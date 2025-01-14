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МВД пресекло работу нелегальной платежной системы Rapidpay
МВД пресекло деятельность нелегальной платежной системы Rapidpay для мошеннических схем
Сотрудниками МВД были задержаны четверо подозреваемых за создание нелегальной платежной системы Rapidpay, которая использовалась для обслуживания мошеннических кол-центров и других незаконных операций, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По словам Волк, сотрудники МВД России пресекли работу нелегальной платежной системы Rapidpay, которая использовалась мошенниками для незаконного оборота средств, передает РИА «Новости».
В рамках расследования были задержаны четверо лиц, причастных к организации этой схемы. Система Rapidpay обслуживала пункты обмена криптовалюты, букмекерские конторы, интернет-казино и мошеннические кол-центры.
Волк объяснила, что анонимность платежей поддерживалась через использование электронных счетов и банковских карт, зарегистрированных на подставных лиц. В результате следственных действий было выявлено более 70 групп и свыше 8,5 тыс. реквизитов банковских карт, которые применялись в преступной схеме.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ. Им предъявлены обвинения, и в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Оперативно-следственные действия продолжаются, чтобы установить всю сеть причастных лиц и организаций.
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