Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.8 комментариев
Премьер Мишустин призвал улучшить уровень сервиса на курортах Северного Кавказа
На курортах Северного Кавказа не везде созданы комфортные условия для туристов, уровень сервиса нужно подтянуть, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.
Он отметил, что на Северном Кавказе активно развиваются турпроекты, поток отдыхающих на курорты «Ведучи», «Эльбрус», «Архыз» за три года превысил 4 млн человек, но комфорт есть не везде, также отстает и уровень сервиса, передает ТАСС.
Мишустин отметил, что правительство предоставляет широкую поддержку бизнесменам в сфере туризма: по программе льготного кредитования в сфере туризма такую помощь получат 23 проекта по созданию гостиниц и комплексов, горнолыжной инфраструктуры.
Премьер подчеркнул, что два таких проекта уже ввели в эксплуатацию, предприниматели получили субсидии на строительство модульных отелей, 90 номеров в них готовы.
В то же время Мишустин высоко оценил показатели развития Чечни, объем инвестиций и показатель рождаемости. Министр экономического и территориального развития Рустам Шаптукаев рассказал, что «индекс промышленного производства в Чечне увеличился более чем на 146%, объем выпуска сельхозпродукции – вдвое, строительство – в 3,8 раза, а коэффициент рождаемости в 2023 году составил 19,2% на тысячу человек.
Глава правительства поздравил руководство Чечни с цифрой по рождаемости, заметив, что «это один из самых важных показателей».
Председатель правительства начал рабочую поездку в Грозный с осмотра стенда Чечни на выставке Кавказского инвестиционного форума. На стенде Чечни Мишустин осмотрел макет аэропорта Грозный, проект предполагает реконструкцию и строительство международного аэропорта им. Ахмата Кадырова. Также он познакомился с планами строительства нового жилого района имени президента России Владимира Путина. Там будут возведены 150 домов.
Вице-премьер Чечни рассказал также о строительстве многофункционального высотного комплекса – башни «Ахмат тауэр» стоимостью около 100 млрд рублей.
Также Мишустину провели презентацию проекта всесезонного курорта «Ведучи» в Чечне с канатной дорогой длиной 4,5 км.
«У нас была стратсессия, на которой мы говорили о туризме. Мы договорились о том, что мы поэлементно ищем импортозамещение, начиная от канатной дороги, инфраструктуры и заканчивая аттракционами. Здесь сказали: 20% локализации – это мало», – заявил Мишустин, поручив министру экономического развития Максиму Решетникову доложить через год о «совсем других цифрах».
Также премьеру рассказали о создании курорта «Мамисон» в Северной Осетии – Алании и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, о развитии всесезонного туристско-рекреационного кластера «Теберда – Домбай» в Карачево-Черкесии и о проекте создания в республике курорта «Архыз».
Глава Дагестана Сергей Меликов представил Мишустину несколько новых проектов. К 2030 году должен появиться плодоовощной кластер, а также «Город обувщиков», состоящий из современных обувных фабрик, а в 2028 году в планах открыть стекольный кластер.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров представил гостям планы по развитию в регионе производства аммиака и карбамида, по развитию «зеленой энергетики» и агропромышленного кластера. На стенде Ингушетии Мишустина особо заинтересовало создание академии цифрового развития и строительство IT-отеля.
Мишустину также показали презентации на стендах Адыгеи, Абхазии и Южной Осетии, где рассказали о проектах развития в сфере туризма, промышленности и сельскохозяйственного производства, транспортно-логистической области.