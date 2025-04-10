Общественная палата предложила заблокировать сайты казино и криптоплатежи

В Общественной палате предложили блокировать сайты казино и ограничить криптоплатежи

Tекст: Денис Тельманов

Проблему нелегальных онлайн-казино в России можно решить через блокировку сайтов и приложений, а также ограничение платежей в криптовалюте, сообщает ТАСС. Такое мнение выразил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов, в ходе обсуждений в ОП РФ на тему влияния букмекерского бизнеса на молодежь.

По словам Машарова, букмекерский бизнес в России уже регулируется, однако основное количество жалоб связано с нелегальными онлайн-казино и играми, доступными через приложения. Геймификация и удобство таких платформ привлекают новых пользователей, и легальный рынок букмекеров отстает от нелегалов из-за отсутствия у последних требований по идентификации и проверке возраста.

Машаров подчеркнул, что блокировка сайтов нелегальных казино Роскомнадзором, а также ограничения со стороны Росфинмониторинга и Центробанка на платежи в криптовалюте помогут разрешить эту проблему. Он выразил уверенность, что обсуждение позволит усовершенствовать регуляторный режим и пресечь каналы привлечения детей в нелегальные азартные игры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МВД задержали четверых подозреваемых за создание нелегальной платежной системы Rapidpay, использовавшейся для обслуживания мошеннических кол-центров и других незаконных операций. В весенней сессии Государственной думы планируется внесение законопроектов, защищающих детей и подростков от деструктивного контента, включая регулирование игровой индустрии, сообщил депутат Артем Метелев.