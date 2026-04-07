    Дефицит времени заставляет Трампа рискнуть в Иране
    Определены критерии оценки по поведению для школьников
    Вэнс: США знают о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы
    Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ»
    Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу
    Иран освободил французских шпионов после отзыва Францией иска из суда ООН
    Путин поручил оказать поддержку пострадавшим от наводнения жителям Дагестана
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума
    Здание этапной тюрьмы декабристов в Удмуртии выставили на торги за 1 рубль
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    7 апреля 2026, 21:01 • Новости дня

    В Литве начали эксгумацию останков советских солдат в Шяуляй

    LRT: В Шяуляй эксгумировали останки 26 советских солдат

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Шяуляй начались работы по эксгумации захоронений времен Великой Отечественной войны, уже выкопаны останки 26 советских бойцов, сообщает LRT.

    По данным LRT, работы по эксгумации советских солдат в литовском городе Шяуляй стартовали у собора Святых Петра и Павла, передает RT. Как рассказал глава эксгумационной группы Рокас Краняускас, сегодня были подняты останки 26 человек.

    По его словам, специалисты рассчитывают завершить работы уже на следующей неделе, если удастся сохранить интенсивный темп.

    После завершения эксгумации останки планируется перезахоронить у кладбища в деревне Гинукай, на месте прежнего захоронения советских солдат.

    В европейских странах были зафиксированы десятки случаев осквернения памятников павшим воинам, чаще всего в Польше и Литве.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело об осквернении захоронений воинов в Эстонии.

    7 апреля 2026, 10:39 • Новости дня
    Politico: Внешнюю политику ЕС поразил системный паралич
    @ Content Curation/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В условиях обострения конфликтов на Ближнем Востоке и продолжающейся спецоперации на Украине Евросоюз сталкивается с растущими трудностями в принятии единой внешней политики из-за права вето, что вызвало призывы к коренным реформам дипломатической системы.

    Европейский Союз сталкивается с серьезными трудностями в проведении единой внешней политики, включая неспособность принять важные решения по финансированию Украины, санкциям против радикальных поселенцев на Западном берегу и мерам в отношении России, сообщает Politico.

    Девять дипломатов, чиновников, парламентариев и экспертов ЕС отмечают, что нынешняя система заблокирована, а внутренние разногласия мешают оперативным действиям на фоне нарастающих международных кризисов.

    Главным источником проблем считается принцип единогласия, позволяющий любой стране-члену блокировать внешнеполитические инициативы. Германия и Швеция активно предлагают отказаться от национальных вето и перейти к квалифицированному большинству при принятии решений в этой сфере. «Мы должны отменить принцип единогласия в политике безопасности и внешней политике ЕС до конца текущего законодательного периода, чтобы быть способными действовать на международной арене и стать по-настоящему взрослыми», – заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.

    Тем временем страны, опасающиеся потери самостоятельности – в их числе Франция, Бельгия и ряд малых членов ЕС, – настаивают на сохранении права вето, считая его залогом национальных интересов. Например, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предостерег от немедленного запуска дебатов по отмене единогласия, полагая, что это лишь усугубит проблемы.

    В числе структурных реформ обсуждается идея создания поста министра иностранных дел ЕС, интеграция Европейской службы внешних действий в состав Еврокомиссии и создание Совета безопасности ЕС с участием партнеров вроде Британии, Норвегии и Исландии. Однако часть экспертов и дипломатов убеждена, что главная трудность – не в организационных вопросах, а в политической воле и механизме принятия решений, основанном на принципе единогласия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил о росте угроз для Евросоюза на фоне обострения конфликта в Иране.

    Евросоюз считает, что эскалация конфликта с Ираном не приведет к миру, призывает к переговорам.

    7 апреля 2026, 13:54 • Новости дня
    Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»
    @ Sven Kaestner/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти до сих пор не выдали разрешение на проверку нефтепровода «Дружба» европейской экспертной группой, приехавшей в страну еще в марте, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    Украина до сих пор не дала разрешения экспертам Европейского союза на осмотр нефтепровода «Дружба», сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    Она уточнила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта направили письмо Владимиру Зеленскому. В письме говорилось, что небольшая группа экспертов готова к осмотру нефтепровода и уже находится на Украине.

    По словам Итконен, ответа на это обращение пока не поступило, и она пообещала предоставить информацию после его получения. Представитель Еврокомиссии также отметила, что не может сообщить подробности о маршруте и местонахождении европейской миссии на территории Украины.

    Ранее Киев отказывал Будапешту в инспекции нефтепровода «Дружба», назвав предложенные Венгрией даты визита неприемлемыми.

    Отказ Киева допустить представителей ЕС к инспекции нефтепровода «Дружба» вызывал тревогу и разочарование у европейских дипломатов.

    В Евросоюзе решение Украины приостановить проверку нефтепровода «Дружба» назвали неразумным шагом и загадочной попыткой воспрепятствовать работе инспекционной миссии ЕС.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что по спутниковым снимкам не обнаружено повреждений системы «Дружба» в районе города Броды Львовской области.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    6 апреля 2026, 21:12 • Новости дня
    В ЕС обсудили запрет на использование кондиционеров из-за энергокризиса
    В ЕС обсудили запрет на использование кондиционеров из-за энергокризиса
    @ Karl F. Schofmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия обсуждает возможность введения ограничений на кондиционеры и отопление из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

    Европейский союз рассматривает возможность введения чрезвычайных мер для предотвращения энергетического кризиса на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на испанскую газету Pais.  Еврокомиссия опасается роста цен и перебоев с поставками топлива из-за ситуации вокруг Ирана и анализирует варианты ограничения энергопотребления.

    В числе обсуждаемых мер – возвращение инструментов, использовавшихся после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Речь идет о стимулировании удаленной работы, введении ограничений на отопление и кондиционирование помещений, а также нормировании использования топлива и сокращении авиаперевозок. По словам представителей Еврокомиссии, особое беспокойство вызывает возможное закрытие Ормузского пролива, через который проходит примерно 20% мировых поставок нефти и газа.

    С начала нынешнего кризиса стоимость газа в Европе увеличилась на 70%, нефти – на 60%, а дополнительные расходы ЕС на импорт топлива выросли на 14 млрд евро. В то же время в Еврокомиссии подчеркивают, что прямой угрозы перебоев с поставками пока нет, но признают высокую степень неопределенности и уязвимость энергетической системы Европы.

    Ситуация усугубляется остановкой судоходства через Ормузский пролив после ударов США и Израиля по объектам в Иране, а также ответных действий Ирана против этих стран. Эскалация конфликта уже отражается на потребителях в большинстве европейских стран из-за роста цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупредили, что перекрытие Ормузского пролива может привести к стагфляции в Европе. Аналитики отметили, что массовое перенаправление энергоресурсов в страны Азии приведет к росту цен на энергоносители.

    Евросоюз оказался под угрозой экономического кризиса из-за дефицита энергоресурсов.

    6 апреля 2026, 22:45 • Новости дня
    Фицо подтвердил планы посетить празднование Дня Победы в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы.

    Фицо сообщил, что сначала примет участие в торжественных мероприятиях на мемориале Славин в Братиславе, затем отправится в Германию, чтобы посетить концентрационный лагерь Дахау, а после этого прибудет в Москву на 9 мая. В июне он также планирует поехать в Нормандию, чтобы отметить важность открытия Второго фронта, передает РИА «Новости».

    «Все это является хорошими возможностями для развития идеи о том, как усилить защиту мира в эти тяжелые военные времена», – заявил Фицо в своем обращении.

    В мае 2025 года премьер Словакии уже принимал участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. Посол России в Словакии Сергей Андреев ранее заявил, что Москва готова принять Фицо на мероприятия девятого мая.

    Российская сторона подтвердила готовность принять премьера Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что президент Владимир Путин 9 мая проведет международные контакты с зарубежными государственными деятелями, которые прибудут в Москву.

    7 апреля 2026, 09:34 • Новости дня
    Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы

    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил руководство Украины в действиях, подрывающих стабильность энергетики Европы и лишающих страны Центральной Европы топлива.

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выступил с критикой в адрес политического руководства Украины, заявив о его систематическом влиянии на ухудшение энергетической безопасности Европы. В своем видеообращении он подчеркнул, что Киев причастен к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и блокировке поставок нефти для Центральной Европы, что негативно сказывается на безопасности всего региона, передают «Вести».

    Фицо отметил, что Словакия и Венгрия оказались фактически отрезаны от привычных маршрутов поставок топлива из-за политики украинских властей. Он также обвинил Киев в атаках на объекты нефтегазовой инфраструктуры.

    По словам премьер-министра, Братислава и Будапешт регулярно информируют Еврокомиссию о враждебных действиях Владимира Зеленского против интересов стран ЕС и о том, что Киев игнорирует призывы Брюсселя прекратить удары по энергетическим объектам.

    «Зеленский подцепил на крючок весь ЕС», – заявил Фицо.

    Политик подчеркнул, что несмотря на критику Словакии за закупки российских энергетических ресурсов, Западная Европа в марте 2026 года нарастила импорт сжиженного природного газа из России по сравнению с прошлым годом.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за политики в сфере энергобезопасности.

    Он обвинил Еврокомиссию в игнорировании последствий отказа от импорта российского энергосырья для Словакии и Венгрии и в предпочтении интересов Украины.

    5 апреля 2026, 13:44 • Новости дня
    Песков заявил о необходимости выбора Армении между ЕАЭС и ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армении придется сделать выбор между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя планы Еревана по укреплению сотрудничества с Евросоюзом, в беседе с журналистом «Вестей» отметил, что интеграционные системы ЕАЭС и ЕС несовместимы: «Мы говорим, что на определенной стадии, если вы пойдете дальше с Евросоюзом, то наши две системы не сочетаются. Это разные операционные системы. И вам в какой-то момент надо будет выбирать», – заявил он, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Кремля, членство Армении в ЕАЭС дает стране ощутимые преимущества. Он подчеркнул, что участие в организации позволяет Армении развиваться быстрее, чем средние показатели по СНГ и, тем более, быстрее, чем в России. Песков отметил, что интеграция с ЕАЭС приносит Армении немалые экономические выгоды.

    Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян предупредил, что страна покинет ОДКБ и ЕАЭС, если Россия повысит стоимость поставляемого в республику газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о готовности содействовать переговорам между Ереваном и Баку.

    Президент России Владимир Путин объяснил невозможность вмешательства ОДКБ в ситуацию в Карабахе.

    7 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Президент Польши потребовал немедленно обжаловать сделку ЕС с МЕРКОСУР

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Польши Кароль Навроцкий призвал премьер-министра страны Дональда Туска срочно обратиться в суд ЕС против временного применения соглашения между Евросоюзом и МЕРКОСУР, чтобы защитить польское сельское хозяйство.

    Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от премьер-министра Дональда Туска немедленно подать жалобу на временное применение торгового соглашения между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР, передает РИА «Новости».

    По словам Навроцкого, реализация соглашения может нанести необратимый ущерб польской аграрной экономике, и Варшава не должна оставаться пассивной в этой ситуации.

    В своем письме президент подчеркнул, что Совет Евросоюза утвердил временное применение элементов соглашения с МЕРКОСУР 9 января 2026 года, что, по мнению Навроцкого, резко ударит по основам сельского хозяйства Польши.

    Он отметил, что Европейский парламент не подавал официальную жалобу в суд ЕС, а лишь запросил мнение суда, что не мешает временно применять соглашение с мая 2026 года.

    Навроцкий выразил беспокойство по поводу заявления Туска о нежелании направлять жалобу в суд ЕС, назвав аргументы премьера ошибочными. Он настаивает на немедленном обращении в суд с требованием прекратить действие соглашения.

    «Это вопрос ответственности за государство и его граждан», – подчеркнул президент, призвав премьер-министра действовать решительно для защиты польских фермеров.

    В письме Навроцкий даже приложил готовый проект жалобы для правительства. «Если это трудно сделать вашим чиновникам, я посылаю вам готовую версию такого заявления», – отметил президент Польши.

    В 2024 году на фоне обсуждения соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР по странам Евросоюза прокатилась волна протестов фермеров. Они опасаются, что европейский рынок будет переполнен дешевым продовольствием из стран с более низкими санитарными и экологическими требованиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле с отменой пошлин на ряд австралийских товаров. Еврокомиссия ввела в действие торговое соглашение с латиноамериканскими странами МЕРКОСУР. Торговое соглашение между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР вступит в силу через два месяца после обмена официальными уведомлениями.

    6 апреля 2026, 02:05 • Новости дня
    Дмитриев иронично восхитился достижением в ЕС целей «зеленой» экономики

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне подорожания топлива в Европе европейцам впору было бы отказаться от автомобилей и самолетов, чтобы быстрее достичь экологических целей, поиронизировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «В этом месяце ЕС достигнет большую часть своих «зеленых» целей, начав достигать углеродной нейтральности, к которой так стремился. Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев отозвался на статью газеты Corriere della Sera о том, что в четырех аэропортах Италии ввели топливные лимиты на заправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Иране грозит ЕС масштабным энергетическим дефицитом, отмечала Politico. Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.

    Международное энергетическое агентство предложило открыть хранилища нефти для стабилизации рынка на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Еврокомиссар по энергетике Ларс Ааге Йоргенсен заявил о рассмотрении введения лимитов на выдачу топлива из-за энергокризиса.


    6 апреля 2026, 09:10 • Новости дня
    Володин заявил о наступившем в Евросоюзе кризисе

    Володин связал кризис в ЕС с отказом от российской энергетики

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на непрофессиональное руководство Евросоюза и отказ от дешевой российской энергетики как причины кризиса в Евросоюзе.

    Период кризиса наступил в Евросоюзе, в том числе из-за непрофессионального руководства и отказа от российской энергетики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.

    «Отказавшись от дешевой российской энергетики, сделали свою экономику практически неконкурентоспособной», – написал Володин.

    По мнению председателя Госдумы, изначально создание Евросоюза было направлено на тотальный контроль и лишение независимости стран Восточной Европы, которые получили самостоятельность после распада СССР. Володин считает, что для Германии, Франции и Италии этот процесс был выгоден, так как позволял выйти на новые рынки и получать дешевые трудовые ресурсы. Финансовые вложения западных стран возвращались им с лихвой за счет субсидирования ЕС.

    Однако, по словам Володина, из-за ошибок руководства ситуация для Евросоюза стала ухудшаться. Для решения новых проблем странам ЕС понадобилась Украина как источник природных богатств, рынков сбыта и дешевой рабочей силы, что не смогло изменить положение, а ситуация на Ближнем Востоке лишь усугубила проблемы с поставками газа и нефти, показав уязвимость ЕС.

    Володин отметил, что в итоге Евросоюз для США стал затратной обузой и рынком сбыта дорогого сланцевого газа. По его словам, в марте цены на энергоресурсы в Европе выросли в полтора раза, и некогда конкурентоспособные производства вынуждены перемещаться в другие регионы мира.

    Еврокомиссия подтвердила рекомендацию странам ЕС экономить дизельное топливо и авиационный керосин на фоне топливного кризиса.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за ситуации с энергобезопасностью.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей и другие идеологические решения предвещают Европе крайне трудные времена.


    7 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Вэнс: Урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

    «Я глубоко убежден в том, что скорейшее прекращение войны в полной мере отвечает интересам Украины, Европы, Венгрии и США», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Вэнс сообщил, что темы Европы, Украины и развитие отношений между США и Венгрией станут ключевыми на переговорах с Орбаном.

    Орбан заявил о готовности принять саммит России и США в Венгрии.

    6 апреля 2026, 09:52 • Новости дня
    На Западе призвали сблизиться с Россией после шантажа США

    Strategic Culture: Из-за шантажа США Европа должна сблизиться с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    С учетом давления со стороны США европейским странам придется переосмыслить подход к безопасности и наладить диалог с Россией вместо дальнейшей эскалации, сообщает Strategic Culture.

    Европейские страны должны задуматься о сближении с Россией из-за шантажа со стороны США, передает РИА «Новости».

    В статье Strategic Culture говорится, что Россия, которую долгое время называли потенциальной угрозой для Европы, теперь может стать единственным жизнеспособным вариантом обеспечения мира на континенте.

    Авторы публикации отмечают, что это не означает одобрение политики Москвы, а скорее признание: если американская система безопасности рушится, альтернативой становится новая дипломатическая архитектура, основанная на диалоге, а не эскалации конфликтов. По мнению издания, если Вашингтон больше не готов выполнять свои обязательства, ответом Европы должна стать не гонка вооружений, а развитие стратегической независимости.

    Подчеркивается, что гарантия безопасности, предоставляемая державой, которая способна отказаться от своих обязательств в любой момент, в итоге становится формальностью.

    В заключение в статье говорится, что если Европа не сделает выводы из сложившейся ситуации, то ее общества вновь окажутся под бременем милитаризации, но уже без иллюзии защиты со стороны США.

    The New York Times сообщила о сомнениях европейских стран в надежности НАТО без поддержки США.

    Бельгийский министр обороны Тео Франкен заявил, что сокращение военных расходов в Западной Европе после распада СССР подорвало основы военного блока.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз может стать военным альянсом, который будет представлять для России большую угрозу, чем НАТО.

    7 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    ЕС не подписал с Киевом документы для кредита на 90 млрд евро

    Еврокомиссия: ЕС не подписал с Киевом документы для кредита на 90 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия заявила, что не все необходимые соглашения для выплаты кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро завершены и согласованы. Об этом сообщил представитель ЕК Баляш Уйвари.

    Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари заявил на брифинге в Брюсселе, что задержка с предоставлением Украине кредита в 90 миллиардов евро обусловлена не только позицией Венгрии. По его словам, Евросоюз и Киев до сих пор не подписали ряд обязательных документов для запуска выплаты средств, передает РИА «Новости».

    Уйвари подчеркнул, что Еврокомиссия ожидает выполнения обязательств всеми странами ЕС, но остается необходимым также подписать меморандум о взаимопонимании, который лежит в основе новой макрофинансовой помощи. Кроме того, требуется обновить план по Украине в специальном фонде ЕС и подготовить кредитное соглашение между ЕС и украинской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполнил обещание по предоставлению Киеву финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

    Ранее Еврокомиссия подтвердила намерение согласовать кредит для Киева на эту сумму.

    Однако позже глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что по кредиту в 90 млрд евро пока нет подвижек.

    6 апреля 2026, 08:45 • Новости дня
    Дмитриев предрек тяжелые времена для ЕС из-за отказа от российского газа

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Евросоюза от российских энергоносителей и другие глупые идеологические решения предвещают крайне трудные времена для Европы, заявил глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей и другие идеологические решения приведут Европу к крайне трудным временам, передает РИА «Новости».

    Дмитриев прокомментировал мнение экспертов Wall Street Journal, которые считают, что нефтяной кризис, ударивший по странам Азии, предвещает аналогичные трудности для Европы. Он отметил, что Европа своими действиями сама создает себе проблемы, игнорируя экономическую реальность.

    В последующем сообщении он добавил, что «Азия мудрее и заботится о своем народе», заключая новые энергетические соглашения с Россией. По его мнению, в то время как Азия укрепляет позиции, ЕС и Британия ускоряют идеологическое самоуничтожение.

    На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, почти полностью остановилось судоходство через Ормузский пролив – основной путь поставок нефти и СПГ из Персидского залива. Это уже спровоцировало рост цен на энергоносители во многих регионах мира.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за их политики в сфере энергобезопасности.

    Дмитриев в соцсети  отметил, отказ Германии и Европы от российской энергии делает последствия ближневосточного конфликта для Евросоюза тяжелее пандемии COVID-19.

    Ранее он иронично восхитился достижением Евросоюза в реализации целей «зеленой» экономики.

    6 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Орбан спрогнозировал энергетический и финансовый кризисы в Европе

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о риске одновременного энергетического и финансового кризиса, напомнив о событиях 2008 и 2022 годов.

    Европе грозят одновременный энергетический и финансовый кризисы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

    По его словам, наиболее вероятен «наихудший сценарий», при котором разразится энергетический кризис, как в 2022 году, на фоне финансового кризиса, напоминающего события 2007-2008 годов.

    Орбан подчеркнул, что ситуация в Европе крайне серьезная. Он отметил, что последствия ближайших недель окажут влияние на состояние европейской экономики на долгие годы вперед. Особое беспокойство вызывает возможный дефицит энергоресурсов и рост цен.

    Премьер указал, что если Европа не сможет оперативно решить проблему стремительно растущих цен на энергию и не предотвратит дефицит, экономические показатели континента резко снизятся на длительный период. «Европейская экономика просто резко снизит свои показатели», – заявил Орбан на пресс-конференции у станции «Турецкого потока» на границе с Сербией.

    По мнению Орбана, затягивать с принятием решений нельзя, так как это может негативно сказаться на экономическом росте, процентных ставках и инфляции. Он призвал к срочным мерам по накоплению запасов и поиску альтернативных решений для стабилизации рынка энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал непрофессиональное руководство Евросоюза и отказ от дешевой российской энергетики причинами кризиса в Евросоюзе.

    Еврокомиссия подтвердила рекомендацию странам ЕС экономить дизельное топливо и авиационный керосин на фоне топливного кризиса.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за ситуации с энергобезопасностью.

    7 апреля 2026, 09:44 • Новости дня
    Еврокомиссар предупредил о рисках для ЕС из-за войны в Иране

    Еврокомиссар Бруннер предупредил о рисках для ЕС из-за войны в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Обострение конфликта в Иране повлекло за собой усиление угроз для Евросоюза, включая рост террористических рисков и опасность для еврейских общин, заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

    Война в Иране создает серьезные угрозы для безопасности внутри Евросоюза, предупредил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер в письме главам МВД всех 27 стран ЕС, передает ТАСС.

    По его словам, конфликт увеличивает риски проникновения террористов, повышает уязвимость критической инфраструктуры и угрожает безопасности еврейских общин.

    Бруннер заявил: «Хотя мы все надеемся на скорейшее урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям». Он особо выделил необходимость усиленной защиты энергетической и финансовой инфраструктуры, а также призвал правительства стран ЕС уделять этому первоочередное внимание.

    Еврокомиссар отметил, что новая система регистрации въезда и выезда в ЕС, включающая сбор биометрических данных, не должна допускать уязвимостей с точки зрения безопасности. При этом Бруннер подчеркнул, что на данный момент значительного увеличения миграционных потоков в Евросоюз на фоне войны в Иране не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз призвал к переговорам и заявил, что эскалация конфликта с Ираном не приведет к миру. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с представителем ЕС потребовал от Европы учитывать риск для судоходства в Ормузском проливе и добиваться прекращения военной агрессии США и Израиля.

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Европейцев заставили платить за ненужное спасение от ковида

    «Корпорации и евробюрократы нагрели руки, а платить за этот корпоративный лоббизм будут обычные поляки, румыны и венгры. Такова цена потери суверенитета». Такими словами эксперты описывают де-факто абсурдное решение европейского суда, который заставил страны ЕС оплачивать ненужные им вакцины от коронавируса. Как такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

