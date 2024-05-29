Путин поручил утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал»

Tекст: Ольга Никитина

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

В частности, курорты будут созданы на побережьях Азовского моря (курорт «Приморск» в Запорожской области), Балтийского моря (курорты «Белая дюна» в Калининградской области и «Санкт-Петербург Марина» в Санкт-Петербурге), Каспийского моря (курорт «Каспийский прибрежный кластер» в Республике Дагестан), Черного моря (курорты «Новая Анапа» в Краснодарском крае и «Золотые пески» в Республике Крым), Японского моря (курорт «Приморье» в Приморском крае) и озера Байкал (курорт «Волшебный Байкал» в Республике Бурятия и Иркутской области).

Президент также поручил утвердить в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» федеральный проект по производству отечественной продукции для туристской индустрии, предусмотрев его финансирование за счет средств, направляемых на реализацию соответствующих программ развития промышленности. Поручения должны быть выполнены до 1 ноября 2024 года.

Кроме того, при формировании и корректировке планов по развитию автомобильных и железных дорог, аэропортов, энергетической и другой инфраструктуры поручено предусмотреть мероприятия, необходимые для реализации федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», передает ТАСС.

Еще одно поручение касается разработки и утверждения плана мероприятий по развитию автомобильного туризма в районах прохождения автомобильных дорог М-11 «Нева» и М-12 «Восток». При этом необходимо обратить особое внимание на организацию съездов с них и развитие прилегающих автодорог, создание мест притяжения туристов и формирование пешеходных маршрутов, в том числе на особо охраняемых природных территориях, а также на приоритетное развитие коллективных средств размещения. Доклад по этим поручениям должен быть предоставлен до 1 декабря 2024 года и далее один раз в год.

Регионы, задействованные в создании федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», согласно поручению президента, должны предусмотреть в бюджетах средства на строительство объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры для этих проектов.

Это должно произойти в том числе за счет средств, высвобождающихся в результате списания двух третей задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, говорится в документе.

Кроме того, Путин поручил правительству рассмотреть выделение средств из федерального бюджета на строительство подъездных дорог к строящемуся курорту «Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане.

Каспийский прибрежный кластер расположен на территории Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов Дагестана и является одним из приоритетных инвестпроектов республики. На его территории создана особая экономическая зона, кластер планируют обустроить более чем 20 гостиницами от трех до пяти звезд.

Строительство первых объектов Каспийского прибрежного кластера предполагается в 2025 году. Курорт планируется развивать поэтапно. Это будет благоустроенное побережье порядка 6,5 км с современными гостиницами, парками и развлечениями для всей семьи. Появление новых туристических объектов обеспечит работой не менее 8 тыс. человек и привлечет до 700 тыс. туристов в 2030 году. В 2027 году планируется осуществить запуск курорта, к 2030 году – завершить строительство и запустить курорт на полную мощность.