в пользу телеканалов, обязав Google восстановить доступ. Однако, корпорация не исполнила предписание в течение девяти месяцев, что повлекло за собой ежедневные штрафы в размере 100 тыс. рублей. Сумма штрафа удваивалась каждую неделю до исполнения решения без ограничения.

    Вследствие к делу подключились другие российские телеканалы, среди которых «Звезда», «Первый канал», ВГТРК, «ТВ Центр» и НТВ.

    До этого сообщалось, что мировой судья в Москве оштрафовал Google LLC на сумму более 8 млрд рублей за уклонение от исполнения административного наказания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия начала расследование в отношении компаний Apple, Meta* и Alphabet по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Ранее Еврокомиссия оштрафовала Apple на сумму почти 2 млрд евро за нарушение конкуренции на рынке. Затем Евросоюз временно остановил начисление новых штрафов для Apple, Google и Meta, чтобы пересмотреть текущие расследования в соответствии с правилами о цифровых рынках.

    Коментарии (12)
    29 января 2025, 19:40 • Новости дня
    В рязанском селе выяснили предназначение упавшей с неба «мигающей коробки»

    В рязанском селе обнаружили упавший метеорологический зонд

    В рязанском селе выяснили предназначение упавшей с неба «мигающей коробки»
    @ ryazpressa.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Чучково Рязанской области обнаружили мигающую коробку на парашюте, которая оказалась метеорологическим зондом.

    В рязанском селе Чучково была обнаружена мигающая коробка, которая приземлилась на парашюте, передает РИА «Новости» со ссылкой на YA62.ru. Находка вызвала беспокойство, в связи с чем место происшествия было оцеплено военными, а затем вызваны саперы.

    Позднее глава администрации Чучковского района Алексей Кондрашов сообщил, что найденный предмет оказался метеорологическим зондом. Сигнал о необычной находке поступил от местного жителя, проезжавшего мимо. «Увидели люди, сигнализировали. Сейчас же время непростое», – отметил он.

    Кондрашов уточнил, что зонд висел на дереве, что и привлекло внимание местных жителей.

    В прошлом году в Калужской области обезвредили упавший метеозонд, который был обнаружен местными жителями.

    Коментарии (0)
    29 января 2025, 07:33 • Новости дня
    ПВО России за ночь сбила 104 украинских беспилотника

    Минобороны: ПВО России за ночь сбила 104 украинских беспилотника

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь сбили 104 украинских беспилотника, перекрывая воздушные угрозы над девятью регионами, включая Курскую и Брянскую области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников было сбито над Курской областью (47 единиц) и Брянской областью (27 единиц).

    Кроме того, были перехвачены 11 беспилотников над Смоленской областью, семь – над Тверской, четыре – над Белгородской, по три беспилотника – над Нижегородской и Калужской областями.

    По одному беспилотнику было сбито над Ростовской и Ленинградской областями.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Смоленской области силы ПВО ликвидировали беспилотник, пытавшийся атаковать объект ядерной энергетики. Кроме того, на территории промышленного предприятия в Кстовской промзоне Нижегородской области произошло возгорание после падения обломков сбитого беспилотника.

    Коментарии (3)
    29 января 2025, 01:42 • Новости дня
    Силы ПВО сбили шесть украинских дронов в Тверской области

    Силы ПВО сбили шесть дронов в Тверской области

    Tекст: Максим Попов

    В Тверской области были сбиты шесть беспилотников силами противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

    По словам губернатора, инцидент произошел в ночь на среду в Торопецком районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы, передает ТАСС.

    Впоследствии стало известно, что ПВО ликвидировали 14 вражеских БПЛА над Торопецким округом Тверской области.

    Накануне ПВО сбили 32 украинских дрона над пятью регионами России. Как отметили в Минобороны беспилотники были сбиты над Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской и Тверской областями.

    Коментарии (0)
    29 января 2025, 02:15 • Новости дня
    Обломки сбитого БПЛА вызвали пожар в Нижегородской области

    На предприятии в НИжегородской области из-за обломков БПЛА начался пожар

    Tекст: Максим Попов

    На территории промышленного предприятия в Кстовской промзоне Нижегородской области произошло возгорание после падения обломков сбитого беспилотника, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

    «В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника. Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные, по предварительным данным, пострадавших нет», – сообщил Никитин в своем Telegram.

    До этого стало известно, что в Смоленской области силы ПВО ликвидировали беспилотник, пытавшийся атаковать объект ядерной энергетики.

    Коментарии (3)
    29 января 2025, 01:52 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотник у объекта ядерной энергетики в Смоленской области

    БПЛА был сбит при попытке атаки на объект ядерной энергетики в Смоленской области

    Tекст: Максим Попов

    В Смоленской области силы ПВО ликвидировали беспилотник, пытавшийся атаковать объект ядерной энергетики, сообщил глава региона Василий Анохин.

    «По предварительной информации, один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики», – сообщил Анохин в своем Telegram. Глава региона отметил, что инцидент произошел в процессе атаки на Смоленскую область, не уточнив, на какой именно объект была направлена атака.

    Ранее Анохин сообщил, что в различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке беспилотников. В настоящее время Министерство обороны России уничтожает их с помощью средств ПВО и РЭБ. Пострадавших и разрушений нет, проинформировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили шесть украинских дронов в Тверской области.

    Коментарии (0)
    29 января 2025, 00:48 • Новости дня
    Россия осудила действия повстанцев М23 в Конго

    Небензя призвал к остановке боев и выводу М23 с занятых территорий в Конго

    Tекст: Максим Попов

    Россия выразила решительное осуждение действиям повстанческой группировки М23 в Демократической Республике Конго (ДРК), призвав к немедленной остановке боевых действий и выводу бойцов с захваченных территорий.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с жестким заявлением в адрес повстанческой группировки «Движение 23 марта» (М23) в Демократической Республике Конго, передает ТАСС. На заседании Совбеза ООН он подчеркнул необходимость немедленного прекращения боевых действий и вывода повстанцев с захваченных территорий.

    «Россия решительно осуждает действия группировки М23. Мы призываем к немедленной остановке боестолкновений», – приводит агентство слова российского постпреда при ООН.

    Небензя также призвал внешние силы прекратить поддержку М23 и отозвать свои воинские подразделения, подчеркнув, что эскалация конфликта угрожает жизням людей и может перерасти в межгосударственный конфликт. Небензя отметил, что происходящее в провинции Северное Киву представляет собой гуманитарную катастрофу.

    Дипломат подчеркнул важность возвращения Руанды и ДРК к переговорам в рамках луандийского процесса при посредничестве Анголы. Он заверил, что Россия будет использовать все доступные возможности для остановки эскалации и восстановления дипломатических переговоров.

    Известно, что в последние недели повстанцы М23 ведут наступление на Гому, приблизившись к административному центру провинции Северное Киву на 20 км. Группировка была создана в 2012 году дезертирами из конголезской армии и активно действует на востоке ДРК с января 2021 года.

    Как сообщает France Press, число погибших в городе Гома на востоке Конго, где продолжаются столкновения между правительственными силами и повстанцами, превысило 100 человек, около тысячи получили ранения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 27 января регулярные армии ДР Конго и Руанды вступили в взаимные обстрелы у границы, закрыв проход в районе Гомы, где действуют повстанцы из «Движения 23 марта». В Киншасе прошли демонстрации с призывом к России оказать содействие в урегулировании конфликта на востоке страны. Резня в Африке ставит под угрозу всю электронику на планете

    Коментарии (0)
    29 января 2025, 03:25 • Новости дня
    В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

    В аэропорту Пулково временно приостановили прием и отправку рейсов

    Tекст: Максим Попов

    В аэропорту Пулково в Петербурге временно приостановили прием и отправку авиарейсов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

    Ограничительные меры начали действовать с 02:56 мск 29 января. В сообщении пресс-службы Росавиации уточняется, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, передает ТАСС.

    Ожидается, что меры продлятся на неопределенный срок. Представители Росавиации призвали пассажиров следить за обновлениями информации и обращаться к авиаперевозчикам для уточнения статуса своих рейсов. Информация о возобновлении работы аэропорта будет предоставлена дополнительно.

    Ранее сообщалось, что в ночь на среду российские регионы подверглись массированной атаке украинских БПЛА. В частности, вражеские дроны были сбиты в Тверской, Нижегородской и Смоленской областях.

    Коментарии (0)
    29 января 2025, 05:33 • Новости дня
    Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг

    Импорт российских алмазов в Гонконг вырос до рекордных 752 млн долларов

    Tекст: Максим Попов

    Гонконг увеличил импорт алмазов из России до рекордных 752 млн долларов в прошлом году, что позволило РФ войти в пятерку крупнейших поставщиков на местный рынок.

    В прошлом году Гонконг импортировал из России алмазов на сумму 751,7 млн долларов, что в 1,6 раза больше по сравнению с предыдущим годом. В физическом выражении экспорт увеличился в 1,8 раза, достигнув 8,6 млн карат. Эти показатели являются максимальными с 2012 года, передает РИА «Новости».

    Россия заняла пятое место среди крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг, обеспечив 6,3% местного рынка. Главным экспортером оставалась Индия, несмотря на сокращение поставок на 22%, до 6,3 млрд долларов. Израиль, Южная Африка и Бельгия также сократили экспорт, на 38%, 13% и 28% соответственно.

    Ранее сообщалось, что власти Архангельской области планируют удвоить добычу алмазов, что позволит региону производить около 40% всех российских алмазов. Также стало известно, что компания «Алроса» добыла в Якутии алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата.

    Коментарии (0)
    Главное
    Грузия прекратила работу в ПАСЕ после резолюции о новых выборах
    Цена на газ в Европе превысила 550 долларов за тысячу кубометров
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    По делу экс-главы «Фонбет» Анохина задержаны шесть человек
    Румыны капитулировали перед повстанцами в Конго
    Офтальмолог предупредила об опасности регулярного ношения контактных линз
    В рязанском селе выяснили предназначение упавшей с неба «мигающей коробки»

    Чем Аляска пугает нефтегазовых инвесторов

    Дональд Трамп планирует отменить запрет предыдущего президента и начать добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска. По его словам, он сделает это быстро, а запасы на заповедных землях настолько велики, что способны удовлетворить спрос всей Азии. Однако отмена запрета Трампом еще не означает, что нефтегазовые компании кинутся тратить свои деньги на Аляску. Что их может испугать? Подробности

    Перейти в раздел

    Администрация Байдена планировала покушение на Путина руками украинцев

    Администрация Джо Байдена могла готовить покушение на Владимира Путина. Эксперты допускают, что американцы планировали осуществить преступный замысел руками украинских спецслужб. Отказаться же от покушения Вашингтон вынудило вскрытие этих планов российской разведкой. Но для чего Штатам потребовалась разработка столь шокирующей операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Советский Союз возродил из пепла столицу Польши

    Ровно 80 лет назад Советский Союз принял решение оказать помощь в воссоздании одного из самых красивых городов Европы, только что освобожденного Красной армией и до основания разрушенного гитлеровцами – Варшавы. Сегодня и польское, и европейское руководство об этом умалчивает. Каким оказался вклад СССР в возрождение польской столицы? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп стал для Дании новым Гитлером

    Дания срочно увеличивает расходы на оборону и пытается заручиться поддержкой стран ЕС в защите от натиска Дональда Трампа. Для нового президента США контроль над Гренландией стал навязчивой идеей – и ему все равно, насколько услужливым союзником Копенгаген был прежде. За страхом и унижением датчан приятно наблюдать. Но есть нюанс. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............