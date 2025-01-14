В Госдуме анонсировали законопроекты против деструктивного контента для детей

По словам Метелева, опасность для детей представляют не только социальные сети, но и видеоигры. В частности, за несколько дней в игре Roblox десять детей стали жертвами мошенничества, переведя с родительских карточек миллионы рублей. В игре присутствует как внутренняя валюта, так и запрещенное онлайн-казино.

Метелев подчеркнул, что в этой сессии будут приняты решения о регулировании игровой индустрии. Также планируется внесение законопроекта о профилактике травли среди подростков. «Мы обязаны снизить агрессию в школах и Интернете, чтобы предотвратить будущие трагедии», – отметил он в своем Telegram-канале.

Депутат также сообщил о необходимости создания альтернативного контента. Уже создано более 2 тыс. таких проектов с охватом 16 млрд просмотров. В этом году финансирование увеличится до 25 млрд рублей, что позволит создать больше отечественных фильмов, сериалов и игр.

В свою очередь первый замруководителя думской фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин рассказал о первоочередных задачах партии на весеннюю сессию ГД.

По его словам, партия намерена обеспечить принятие законопроектов о расширении права на получение статуса ветерана боевых действий. Инициатива коснется тех, кто отражает атаки националистов в Курской области и приграничных регионах, говорится в Telegram-канале ЕР.

Также Вяткин отметил, что есть предложения, которые касаются выравнивания мер поддержки добровольцев и кадровых военнослужащих. «Предложения в части оформления доверенностей [военнослужащим], упрощения оформления наследства и ряд других моментов, которые касаются получения соцподдержки, выплат. Мы этим вопросам уделяем первоочередное значение», – подчеркнул он.