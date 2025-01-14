МВД пресекло работу нелегальной платежной системы Rapidpay

МВД пресекло деятельность нелегальной платежной системы Rapidpay для мошеннических схем

Tекст: Вера Басилая

По словам Волк, сотрудники МВД России пресекли работу нелегальной платежной системы Rapidpay, которая использовалась мошенниками для незаконного оборота средств, передает РИА «Новости».

В рамках расследования были задержаны четверо лиц, причастных к организации этой схемы. Система Rapidpay обслуживала пункты обмена криптовалюты, букмекерские конторы, интернет-казино и мошеннические кол-центры.

Волк объяснила, что анонимность платежей поддерживалась через использование электронных счетов и банковских карт, зарегистрированных на подставных лиц. В результате следственных действий было выявлено более 70 групп и свыше 8,5 тыс. реквизитов банковских карт, которые применялись в преступной схеме.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ. Им предъявлены обвинения, и в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Оперативно-следственные действия продолжаются, чтобы установить всю сеть причастных лиц и организаций.

Ранее Сбербанк обнаружил онлайн-платформу в даркнете, где обучают хакеров и телефонных мошенников, подготовившую 10 тыс. человек.

До этого сообщалось, что мошенники используют звонки от имени операторов связи и перевыпуск абонентского номера для доступа к Госуслугам.

Правоохранительные органы раскрыли сеть узлов связи в Барнауле, которую использовали мошенники для реализации схем с банковскими счетами и соцсетями.