Страх перед ГРУ и ФСБ принес деньги литовской разведке

Бесплатные визы в Россию и неумеренное употребление литовцами алкоголя попали в число главных угроз национальной безопасности для Литвы. Соответствующий доклад о «русских шпионах» и борьбе с ними выпустил департамент госбезопасности страны. Почему этот документ нужно воспринимать не иначе как с чувством юмора - и каковы реальные причины истерии вокруг «русской угрозы»?

Начало февраля каждый год – горячая пора для литовской разведки и контрразведки. В этот период и ДГБ и военная разведка (2-й департамент) отчитываются перед Сеймом и общественностью, как они провели лето, с какими угрозами столкнулись (обычно одними и теми же) и что планируют делать. Выпускается многостраничный доклад с инфографикой и иногда даже иллюстрациями.

Незадолго до «дня Х» (в этом году он пришелся на 4 февраля) начальник Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис добился-таки от президента Гинтанаса Науседа принятия поправок к закону о разведке и дополнительного финансирования ДГБ. С деньгами давно была проблема, поскольку литовское государство основные выплаты направляет сейчас на армию. Яунишкис требовал себе денег тоже, взывал к национальным чувствам, обижался (в прямом смысле слова – военным дают, а госбезопасность забыли) и, наконец, активно демонстрировал «русских шпионов» и борьбу с ними. В результате и деньги и поправки были получены в январе этого года. По новому варианту закона теперь ДГБ имеет право проводить административные аресты на неопределенный срок, проверять документы и приглашать граждан на «профилактические беседы».

Возник вопрос о соответствии всего этого правам человека, но Яунишкис отбился количеством. Он сказал, что число людей, которые приглашаются для профилактической беседы, в год не превысит 10-15 человек, то есть, «абсолютно не затрагивает» большинство литовского общества. «Мы просим предоставить некоторую власть, чтобы мы были на равных с полицией, с армией, у которых уже есть эти права, а у сотрудников службы безопасности почему-то этого нет», – отметил Яунишкис. Он, видимо, и далее намерен добиваться повышения полномочий и финансирования ДГБ за счет нагнетания «русской угрозы».

Также по этим новым поправкам теперь нельзя «проводить фото- и видеофиксацию» объектов разведки и контрразведки. Это очень смешно, потому что 23 марта 2017 года ДГБ в полном составе переехал в новое здание за 80 миллионов евро на западной окраине Вильнюса. Открывали его с помпой, Даля Грибаускайте и Дарюс Яунишкис перерезали красную ленту, был банкет. Фото и видео отчеты об этом публиковали все литовские издания. Включая и внешний вид нового комплекса ДГБ. Оно в виде креста построено, если кому интересно.

Особо радует гигантский гаражный комплекс Quarter (при советах он как-то по-другому назывался, там тогда вообще город Вильнюс заканчивался, и частная застройка начиналась), расположенный строго на другой стороне улицы от единственной проходной комплекса ДГБ. Разъясняем специально для литовских разведчиков и контрразведчиков: снимаем за 120 евро старый советский гараж в Quarter’е, берем много пива в соседнем супермаркете Rini и садимся у своего гаража напротив проходной культурно отдыхать. К вечеру мы будем лично знакомы со всеми сотрудниками ДГБ, получим «документы фото- и видеофиксации» их незабываемых лиц, их личных автомобилей, номеров их оперативных автомобилей (внутренней стоянки у этих джеймсбондов нет, 80 миллионов евро на нее не хватило, машины на улице припаркованы в открытом доступе), а если постараться – то и их жен, мужей, детей, собак и золотых рыбок.

И вот 4-го февраля Дарюс Яунишкис и начальник военной разведки (2-го управления Минобороны) полковник Ремигиюс Балтренас представили отчетный доклад за прошлый год и обнародовали планы на нынешний.

Принципиально ничего не изменилось. В основополагающих документах ДГБ в первом абзаце прямо так и записано (передаем с сохранением орфографии и пунктуации, и это не Гугл-переводчик, а официальный текст на как бы русском языке): «В настоящее время ДГБ фиксирует интенсивную разведывательную деятельность, которую интенсивно проводят разведывательные и службы безопасности России. По мнению ДГБ сталкивающаяся с экономическими проблемами Россия и в будущем будет поддерживать очаги военного напряжения, будет делать давление на соседние страны, будет стараться уменьшить влияние Европейского Союза и НАТО странам, которых держит зоной своих интересов».

Тенденции такой агрессивной политики оцениваются как «потенциальная угроза национальной безопасности Литвы». Это единственный случай в Европе, когда в основных документах разведки одной страны прямо и однозначно указан «главный враг». Обычно цивилизованные страны и структуры обходятся обтекаемыми формулировками про «спецслужбы третьих стран», не называя никого по именам. Это как-то не принято в приличном обществе. А вот если бы у разведки КНДР существовал бы официальный сайт, то там наверняка было бы написано что-то подобное про Южную Корею. Но это ж все-таки Литва – древняя страна, древняя культура, добрые католики…

Со слов Яунишкиса, в прошедшем году и в начале текущего на российском направлении возникли принципиально новые угрозы. Первая и главная: выдача Россией электронных и главное – бесплатных виз для посещения Калининграда и Санкт-Петербурга. «В 2019 г. Россия дала возможность гражданам Литвы и еще 52 стран приезжать в Калининградскую область и Санкт-Петербург по бесплатным электронным визам... Такое решение России... представляет угрозу нацбезопасности. Упрощение визового режима и рост потока иностранцев в России – благоприятные условия для российской разведки».

Руководители литовских спецслужб считают, что уже на границе российские спецслужбы начинают охоту на литовцев.

По мнению ДГБ, российские спецслужбы сперва путем подкупа и шантажа вербуют отдельно взятого литовца, а уже потом придумывают, чем ему заняться по возвращению на Родину. Есть доступ к секретной информации – пусть ее добывает, нет доступа – пусть едет из центра на троллейбусе через Виршулишкес фотографировать новое здание ДГБ.

«По сведениям спецслужб стран НАТО, есть много случаев, когда для вербовки используют грубые меры: моделируют инциденты с местной правоохраной, службой миграции или финансовыми ведомствами, конфликты с преступниками, угрожают путем бюрократических мер ограничить возможность приезжать в РФ по рабочим делам или к родственникам, используют сотрудничающих со спецслужбами лиц для завязывания интимных контактов», – сказано в отчетном документе ДГБ.

Литовская разведка вообще уделяет много сил на «профилактику вербовки». ДГБ сочиняет обучающие ролики для населения под общим заголовком «Ознакомься с вербовкой». Это очень занятные видео. Кроме того, сотрудники ДГБ посещают университет и институты, где показывают эти видео и наглядно разъясняют вербовочные методы. Особо призывают в командировках в Россию не пить, но это проблема для Литвы хроническая и никак не решаемая. В прошлом году ДГБ даже порывалось добиться запрета командированным в Москву чиновникам и сотрудникам МИДа вообще не пить никогда, но это не прошло. ДГБ сильно рисковало. За такие инициативы их бы в исторически самой пьющей стране Европы снесли бы с лица земли вместе с новым зданием за 80 миллионов евро. И бар на этом месте открыли бы.

Гражданам Литвы, отправляющимся в Россию, разведка сейчас официально рекомендует избегать путешествий в одиночку, не нарушать общественный порядок, умеренно употреблять алкоголь, если возможно, избегать брать в поездку основные мобильные и компьютерные устройства, критически оценивать новые знакомства, получаемые предложения и просьбы. То есть, не делать вообще ничего, что свойственно командировочным и туристам.

Вторая опасность: русскоязычная община в Литве. По словам Яунишкиса, российские спецслужбы продолжают пытаться «проникнуть в общину», но, по его словам, такие попытки уменьшились. Он приписывает этот успех своему ведомству, а также росту «гражданского самосознания» в Литве. Тут есть небольшой подвох. Гражданское самосознание в Литве сильно отличается от подобного явление во всем остальном мире.

Вот как, например, выглядит угроза информационной войны России против Литвы в официальном изложении ДГБ: «Цель российской психологической информационной войны – прививать идеологию цинизма, подстрекать людей и загрязнять информационное поле страны: распространяется военная пропаганда, есть попытки искривления исторической памяти Литвы, ослабления национального тождества и гражданства, также желание граждан защищать своё государство. Одна из главнейших целей пропаганды – унижать интересы национальной безопасности, распространять недоверие государственным институциям, системе защиты страны, дискредитировать ЕС и НАТО, разрушать доверие общества к этим организациям».

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Оставим стилистически корявый русский язык. В литовском оригинале это тоже звучит странно, скорее смахивает на кальку с английского. Главное здесь про «историческую память» и неведомую «идеологию цинизма». Под «искривлением исторической памяти» понимаются все мероприятия с российской или советской символикой и альтернативные трактовки тех событий литовской истории, которые стали в последнее время в Литве каноническими. Говоришь, что 98% процентов евреев было убито в 1941-42 году в Литве без дополнительной помощи немцев – «искривляешь память». Сомневаешься в благородных целях лесных братьев или кого-то из них в отдельности – ослабляешь тождество, унижаешь интересы и разрушаешь доверие.

Дарюс Яунишкис привел пример. «Один из активных участников – сотрудник ФСБ Петр Чагин, который прикрывается несуществующей организацией «Фонд Победы» и фиктивной личностью общественного деятеля литовского происхождения Пятраса Тарашкявичюса. Чагин, находясь в Калининградской области, завязывает контакты с литовскими представителями организаций, представляющих соотечественников, через них в разных городах Литвы организовывал и финансировал мероприятия, во время которых формировали положительный имидж СССР и влияния России на Литву. Например, он интересовался вопросом организации «Бессмертного Полка» в Клайпеде. Чагин также распространял в русскоязычных СМИ Литвы пропаганду в интересах России», – сказано в отчете.

Организация «Бессмертного полка» в наполовину русскоязычном городе-порте Клайпеде – это, конечно, вопиющий пример того, как российские спецслужбы «прививают идеологию цинизма».

Вообще, последний раз такая формулировка – про идеологию цинизма – попадалась на глаза в плохих советских пропагандистских материалах про ЦРУ 1970-80-х годов. Хоть Яунишкис и учился в США, но никуда им не деться от такой советской преемственности и от советских же корней.

Еще одна опасность: энергетика. «Крупнейший риск энергетической безопасности Литвы создает стремление России сохранить энергетическое доминирование на рынках Балтийских стран», – говорится в отчете ДГБ. «С начала 2019 года в рынок СПГ Литвы пытается влиться российская компания «Новатэк», которая вместе с «Газпромбанком» эксплуатирует терминал СПГ в Высоцке», – отмечается в документе. По мнению разведслужб, приоритетная сфера компании – поставки СПГ в Балтийских странах через Клайпедский терминал по самой низкой рыночной цене. «Новатек» мог предложить низкую цену только благодаря российской власти, у которой есть цель занять все большую долю рынка СПГ и созданных для экспорта СПГ условий. Поэтому «Новатэк» заинтересован в достижении этой стратегической цели – повышении объемов торговли через Клайпедский порт и закрепления на рынке СПГ Балтийских стран», – утверждает в отчете.

Тут тоже есть странность. Литва с большой помпой открыла терминала СПГ под Клайпедой с целью отказаться от дешевого российского газа в пользу дорогого американского СПГ. Ну, если говорить по-литовски, то «избавиться от энергетической зависимости от России». В результате объемы газа, проходящего через очень дорогой терминал, оказались минимальными. Россия в свою очередь стремится как раз минимизировать транзитную торговлю через прибалтийские страны, что и приводит к тяжелым финансовым потерям для Литвы и Латвии. А ДГБ предлагает вовсе отказаться от работы клайпедского терминала на российском газе, без которого он просто сдохнет. Это странно даже по меркам современного ДГБ.

Ежегодное изучения отчетов ДГБ и пресс-конференций Дарюса Яунишкиса – занятие увлекательное. Редко где еще найдешь такую концентрацию некомпетентности и русофобии. Этот удивительный коктейль с трудом продается даже на литовском рынке, а за границами Литвы и вовсе выглядит как местами очень смешной комикс. Это большой литературный успех ДГБ, поскольку обычно такие годовые отчеты спецслужб цивилизованных стран представляют из себя концентрированное снотворное. А тут люди креативят, импровизируют, не стесняются рубить правду-матку, называть врагов по имени в ситуации, когда взрослые предпочли бы промолчать. Причем совершенно всерьез и без тени самоиронии.

Конечно, Дарюс Яунишкис – мужчина амбициозный и будет далее пытаться повышать влияние своего ведомства в Литве за счет нагнетания шпиономании и русофобии. Аппаратно ДГБ уже перевесил МВД и прокуратуру Литвы, осталось только побороть армию. Для этого необходимо, если исходить из местного креатива, найти еще пару-тройку русских шпионов и разоблачить какой-нибудь особо циничный акт подрыва литовского патриотизма к 9 мая. Это вполне достижимая для ДГБ цель. Остается только немного подождать, и будет весело.