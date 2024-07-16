Премьер Мишустин призвал улучшить уровень сервиса на курортах Северного Кавказа

Tекст: Вера Басилая

Он отметил, что на Северном Кавказе активно развиваются турпроекты, поток отдыхающих на курорты «Ведучи», «Эльбрус», «Архыз» за три года превысил 4 млн человек, но комфорт есть не везде, также отстает и уровень сервиса, передает ТАСС.

Мишустин отметил, что правительство предоставляет широкую поддержку бизнесменам в сфере туризма: по программе льготного кредитования в сфере туризма такую помощь получат 23 проекта по созданию гостиниц и комплексов, горнолыжной инфраструктуры.

Премьер подчеркнул, что два таких проекта уже ввели в эксплуатацию, предприниматели получили субсидии на строительство модульных отелей, 90 номеров в них готовы.

В то же время Мишустин высоко оценил показатели развития Чечни, объем инвестиций и показатель рождаемости. Министр экономического и территориального развития Рустам Шаптукаев рассказал, что «индекс промышленного производства в Чечне увеличился более чем на 146%, объем выпуска сельхозпродукции – вдвое, строительство – в 3,8 раза, а коэффициент рождаемости в 2023 году составил 19,2% на тысячу человек.

Глава правительства поздравил руководство Чечни с цифрой по рождаемости, заметив, что «это один из самых важных показателей».

Председатель правительства начал рабочую поездку в Грозный с осмотра стенда Чечни на выставке Кавказского инвестиционного форума. На стенде Чечни Мишустин осмотрел макет аэропорта Грозный, проект предполагает реконструкцию и строительство международного аэропорта им. Ахмата Кадырова. Также он познакомился с планами строительства нового жилого района имени президента России Владимира Путина. Там будут возведены 150 домов.

Вице-премьер Чечни рассказал также о строительстве многофункционального высотного комплекса – башни «Ахмат тауэр» стоимостью около 100 млрд рублей.

Также Мишустину провели презентацию проекта всесезонного курорта «Ведучи» в Чечне с канатной дорогой длиной 4,5 км.

«У нас была стратсессия, на которой мы говорили о туризме. Мы договорились о том, что мы поэлементно ищем импортозамещение, начиная от канатной дороги, инфраструктуры и заканчивая аттракционами. Здесь сказали: 20% локализации – это мало», – заявил Мишустин, поручив министру экономического развития Максиму Решетникову доложить через год о «совсем других цифрах».

Также премьеру рассказали о создании курорта «Мамисон» в Северной Осетии – Алании и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, о развитии всесезонного туристско-рекреационного кластера «Теберда – Домбай» в Карачево-Черкесии и о проекте создания в республике курорта «Архыз».

Глава Дагестана Сергей Меликов представил Мишустину несколько новых проектов. К 2030 году должен появиться плодоовощной кластер, а также «Город обувщиков», состоящий из современных обувных фабрик, а в 2028 году в планах открыть стекольный кластер.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров представил гостям планы по развитию в регионе производства аммиака и карбамида, по развитию «зеленой энергетики» и агропромышленного кластера. На стенде Ингушетии Мишустина особо заинтересовало создание академии цифрового развития и строительство IT-отеля.

Мишустину также показали презентации на стендах Адыгеи, Абхазии и Южной Осетии, где рассказали о проектах развития в сфере туризма, промышленности и сельскохозяйственного производства, транспортно-логистической области.