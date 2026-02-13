Экипаж Crew-12 отправился в полет с фразой Гагарина «Поехали!»

Экипаж Crew Dragon произнес при старте фразу Гагарина «Поехали!»

Tекст: Дарья Григоренко

Первым в ходе проводимой пресс-центром НАСА трансляции по-русски произнес эту фразу космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, за ним с небольшим акцентом к нему присоединились остальные члены экипажа. Это произошло чуть более чем за семь минут до старта, после чего экипаж помахал руками и стал ждать запуска, передает РИА «Новости».

Crew-12 стала первой пилотируемой миссией НАСА и SpaceX, стартовавшей в пятницу, 13-го, что подтвердили в Космическом центре НАСА. Как рассказал один из представителей центра, ранее в этот день подобных запусков не было.

Ранее сообщалось, что во время полета экипажу предстоит провести важные научные исследования. Один из ключевых экспериментов посвящен тому, как бактерии, вызывающие пневмонию, могут вызывать длительные повреждения сердца, что поможет понять влияние инфекций на сердечно-сосудистую систему не только в космосе, но и на Земле. Еще одна задача команды – ультразвуковые исследования сосудов в условиях низкой гравитации для изучения физиологических изменений при длительных космических полетах.

Перед отправкой на стартовую площадку Crew-12 сыграли традиционную предстартовую карточную партию, где командир по ритуалу должен проиграть – считается, что это приносит удачу и защищает миссию от неудач. Запуск состоялся в 05:15 по времени Восточного побережья США (13:15 мск), а работа экипажа на МКС рассчитана примерно на восемь месяцев.

В состав Crew-12 вошли астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, представитель Европейского космического агентства француженка Софи Адено и российский космонавт Андрей Федяев. Для Федяева этот полет стал вторым на МКС – впервые он отправился на орбиту в 2023 году в составе Crew-6.

В Роскосмосе ранее сообщили, что системы корабля Crew Dragon миссии Crew-12, на борту которого находится российский космонавт Андрей Федяев, функционируют нормально.

В пятницу с мыса Канаверал во Флориде в космос запустили космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым.

Напомним, в НАСА перед запуском миссии показали видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей Федяев описывает свои ощущения перед полетом.