  • Новость часаСбербанк раскрыл теневой «университет» для подготовки хакеров и мошенников
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    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

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    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

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    13 января 2025, 03:24 • Новости дня

    Сбербанк раскрыл теневой «университет» для подготовки хакеров и мошенников

    Сбербанк выявил онлайн «университет» для подготовки хакеров и мошенников

    Сбербанк раскрыл теневой «университет» для подготовки хакеров и мошенников
    @ Vladimir Andreev/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Сбербанк обнаружил онлайн-платформу в даркнете, где обучают хакеров и телефонных мошенников. Преступная сеть уже подготовила 10 тыс. человек, предлагая слушателям специальные курсы, экзамены и семинары, сообщил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов.

    По словам Кузнецова, срок обучения в теневом «университете» составлял около семи недель, и к настоящему времени через него прошло десять тыс. человек, передает РИА «Новости».

    При этом, по словам Кузнецова, интерес к обучению проявили 20 тыс. человек, что свидетельствует о конкурсе на поступление. Зампред подчеркнул, что мошенничество стало отдельной сферой теневой экономики, включающей множество специализаций.

    Кузнецов также рассказал, что для работы, например, телефонным мошенником, не требуется особых знаний. Такие сотрудники, называемые «обзвонщиками», работают по заранее подготовленным скриптам и должны уметь завоевывать доверие.

    В последнее время участились случаи найма обзвонщиков, владеющих восточноевропейскими, западноевропейскими языками и языками стран Балтии, сказал он.

    Накануне Сбербанк назвал три главные мошеннические схемы 2025 года: хищение аккаунтов на «Госуслугах», сообщения от фальшивых руководителей и звонки от фиктивных ведомств.

    10 января 2025, 19:29 • Новости дня
    Умерла народная артистка России Добровольская
    Умерла народная артистка России Добровольская
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни, сообщили в Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова.

    Добровольская умерла после борьбы с тяжелой болезнью, сообщается на сайте МХТ. «Последний год она боролась с тяжелой болезнью. Буквально боролась – упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что Добровольская была ведущей актрисой Художественного театра, где за свою карьеру сыграла десятки главных ролей.

    Накануне стало известно, что актер «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Хропов скончался в Петербурге на 61-м году жизни.

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    10 января 2025, 21:08 • Новости дня
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    В США заявили о неготовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина и Россия не готовы к переговорам, заявили в действующей администрации США.

    На онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что в настоящее время нет ожиданий, что стороны готовы к диалогу, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, если соглашения будут такими, чтобы их невозможно было нарушить. Лавров отметил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года обозначил принципиальную позицию Москвы по урегулированию конфликта.

    «Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам», – подчеркнул Лавров, добавив, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые устраняют первопричины конфликта и предусматривают механизм невозможности их нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности Швейцарии выступить посредником в урегулировании конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    12 января 2025, 23:16 • Новости дня
    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах

    Ракетный удар в направлении Сум уничтожил 12 военных ВСУ, включая двух высших офицеров

    Tекст: Максим Попов

    В результате удара в направлении города Сумы на Украине уничтожены 12 военных ВСУ, среди которых два высших офицера, около десяти человек получили ранения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в направлении города Сумы на Украине был нанесен удар, в результате которого, по предварительным данным, уничтожены 12 военных Вооруженных сил Украины. Среди погибших числятся как минимум два высших офицера, передает РИА «Новости».

    Лебедев подчеркнул, что информация была получена от его коллег и пока носит предварительный характер.

    До этого Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Полтавской области. Ранее отмечалось, что в результате удара ВС России по городу Смела в Черкасской области были зафиксированы взрывы в направлении радиоприборного завода.

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    10 января 2025, 15:35 • Новости дня
    Зафиксирован новый выброс мазута из танкера «Волганефть-239» возле Тамани

    Зафиксирован выброс мазута с кормы танкера «Волганефть-239» возле Тамани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мониторинговые группы зафиксировали выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239», вынесенной на мель в районе Тамани на Кубани.

    С кормовой части судна «Волганефть-239», которую выбросило на мель в районе Тамани, зафиксирован выброс нефтепродуктов, сообщил оперштаб Краснодарского края, передает ТАСС.

    Сотрудники Морспасслужбы оперативно приступили к локализации выброса, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефти. Оперативный штаб Краснодарского края оказывает содействие в этой операции, перемещая силы и средства в район происшествия. Ведутся работы по минимизации экологического ущерба.

    Ранее МЧС подготовило установку для откачки мазута с танкеров в Черном море. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал ускорить работы по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море и выразил благодарность волонтерам, активно участвующим в ликвидации последствий.

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    10 января 2025, 21:43 • Новости дня
    Минтранс обязал авиакомпании бесплатно размещать детей рядом с родителями

    Минтранс обязал авиакомпании бесплатно рассаживать детей рядом с родителями

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 20 января российские авиакомпании обязаны предоставлять детям до 12 лет соседние места с сопровождающими без дополнительной платы, следует из приказа Минтранса.

    Согласно опубликованному на портале правовой информации приказу Минтранса, российские авиакомпании с 20 января обязаны размещать детей до 12 лет на соседние места с сопровождающими лицами без взимания дополнительной платы, передает ТАСС.

    Этот приказ вступает в силу через 10 дней после его официальной публикации. Отмечается, что сейчас ряд авиакомпаний берут плату за выбор мест в салоне.

    В декабре президент России Владимир Путин поручил правительству найти решение проблемы дорогих авиаперелетов для многодетных семей до 14 января.

    Ранее министр транспорта России Роман Старовойт ранее сообщил, что с 10 января 2025 года все российские авиакомпании начнут предоставлять 50-процентные скидки на перелеты для детей до 12 лет по России.

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    11 января 2025, 10:38 • Новости дня
    При атаке БПЛА на многоэтажки в Тамбовской области пострадали семь человек
    При атаке БПЛА на многоэтажки в Тамбовской области пострадали семь человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки беспилотника на многоэтажные дома в Тамбовской области пострадали семь человек, трое из которых получили порезы от осколков окон, сообщил врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате атаки беспилотника пострадали семь человек. Трое из них получили порезы от осколков разбитых окон, еще четверо пожаловались на повышенное давление.

    Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

    Эвакуация жителей не проводилась, однако был готов пункт временного размещения для жителей пострадавших квартир. Первышов поручил провести поквартирный обход, чтобы уточнить, кому еще может понадобиться помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Котовске в два многоквартирных дома врезались беспилотники, есть пострадавшие. Ранее стало известно об атаках беспилотников на АнапуБелгородскуюВоронежскую и Тамбовскую области.

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    11 января 2025, 22:06 • Новости дня
    Подразделение ВСУ сдалось в плен на кураховском направлении

    Подразделение ВСУ сложило оружие после наступления 110-й гвардейской бригады ВС России в районе Курахово

    Tекст: Максим Попов

    На кураховском направлении шестнадцать военных ВСУ решили сдаться, чтобы сохранить свои жизни, после атаки российской гвардейской бригады и агитации с использованием БПЛА.

    Как сообщили в Минобороны, шестнадцать солдат ВСУ решили сложить оружие на кураховском направлении, передает РИА «Новости». Сообщается, что это произошло после наступления 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС России и сброса с беспилотника листовок, призывающих к сдаче в плен. Брошенные своим командованием, они установили связь с российскими войсками и сдались.

    Один из пленных, Максим Корейко, рассказал о ситуации: «Они (командование ВСУ) тупо кинули нас на убой, зная, что мы не профессионалы. Я человек с завода, и они знали, что я погибну. Это как на мясо послали». Корейко служил в 157-й бригаде ВСУ, был мобилизован 3 сентября и 21 декабря отправлен на кураховское направление.

    По его словам, 6 января начались бои: «Мы поняли, что не справимся, мы не обучены. Нам сказали: 'держитесь', поддержки не дают». После предложения сдаться, поступившего через агитационный беспилотник, шестнадцать человек решили сложить оружие ради спасения жизней и возвращения к семьям.

    Попав в плен, военнослужащие ВСУ получили первую помощь и питание.

    До этого солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен под Курахово, обратились к сослуживцам с призывом сдаваться, чтобы сохранить свои жизни. Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, в том числе Курахово.

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    12 января 2025, 06:11 • Новости дня
    Повара московского ресторана арестовали за связи с террористами

    Московский повар обвиняется в поддержке террористической организации

    Tекст: Максим Попов

    Московский повар, являющийся иностранным гражданином, арестован по подозрению в связях с террористической организацией и пробудет в СИЗО до марта 2025 года.

    Работавший в ресторане на территории Москвы повар обвиняется в подготовке к участию в деятельности признанной в России террористической организации, передает РИА «Новости». Согласно судебным документам, решение о его аресте было принято из-за возможной угрозы скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью и угрожать свидетелям.

    Уголовное дело было возбуждено в апреле прошлого года, и срок предварительного следствия продлен до марта 2025 года. По данным следствия, на момент ареста обвиняемый трудился в одном из ресторанов московской национальной кухни. В документах указано, что обвиняемый и его адвокат не возражали против продления содержания под стражей.

    В деле приводятся две комплексные психолого-лингвистические экспертизы по публикациям в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России), которые содержат террористическую направленность. Суд учел доводы следствия и тот факт, что защита не предоставила документов, подтверждающих наличие постоянного легального дохода у обвиняемого.

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    10 января 2025, 20:50 • Новости дня
    Москва и Минск сохранили особый режим въезда для украинцев

    Соглашение России и Белоруссии сохранило порядок въезда украинцев через Шереметьево

    Tекст: Евгения Караваева

    Соглашение между Россией и Белоруссией о визах оставило в силе особый режим для граждан Украины, въезжающих через Шереметьево и Лудонку.

    Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз сохранило специальный порядок въезда на территорию РФ для граждан Украины, передает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

    Граждане Украины в соответствии с решением правительства могут въезжать в Россию через определенные пункты пропуска. «Особый порядок въезда на территорию Российской Федерации сохраняется в отношении граждан Украины. В соответствии с решением правительства они въезжают в Россию через пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево и автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Болгария сообщила, что не планирует ужесточать визовый режим для граждан России, а Еврокомиссия предложила временно отменить безвизовый режим для грузинских дипломатов и чиновников в ответ на «силовое подавление протестов» в Грузии.

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    10 января 2025, 22:47 • Новости дня
    Число погибших при обстреле ВСУ Светлодарска выросло до трех человек

    Число жертв обстрела Светлодарска ВСУ выросло до трех человек

    Tекст: Евгения Караваева

    Число погибших в результате ракетного обстрела города Светлодарска в Донецкой народной республике увеличилось до трех человек, сообщили в правительстве ДНР.

    Число жертв ракетного обстрела Светлодарска вооруженными силами Украины, увеличилось до трех, передает РИА «Новости».

    В результате первого нападения погибла женщина 1958 года рождения, во время повторной атаки жертвами стали еще две женщины, 1964 и 1948 годов рождения. Пострадали восемь человек, среди которых тяжело ранена девочка-подросток.

    ВСУ выпустили в общей сложности 18 ракет из реактивных систем залпового огня по Светлодарску в 7.20 и 14.10.

    Ранее Денис Пушилин сообщил, что при ракетном ударе ВСУ по Светлодарску погибли две женщины.



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    12 января 2025, 03:44 • Новости дня
    Навыки балета помогли штурмовику успешно выполнять боевые задачи на Украине

    Бывший артист Бураков применяет балетные навыки в боевых задачах

    Tекст: Максим Попов

    Штурмовик группы «Центр» Василий Бураков отметил, что навыки, приобретенные на занятиях балетом, такие как быстрая реакция и физическая подготовка, значительно помогают ему в выполнении боевых задач в зоне спецоперации на Украине.

    Штурмовик группировки «Центр» Василий Бураков рассказал в интервью РИА «Новости», как навыки, приобретенные на занятиях балетом, помогают ему в выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

    По его словам, умение быстро анализировать и выполнять действия, благодаря развитой нейронной сети мозга, стало значительным преимуществом в боевых условиях.

    Бураков отметил, что ежедневные четырехчасовые занятия с балетмейстером обеспечили ему хорошую физическую подготовку, включая проработку суставов и связок, а также хорошо развитое тело. Он подчеркнул, что балет помог ему развить внутренний потенциал и решительность, что также оказалось полезным в зоне спецоперации.

    «Задача в балете – это быстро анализировать, быстро выполнять те или иные действия, когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это очень сильно здесь помогает», – вспомнил о своем опыте на гражданке Бураков.

    Ранее Бураков работал артистом балета второй категории, а затем занялся обучением детей. Он отметил, что его педагогические навыки теперь помогают в работе с личным составом, позволяя выявлять моральные качества и готовить командное взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец ВС России десять дней притворялся мертвым для выхода из окружения в Курской области.

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    13 января 2025, 02:19 • Новости дня
    Глава департамента МИД назвал сумму ущерба ЕС от санкций против России

    Масленников: Санкции ЕС сократили экономический рост и экспорт в Россию на миллиарды евро

    Глава департамента МИД назвал сумму ущерба ЕС от санкций против России
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экономика ЕС понесла большие убытки из-за санкций против России, включая снижение ВВП и уменьшение экспорта на 51 млрд евро, заявил глава департамента европейских проблем Владислав Масленников.

    По словам Масленникова, сокращение динамики роста ВВП является одним из ключевых последствий санкционного давления, пишут «Известия». Дипломат подчеркнул, что в начале 2022 года Еврокомиссия прогнозировала рост экономики блока не менее чем на 4%, однако по итогам года он составил лишь 3,4%. В 2023 году этот показатель упал до 0,4%. Кроме того, ожидается, что по итогам прошлого года рост экономики ЕС составит около 0,9%, что свидетельствует о недополучении сотен миллиардов евро с 2022 года, сказал он.

    Также Масленников отметил, что помимо снижения ВВП, Евросоюз столкнулся с сокращением экспорта продукции в Россию. По данным Eurostat, объем поставок в Россию упал на 51 млрд евро. В первом полугодии 2024 года экспорт ЕС в РФ сократился почти на 5 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. «Сумма потерь ЕС от санкционного противостояния с Россией уже огромна и продолжает расти как снежный ком», – подытожил он.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции США против энергосектора России и Сербии могут вызвать рост цен на топливо в Европе. До этого представители российского посольства в Лондоне отметили, что британские санкции против компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» могут негативно отразиться на экономике и благосостоянии простых британцев.

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    10 января 2025, 14:19 • Новости дня
    Шмыгаль: Киев получил от ЕС 3 млрд евро от замороженных активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз перечислил Украине первый транш в 3 млрд евро в рамках программы ERA для поддержки бюджета страны, рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

    По его словам, данные средства поступили в рамках программы экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), передает ТАСС.

    Шмыгаль подчеркнул, что транш обеспечен доходами от замороженных активов России и уже поступил в государственный бюджет Украины. Это первая часть помощи, направленной ЕС по этой инициативе.

    Премьер-министр также отметил, что в целом программа ERA, разработанная странами G7, предусматривает предоставление Украине 50 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнесмен Илон Маск ранее высказал возмущение кредитом в 20 млрд долларов, который США планируют выделить Украине за счет доходов от замороженных российских активов. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что активы России когда-либо будут возвращены, так как ЕС может потратить их на восстановление Украины.

    Напомним, Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.

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    11 января 2025, 09:57 • Новости дня
    Суд взыскал с центра Украины в Москве 1 млн рублей

    Суд обязал Национальный культурный центр Украины выплатить 1 млн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Суд Москвы обязал Национальный культурный центр Украины выплатить около 1 млн рублей за неправомерное пользование земельным участком, принадлежащим властям столицы, установив неосновательное обогащение в размере 926 642,97 рубля.

    Судебное решение о взыскании около миллиона рублей с Национального культурного центра Украины в Москве вступило в законную силу, данная сумма признана судом как необоснованное обогащение центра, передает РИА «Новости».

    Центр был учрежден министерством культуры Украины и функционирует в столице России с 2003 года. Основной деятельностью организации указана работа профессиональных членских организаций, а дополнительной – аренда и управление недвижимостью. Здание, в котором расположен центр, находится в собственности Украины, однако земля принадлежит московским властям.

    Иск был подан департаментом городского имущества Москвы, который требовал взыскания средств за использование земельного участка не по назначению. Суд рассмотрел дело в упрощенном порядке и вынес решение в августе этого года.

    В решении упоминается, что с ответчика должны быть взысканы 926 642,97 рубля как необоснованное обогащение, а также проценты за пользование чужими деньгами в размере 65 961,81 рубля, начисляемые с марта следующего года до полного погашения долга.

    Напомним, в 2018 году власти Москвы заключили договор аренды земельного участка с Центром, где расположено здание, на срок до 25 сентября 2067 года.

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    10 января 2025, 14:33 • Новости дня
    Сын Боярского прокомментировал сообщения о госпитализации отца

    Сын Боярского опроверг слухи о госпитализации и заявил о плановом обследовании

    Сын Боярского прокомментировал сообщения о госпитализации отца
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Михаил Боярский проходит плановое медицинское обследование в Петербурге и намерен выступить на сцене в субботу, сообщил его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.

    Комментируя появившиеся в СМИ и Telegram-каналах сообщения о госпитализации Михаила Боярского в кардиологическое отделение одного из стационаров Петербурга, Боярский-младший сообщил, что с его отцом все в порядке, он проходит плановое КТ легких, передает ТАСС.

    В декабре президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму актеру Михаилу Боярскому по случаю его 75-летия, подчеркнув его вклад в театр, кино и эстраду, а также подписал указ о награждении Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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