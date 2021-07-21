Глава ФСВТС назвал новый однодвигательный истребитель конкурентом Rafale

Новый легкий тактический самолет (ЛТС) разработки Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«ЛТС – это машина, прежде всего предназначенная для экспорта. Понимая ее летные характеристики, ударные и разведывательные возможности, низкую радиолокационную уязвимость, мы ожидаем, что она составит серьезную конкуренцию аналогам. Мы видим в ней перспективы именно как конкурента ведущим западным производителям так называемых легких однодвигательных истребителей пятого поколения», – заявил Шугаев, передает ТАСС.

По его словам, ЛТС позволит России занять новую нишу на мировом рынке военной авиации. «С помощью этого продукта мы надеемся занять определенную перспективную нишу на рынке этих самолетов (ЛТС)», – добавил Шугаев, отметив, что самолет будет отличаться высоким показателем соотношения стоимости и эффективности. «Так как самолет предназначен на экспорт, цена будет являться одним из показателей и наших преимуществ», – заявил он.

Как отметил глава ФСВТС, конкурентами новому российскому ЛТС на мировом рынке выступает французский истребитель Rafale и шведский JAS-39 Gripen. В числе потенциальных заказчиков новой машины он упомянул страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.

Шугаев также сообщил, что потенциальные заказчики из-за рубежа проявляют интерес к вертолету Ми-28НМ. Кроме того, Россия ведет переговоры о возможной поставке истребителей Су-57Э, а пять стран заинтересовались российским бомбардировщиком Су-34.

Шугаев также заявил, что Россия готова делиться новыми авиационными технологиями с партнерами. «Мы – одна из тех стран, которые делятся своими технологиями. Наш индийский партнер – один из хороших примеров, где мы делимся технологиями, чего тем же индийцам не предлагает никто другой. В этой связи мы понимаем, что рынок очень емкий, и мы не можем уповать только на готовую продукцию», – проинформировал Шугаев.

По его словам, передача технологий может выполняться в том случае, если это не противоречит интересам России. «Передача технологий – вопрос безопасности. Передача технологий не в ущерб безопасности – в наших интересах. Россия соблюдает все международные договоренности и, сотрудничая с большим количеством партнеров, не дружит против кого-то, и в приоритете всегда национальная безопасность», – добавил Шугаев.

Глава ФСВТС также уточнил, что около 50% российского портфолио экспортных заказов приходится на авиацию. «Авиация у нас всегда была в приоритете - порядка 50% по 2020 году. Предыдущие года были чуть меньше – 48% или 47%. А по портфелю заказов, который составляет более 50 млрд долларов, мы констатируем, что авиационная составляющая приближается к 50%», – проинформировал Шугаев.

По его словам, новые контракты на поставку военной авиации могут быть подписаны в текущем году. «Надеюсь, контракты будут заключены и в этом году, возможно, и на МАКС-2021. Все усилия применительно к авиации будут предприняты для того, чтобы эту нишу не потерять», – добавил он.

МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля. Выставка входит в тройку крупнейших авиасалонов мира.