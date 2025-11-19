105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.33 комментария
Чемезов: Истребитель Checkmate практически на стадии полета
В ближайшее время начнутся стендовые испытания легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, он «уже практически на стадии полета», заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.
«Создание нового самолета требует достаточно большого времени – в среднем от 10 до 15 лет. Прошло-то совсем ничего, так быстро самолеты не рождаются, это дети могут за девять месяцев родиться. У нас уже практически он на стадии полета», – приводит слова Чемезова ТАСС.
Он подчеркнул, что самолет будет востребован благодаря низкой стоимости, однодвигательной схеме и достаточному оснащению вооружением как для борьбы с воздушными, так и с наземными целями.
В свою очередь, начальник летной службы компании «Сухой» Герой России Сергей Богдан в эфире «Первого канала» заявил, что первый полет Су-75 Checkmate, по его мнению, ожидается в начале 2026 года, передает РИА Новости.
«Самолет уже в цеху, уже дорабатывается, уже есть определенные планы по срокам. Поэтому, с божьей помощью, должно состояться достаточно скоро», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет Checkmate составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Сообщалось, что новый российский легкий истребитель, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow в 2021 году.