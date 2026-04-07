В Литве начали эксгумацию останков советских солдат в Шяуляй

LRT: В Шяуляй эксгумировали останки 26 советских солдат

Tекст: Вера Басилая

По данным LRT, работы по эксгумации советских солдат в литовском городе Шяуляй стартовали у собора Святых Петра и Павла, передает RT. Как рассказал глава эксгумационной группы Рокас Краняускас, сегодня были подняты останки 26 человек.

По его словам, специалисты рассчитывают завершить работы уже на следующей неделе, если удастся сохранить интенсивный темп.

После завершения эксгумации останки планируется перезахоронить у кладбища в деревне Гинукай, на месте прежнего захоронения советских солдат.

В европейских странах были зафиксированы десятки случаев осквернения памятников павшим воинам, чаще всего в Польше и Литве.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело об осквернении захоронений воинов в Эстонии.