    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии
    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи
    Индия согласовала покупку 114 французских истребителей
    Европа начала планировать собственные силы ядерного сдерживания
    Шойгу назвал угрозой перспективу создания американских малых реакторов в Армении
    Кремль анонсировал новый раунд переговоров по Украине
    Япония задержала китайское рыболовное судно
    Politico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами
    Внешний долг России впервые за 20 лет превысил 61 млрд долларов
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    7 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    13 комментариев
    13 февраля 2026, 13:44 • Новости дня

    К МКС вылетел Crew Dragon с космонавтом из России Федяевым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С мыса Канаверал во Флориде в космос запустили космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым.

    В состав экипажа также входят американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено, передает РИА «Новости».

    Ранее в НАСА перед запуском миссии показали видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей Федяев описывает свои ощущения перед полетом.

    Запуск переносили из-за плохой погоды.

    13 февраля 2026, 11:51 • Новости дня
    Шойгу назвал угрозой перспективу создания американских малых реакторов в Армении
    Шойгу назвал угрозой перспективу создания американских малых реакторов в Армении
    @ Kenneth Martin/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Россия вынуждена учитывать новые угрозы ядерной безопасности из-за возможного строительства американских малых реакторов на территории Армении, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, Россия будет вынуждена учитывать новые риски, связанные с ядерной безопасностью, если Армения начнет строительство малых реакторов по американской технологии, передает РИА «Новости».

    Шойгу заявил, что регион отличается высокой сейсмоопасностью, а советские инженеры при строительстве Армянской АЭС применили уникальные решения, позволившие станции пережить разрушительное землетрясение 1988 года.

    Шойгу подчеркнул, что России придется учитывать, что рядом будут проводиться «американские эксперименты в сфере атомных технологий».

    Секретарь Совбеза считает, что ситуацию можно рассматривать как угрозу. Он напомнил, что аналогичная ситуация произошла на японской АЭС «Фукусима-1», где землетрясение разрушило американские реакторы, что привело к масштабному радиоактивному загрязнению окружающей среды.

    Кроме того, Шойгу заявил, что США не обладают технологиями переработки отработанного ядерного топлива. Если в Армении появятся малые реакторы по американским технологиям, отработанное топливо будет храниться непосредственно на территории страны, что также создает долгосрочные риски.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами.

    Комментарии (20)
    13 февраля 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении

    Эксперт Уваров: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении

    Эксперт: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении
    @ VAHRAM BAGHDASARYAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Применение в Армении американских малых модульных реакторов выглядит сомнительным – в США эта технология недостаточно опробована и практически находится на уровне стартапов. Решение Еревана продиктовано политическими соображениями, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-атомщик Александр Уваров. Ранее Вашингтон и Ереван подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики.

    «На Армянской АЭС, построенной в 70-е годы недалеко от города Мецамор, сейчас работает один энергоблок мощностью 407,5 МВт. Установка реакторов большей мощности приведет к перекосу в энергетическом балансе страны и вынудит перестраивать всю систему. В противном случае она будет нестабильной», – пояснил Александр Уваров, директор АНО «Атоминфо-центр».

    «В последние десятилетия разработчики стараются увеличивать мощность реакторов, так как от нее зависит себестоимость кВт·ч. Но этот вариант Армении не подходит. Поэтому Вашингтон предложил Еревану использовать малые модульные реакторы (ММР)», – продолжил собеседник.

    «Проблема в том, что в США эта технология находится практически на уровне стартапов или лицензированных проектов. Физического применения американскими специалистами ММР еще не было. Исходя из этого, выбор Пашиняна мне не кажется обоснованным. Атомная энергетика – не та сфера, где нужно экспериментировать на себе», – подчеркнул эксперт.

    «Замечу, что у Росатома есть апробированный на ледоколах водо-водяной ядерный реактор «Ритм-200». Российские инженеры имеют все компетенции для установки этих ММР на земле. Похожие проекты есть и у Китая. Одобренный МАГАТЭ «Линлун-1» планируется к строительству на острове Хайнань. Но Армения сделала выбор в пользу американской непроработанной альтернативы», – указал он.

    «Я вижу в решении Пашиняна преимущественно политическую мотивацию – сблизиться с США через соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Это при том, что российские специалисты по просьбе Еревана сейчас готовят второй энергоблок Армянской АЭС к продлению срока эксплуатации до 2036 года», – напомнил аналитик.

    «Стоит отметить, что американские специалисты могут запитать армянскую АЭС ядерным топливом, произведенным в США. Похожие технологии уже были опробованы на Ровенской АЭС. Но это займет не менее трех лет – от проб до полноценного запуска реактора. К тому же в этом случае Росатом, скорее всего, снимет станцию в Мецаморе со своей гарантии», – заметил он.

    «Впрочем, не думаю, что с экономической точки зрения для Москвы окажется болезненной попытка США вытеснить Россию с армянского энергетического рынка. Любой более-менее крупный российский город потребляет больше энергии, чем вся Армения. К тому же Росатом ведет множество масштабных проектов в Турции, Индии, Венгрии, Бангладеш, Китае», – подчеркнул спикер.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер Армении Никол Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Вашингтон пообещал Еревану потенциальные инвестиции в размере около девяти млрд долларов, чтобы снизить энергетическую зависимость от России, сообщает Bloomberg.

    Соглашение устанавливает правовую основу для экспорта в Армению ядерных технологий, топлива и услуг американскими компаниями. В частности, оно открывает фирмам из США возможность побороться за контракты на установку ММР.

    В этой связи Пашинян заявил, что соглашение откроет «новую главу» в американо-армянских энергетических связях и поможет диверсифицировать энергетический баланс Армении за счет внедрения «безопасных и инновационных» технологий.

    В свою очередь Сергей Шойгу, секретарь Совбеза России, заявил, что Москва будет вынуждена учитывать новые риски в сфере ядерной безопасности, если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении перейдет в практическую фазу, сообщает РИА «Новости».

    «Армения, как известно, сейсмоопасный регион. Уникальное технологическое решение по фундаменту, которое было применено советскими инженерами при строительстве Армянской АЭС, позволило ей успешно пережить страшное землетрясение 1988 года, один энергоблок работает до сих пор», – напомнил спикер.

    По его словам, России, по сути, надо будет исходить из того, что «рядом, под боком, в сейсмоопасной зоне будут осуществляться американские эксперименты в сфере атомных технологий». «Поэтому – да, это следует рассматривать как угрозу. Не хотелось бы проводить параллели, но напомню, что на японской АЭС «Фукусима-1» в результате землетрясения были разрушены именно американские реакторы», – напомнил Шойгу.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами. А политолог Станислав Ткаченко пояснял газете ВЗГЛЯД, что подписание Вашингтоном и Ереваном хартии о стратегическом партнерстве показали суверенную неполноценность Армении.

    Комментарии (11)
    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 12:53 • Новости дня
    Кремль анонсировал новый раунд переговоров по Украине

    Песков: Новый раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе

    Кремль анонсировал новый раунд переговоров по Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Следующий этап диалога между Россией, США и Украиной намечен на следующую неделю, детали по месту и времени пока уточняются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной запланирован на следующую неделю, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что стороны достигли соответствующей договоренности.

    «По месту и точным датам мы вас сориентируем. Но действительно, это будет следующая неделя», – заявил Песков.

    Он добавил, что детали о месте и времени переговоров будут объявлены дополнительно. Ожидается, что встреча станет продолжением ранее начатого диалога между государствами по актуальным вопросам.

    Ранее Дмитрий Песков назвал переговоры в Абу-Даби сложной и конструктивной работой.

    В Абу-Даби ранее прошли закрытые для СМИ переговоры по ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Politico: США потребовали от Европы увеличить расходы на НАТО 3.0
    Politico: США потребовали от Европы увеличить расходы на НАТО 3.0
    @ IMAGO/Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за собственную безопасность в рамках новой концепции развития Североатлантического альянса, сообщают СМИ.

    Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби выступил в Брюсселе с речью о необходимости трансформации блока, пишет Politico.

    Он отметил, что Вашингтон смещает фокус на защиту собственных интересов и сдерживание в западной части Тихого океана. Это потребует от Европы сокращения зависимости от США.

    «Переломный момент наступил, и мы должны гордиться этим и быть уверенными в этом», – заявил Колби министрам обороны альянса на закрытой встрече.

    Предложенная концепция «НАТО 3.0» подразумевает, что европейские страны увеличат расходы на собственную оборону, а деятельность организации сосредоточится на защите территории стран-участниц. При этом Вашингтон сохранит за собой обязательства по ядерному сдерживанию, но в более ограниченном формате.

    Генсек альянса Марк Рютте поддержал позицию американской стороны, назвав выступление отличным. Европейские дипломаты также восприняли речь с облегчением, отметив ее спокойный тон по сравнению с предыдущей критикой со стороны представителей США.

    Ранее исследование показало, что большая часть жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником по НАТО.

    До этого Трамп говорил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    Комментарии (3)
    13 февраля 2026, 07:51 • Новости дня
    Economist: США планируют отправлять на Кубу топливо

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон намеревается передать Гаване небольшие партии газа и дизеля для поддержки населения вопреки действующей нефтяной блокаде, пишет журнал Economist.

    Американская сторона рассматривает вариант снабжения Гаваны горючим для гуманитарных нужд, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Предполагается выделение скромных объемов газа для приготовления пищи и дизельного топлива, необходимого для работы водопроводной инфраструктуры.

    Ранее в России сообщили о планах направить на Кубу нефть для поддержки стратегического союзника.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 08:56 • Новости дня
    Политолог Силаев: Сценарий американских ЧВК на «маршруте Трампа» не исключен

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армянский премьер Никол Пашинян пока не готов пригласить американских наемников для охраны транспортного коридора «маршрут Трампа», но такую возможность нельзя исключать, заявил глава Лаборатории интеллектуального анализа данных МГИМО Николай Силаев.

    «Я не думаю, что речь пойдет о полноценной частной военной компании – это слишком рискованный шаг для Никола Пашиняна», – сказал политолог в беседе с «Лентой.ру».

    При этом аналитик призвал полностью не исключать подобный сценарий в будущем. Проект так называемого «Маршрута Трампа» подразумевает исключение России из транспортных цепочек в Закавказье.

    Коридор должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванью через армянскую территорию.

    Также эксперт прокомментировал итоги визита в Ереван вице-президента США Джей Ди Вэнса. Особый интерес представляют возможные поставки процессоров NVIDIA Blackwell для дата-центров, однако развитие этой отрасли в стране сталкивается с ограничениями.

    Ранее Пашинян заявлял, что Армению не смогут втянуть в действия против России, нанесения ущерба российским интересам нет в повестке Еревана.

    До этого Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби рассмотрели детали запуска проекта «Маршрут Трампа».

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 09:59 • Новости дня
    Ученые зафиксировали почти полную остановку вспышечной активности Солнца

    В лаборатории ИКИ РАН сообщили о резком снижении вспышечной активности на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Солнечные вспышки сейчас практически прекратились, а две оставшиеся активные области на поверхности светила формируют необычный «смайлик» диаметром около 1,5 млн километров? отметили ученые.

    Вспышечная активность на Солнце резко снижается и может вскоре достичь нуля, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным специалистов, 13 февраля космическая погода остается спокойной: за минувшие сутки геомагнитная обстановка характеризовалась только короткими слабыми возмущениями, а вспышечная активность была низкой.

    В лаборатории отмечают, что геомагнитная обстановка сохраняет минимальные и незначимые возмущения, что позволяет считать ситуацию практически полностью спокойной. «Собственно, это последнее, что мешает закрасить абсолютно все показатели в зелёный цвет», – подчеркивают ученые.

    Причиной резкого спада активности стал уход за солнечный горизонт области 4366, после чего на светиле остались две активные зоны, вместе напоминающие огромный смайлик диаметром 1,5 млн километров. Однако даже в этих областях не фиксируется ни одной вспышки – за последние 12 часов не было зафиксировано ни одного события.

    Ученые считают главной интригой ближайших дней, опустится ли индекс солнечной активности до абсолютного нуля или все же произойдет небольшое оживление. В последний раз нулевая активность наблюдалась в апреле 2024 года, однако уже в мае того же года произошел один из сильнейших всплесков, вызвавший редкую магнитную бурю высшего уровня на Земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые предупредили о воздействии корональной дыры на Землю в ближайшие дни.

    Ранее ученые заявили о скором снижении солнечной активности до минимума.

    В январе на Земле зафиксировали рекордное число магнитных бурь.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    В пресс-центре НАСА показали видео о Федяеве на русском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В пресс-центре НАСА перед запуском миссии Crew-12 к Международной космической станции показали видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей Федяев описывает свои ощущения перед полетом.

    В пресс-центре НАСА перед стартом миссии Crew-12 к Международной космической станции было показано видео на русском языке, передает РИА «Новости».

    В нем российский космонавт Андрей Федяев рассказал о своих эмоциях и опыте перед полетом. «Меня зовут Андрей Федяев, я специалист полета Crew-12 на Международную космическую станцию. Это колоссальный объект. Я знаю, что это самый дорогой объект, который человечество за всю свою историю построило именно совместно. То есть это огромнейший международный проект, который работает уже больше 25 лет... Естественно, это волнительно», – сказал Федяев на русском языке.

    Он также отметил слаженность экипажа, в который входят астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представитель Европейского космического агентства Софи Адено. Видео сопровождалось английскими субтитрами для иностранных зрителей.

    Для Федяева этот полет станет вторым в карьере. Впервые он отправился на МКС в 2023 году в составе Crew-6. Ожидается, что запуск ракеты Falcon-9 с кораблем SpaceX Dragon с мыса Канаверал состоится около 13.15 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАСА перенесла запуск миссии Crew-12 из-за плохих погодных условий.

    Космонавт Андрей Федяев перед полетом на Международную космическую станцию приготовил для коллег борщ.

    Роскосмос заявил о полной готовности Федяева к полету на корабле Crew Dragon.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 13:12 • Новости дня
    Песков сообщил о желании американских компаний вернуться в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские компании заинтересованы в возвращении на российский рынок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Разумеется, есть американские компании, которые хотят вернуться на российский рынок», – сказал он, отвечая на вопрос о дальнейшем развитии экономического сотрудничества между Россией и США, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков сообщил, что западные бренды вернутся в Россию по мере ослабления политизированного давления со стороны руководства их стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные бренды не смогут вернуться в Россию на прежних условиях. МИД заявил о возможности возврата западных компаний без льгот перед российскими.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 13:01 • Новости дня
    Кремль спросили об участии России в «Совете мира»

    Песков заявил о продолжающейся проработке вопроса участия России в «Совете мира»

    Tекст: Вера Басилая

    Решение об участии России в «Совете мира» еще не принято, а соответствующая тема находится на рассмотрении внешнеполитического ведомства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, позиция России по вопросу участия в «Совете мира» пока остается неопределенной, в данный момент вопрос продолжает изучаться в Министерстве иностранных дел, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что работа по этому вопросу ведется совместно с партнерами и союзниками России.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает свою позицию по отношению к «Совету мира».

    Президент России Владимир Путин не примет участие в заседании, которое запланировано президентом США Дональдом Трампом на 19 февраля для обсуждения конфликта в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 13:27 • Новости дня
    Песков: Россия не отказывалась от использования доллара

    Песков: Россия не отказывалась от доллара, это США ограничили его использование

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не отказывалась от доллара, но из-за ограничений США многие страны предпочитают использовать альтернативные и национальные валюты для расчетов, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что Россия никогда не отказывалась от использования доллара. По его словам, именно США как страна-эмитент ограничили целый ряд государств в возможности использовать доллар для международных транзакций, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие ограничения вынудили многие страны переходить на альтернативные способы расчетов и использовать другие валюты. Если в будущем США откажутся от подобной политики, доллару придется конкурировать с национальными валютами, которые всё активнее применяются в международных расчетах, пишет РИА «Новости».

    Песков добавил, что при возвращении к более свободному использованию американской валюты многое будет зависеть от ее привлекательности для международных расчетов. По его мнению, если доллар вновь станет выгоден, многие участники глобального рынка могут вернуться к его использованию наравне с другими валютами.

    Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что злоупотребление положением доллара продолжается в невиданных масштабах, и США этого не стесняются.

    Ранее Лавров также заявил, что власти США при Джо Байдене превратили доллар в инструмент давления и политического шантажа.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    Кремль назвал дату и место новых переговоров по Украине

    Переговоры России, США и Украины по Украине назначены на 17–18 февраля

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве 17–18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, переговоры состоятся 17–18 февраля в трехстороннем формате с участием России, США и Украины, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными, подчеркнув, что работа будет продолжена. Российская и американская стороны возобновили военный диалог, который ранее был прерван. Двухдневные консультации по урегулированию ситуации на Украине завершились 5 февраля, после чего участники начали покидать место встреч.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 13:52 • Новости дня
    В НАСА признали критическую роль Роскосмоса для безопасности МКС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доставка совместных российско-американских экипажей на Международную космическую станцию гарантирует наиболее защищенный режим эксплуатации МКС, заявил официальный представитель НАСА Джош Финч.

    Отправка объединенных экипажей НАСА и Роскосмоса позволяет поддерживать надежность работы орбитального комплекса на предельном уровне, сказал Финч, передает РИА «Новости».

    Напомним, в космос стартовал космический корабль Crew Dragon с космонавтом из России Андреем Федяевым.

    До этого запуск переносился из-за неподходящих погодных условий.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 14:17 • Новости дня
    Корабль Crew Dragon миссии Crew-12 вышел на целевую орбиту

    Tекст: Дарья Григоренко

    Системы корабля Crew Dragon миссии Crew-12, на борту которого находится российский космонавт Андрей Федяев, функционируют нормально, сообщили в Роскосмосе.

    Аппарат успешно вышел на целевую орбиту и продолжает движение к Международной космической станции, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    «Мы на целевой орбите. Все системы работают штатно. С этой высоты наша Земля выглядит невероятно хрупкой и целостной. Здесь не видно границ, только тонкая голубая линия атмосферы, которая защищает все живое», – процитировали Федяева в Роскосмосе.

    Космонавт подчеркнул, что каждый виток вокруг Земли доказывает возможность объединения наций через науку. По его словам, экипаж Crew Dragon работает для всего человечества и продолжит исследование космоса ради общих целей.

    В пятницу с мыса Канаверал во Флориде в космос запустили космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым.

    Ранее в НАСА перед запуском миссии показали видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей Федяев описывает свои ощущения перед полетом.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Космонавт Юрчихин попал в базу «Миротворца»

    Сайт «Миротворец» внес космонавта Юрчихина в базу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Персональные данные летчика-космонавта и Героя России Федора Юрчихина появились в базе «Миротворца» после его визита в Запорожскую область.

    Скандально известный украинский сайт «Миротворец» опубликовал персональные данные Героя России, летчика-космонавта Федора Юрчихина. Его имя появилось в базе ресурса в пятницу, передает РИА «Новости».

    Администраторы сайта обвиняют Юрчихина в поддержке России, «пропаганде войны», а также в посягательстве на суверенитет Украины и нарушении ее государственных границ. Причиной внесения космонавта в базу стала его встреча со школьниками в Мелитополе Запорожской области и участие в открытии бюста Юрия Гагарина.

    Сайт «Миротворец» широко известен публикацией персональных данных журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, которых администрация ресурса называет «изменниками родины». Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее называла действия сайта «прямым призывом к расправе над журналистами». В базу «Миротворца» включены также сведения о ряде российских деятелей культуры и иностранных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, база украинского сайта «Миротворец» пополнилась более чем 50 несовершеннолетними только за декабрь прошлого года.

    Позже глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что владельцы сайта должны предстать перед судом на международном уровне.

    Юрчихин на выставке «Россия» ранее назвал основные достижения страны в сфере экологии.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации