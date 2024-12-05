Российские курорты стали вдвое популярнее за 2024 год

Tекст: Александра Юдина

На сайте корпорации Туризм.РФ указано, что, согласно исследованию, россияне стали вдвое чаще арендовать жилье на курортах федерального значения с января по октябрь 2024 года.

В список топ-20 вошли такие популярные направления, как Петербург, Сочи и Анапа.

Петербургская курортная зона стала лидером по популярности среди туристов, показав рост бронирований на 75% по сравнению с 2023 годом. Сочи и Анапа увеличили свои показатели в два и три раза соответственно. Владикавказ и Пятигорск также вошли в пятерку главных направлений, демонстрируя рост в 2,7 раза и 87% соответственно.

Наибольший рост показал город-курорт Кашин, где количество бронирований увеличилось более чем в семь раз за год. Алупка и Алушта также продемонстрировали значительное увеличение, в 5 и 4,7 раза соответственно. Цены на краткосрочную аренду жилья варьировались от 2,4 тыс. руб. в Старой Руссе до 5,4 тыс. руб. в Зеленоградске.

Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин отметил, что новый статус курортов способствует привлечению туристов и поддержке малого бизнеса.

Дмитрий Смиркин из Туризм.РФ подчеркнул растущую популярность путешествий по России и планы по развитию инфраструктуры, включая курорт «Новая Анапа» с 15 тыс. номеров.